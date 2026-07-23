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বদলায়নি বিধায়কদের 'পুরনো রোগ'! বিধানসভায় শাসক-বিরোধী উভয়কেই তোপ স্পিকারের

নিজের বক্তব্য শেষ করেই বিধানসভা কক্ষ ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার যে চেনা রীতি বিগত সরকারের আমলে দেখা যেত, নতুন সরকারেও দেখা গেল সেই একই ছবি ।

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বিধানসভায় শাসক-বিরোধী উভয়কেই তোপ স্পিকারের (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 23, 2026 at 7:48 PM IST

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কলকাতা, 23 জুলাই: রাজ্যে ক্ষমতার হাতবদল হয়েছে । যাঁরা আগে বিরোধী আসনে বসতেন, তাঁরা এখন শাসকদলের বেঞ্চে । আর প্রাক্তন শাসকেরা বসেছেন বিরোধী আসনে । কিন্তু সরকার বদল হলেও, বিধায়কদের পুরনো স্বভাব এতটুকুও বদলায়নি ৷ এদিন বিধানসভার অন্দরের এক ঘটনার পর এমনটাই মত রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের । নিজের বক্তব্য শেষ করেই বিধানসভা কক্ষ ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার যে চেনা রীতি বিগত সরকারের আমলে দেখা যেত, নতুন সরকারেও দেখা গেল যে, সেই একই ছবি বর্তমান । আর এই ঘটনাতেই তীব্র উষ্মা প্রকাশ করলেন বর্তমান অধ্যক্ষ রথীন্দ্র বোস ।

বৃহস্পতিবার বিধানসভায় পর্যটন দফতরের বাজেট নিয়ে আলোচনা চলছিল । সেখানেই শাসক ও বিরোধী উভয় পক্ষের বিধায়কদের এমন আচরণে রীতিমতো ক্ষুব্ধ হন স্পিকার । সংসদীয় গণতন্ত্রে বিধানসভার অধিবেশনে উপস্থিত থাকা এবং বিতর্কে অংশ নেওয়া জনপ্রতিনিধিদের অন্যতম প্রধান কর্তব্য । কিন্তু এদিন পর্যটন দফতরের বাজেট চলাকালীন দেখা যায়, শাসক এবং বিরোধী দলের বিধায়কদের একটা বড় অংশ কক্ষের ভেতরে নেই । সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হল, যে সমস্ত বিধায়কদের নাম বক্তার তালিকায় ছিল, তাঁরা নিজেদের বক্তব্যটুকু রেখেই নিশ্চিন্তে বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছেন । অন্য কারও বক্তব্য শোনার ন্যূনতম সৌজন্যটুকুও তাঁরা দেখাচ্ছেন না । এই পরিস্থিতি দেখেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন অধ্যক্ষ ।

আলোচনা চলাকালীন তৃণমূল বিধায়ক রেয়াত হোসেন সরকার তাঁর বক্তব্য পেশ করছিলেন । তাঁর বক্তব্য শেষ হওয়ার পরেই স্পিকার তাঁকে এবং সদনের বাকি সদস্যদের উদ্দেশে বলেন, "আপনারা খুব ভালো বক্তব্য রাখছেন নিঃসন্দেহে । কিন্তু বক্তব্য রাখার পরে আপনারা যেমন আশা করছেন যে আপনাদের বক্তব্য অন্য সকলে শুনবে । ঠিক তেমনই আপনার পরে যাঁরা বক্তব্য রাখছেন, তাঁরাও আশা করছেন তাঁদের বক্তব্য আপনারা শুনবেন ।" এরপরই তিনি একটি তালিকা তুলে ধরে আক্ষেপের সুরে বলেন, "খুব দুর্ভাগ্য আমাদের, আমি আপনাদের লিস্ট দেখাচ্ছি, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে বক্তারা বক্তব্য রেখেই চলে যাচ্ছেন ।"

অধ্যক্ষের ভর্ৎসনার মুখে পড়েন আরও বেশ কয়েকজন বিধায়ক । স্পিকার এদিন তৃণমূল বিধায়ক আলিফা আহমেদের প্রসঙ্গ টানেন । তিনি জানান, বক্তব্য রাখার জন্য ওই বিধায়ক তাঁর কাছ থেকে বাড়তি পাঁচ মিনিট সময় চেয়ে নিয়েছিলেন । অথচ নিজের বলা শেষ হতেই তিনি আর পরবর্তী বক্তাদের কথা শোনার জন্য অপেক্ষা করেননি । একইভাবে কালনার বিধায়ক সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায় এবং রানাঘাট উত্তর-পশ্চিমের বিধায়ক অসীম বিশ্বাসের বিরুদ্ধেও একই অভিযোগ তোলেন অধ্যক্ষ রথীন্দ্র বোস ।

স্পিকার এদিন স্মরণ করিয়ে দেন যে, এবার বিধানসভায় অনেক নতুন মুখ এসেছেন । প্রবীণদের থেকে তাঁদের শেখার অনেক কিছু আছে । অধ্যক্ষ বলেন, "এটাই এখন এই সদনের পরিস্থিতি । 181 জন বিধায়ক এবার জয়ী হয়ে এসেছেন । এখানে যাঁরা বক্তব্য রাখছেন তাঁদের থেকে এঁদের অনেক কিছু শেখার আছে । আমরা কি আমাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করছি ? এই কথাটা আপনারা আপনাদের সতীর্থদের (যাঁরা বেরিয়ে গেলেন) বলবেন ।"

এখানেই শেষ নয়, মন্ত্রীর জবাবি ভাষণের প্রতি বিধায়কদের অনীহা নিয়েও তিনি সরব হন । তাঁর কথায়, "একটু বাদেই মন্ত্রী জবাব দেবেন, তিনি কী বলছেন সেটাও কারও শোনার ইচ্ছা নেই । আপনারা বলে চলে যাচ্ছেন ।" সমস্যাটি যে কেবল বিরোধী দলের তা নয়, শাসকদলের অন্দরেও যে একই ব্যাধি বাসা বেঁধেছে, তাও স্পষ্ট করে দেন তিনি । পাশাপাশি কড়া বার্তা দিয়ে স্পিকার জানিয়ে দেন, "এগুলি আগামী দিনে আমরা পরিবর্তন করব ।"

উল্লেখ্য, বিধানসভার কক্ষে বিধায়কদের এই ধরনের আচরণ একেবারেই নতুন নয় । এর আগে রাজ্যে যখন তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় ছিল, তখনও এই একই দৃশ্যের সাক্ষী থেকেছেন অনেকেই ৷ প্রাক্তন অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়কেও বারবার বিধায়কদের এই অভ্যাসের বিরুদ্ধে সরব হতে দেখা গিয়েছে । ওয়াকিবহাল মহলের মতে, এদিন ফের প্রমাণিত হল, রাজ্যে পালাবদল ঘটলেও বিধায়কদের মানসিকতায় কোনও পরিবর্তন আসেনি । পুরনো রোগ রয়ে গিয়েছে সেই তিমিরেই । আর তাই বর্তমান অধ্যক্ষকেও সেই একই ইস্যুতে অসন্তোষ প্রকাশ করতে হল ।

TAGGED:

ASSEMBLY SPEAKER
MLAS CONDUCT IN ASSEMBLY
রথীন্দ্র বোস
বিধানসভার অধ্যক্ষ
RATHINDRA BOSE

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