'SIR শুনানির লাইনে 96 বছরের বৃদ্ধ', জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের হস্তক্ষেপ চান স্পিকার

'SIR শুনানির লাইনে 96 বছরের বৃদ্ধ', জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের হস্তক্ষেপ চান স্পিকার
কোনও পরিকল্পনা ছাড়াই তড়িঘড়ি রাজ্যে এসআইআর প্রক্রিয়া চালানো হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
Published : January 16, 2026 at 2:48 PM IST
কলকাতা, 16 জানুয়ারি: স্পেশাল ইন্টেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর প্রক্রিয়ার নামে অমানবিক কাজ করছে নির্বাচন কমিশন ৷ এ ব্যাপারে পদক্ষেপ করা উচিত জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ৷ এমনই দাবি তুললেন রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্য়োপাধ্যায় ৷ কোনও রকম পরিকল্পনা ছাড়াই তড়িঘড়ি রাজ্যে এসআইআর প্রক্রিয়া চালানো হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন তিনি ৷
কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে এসেছিলেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ অনুষ্ঠান শেষে হাইকোর্ট থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে নির্বাচন কমিশনকে একহাত নিলেন তিনি ৷ এদিন তিনি বলেন, "এসআইআর নিয়ে নির্বাচন কমিশন অমানবিক কাজ করছে । 96 বছর বয়সিকেও শুনানির লাইনে দাঁড়াতে হচ্ছে ৷ বয়স্ক মানুষগুলোকে নিয়ে দিনের পর দিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড় করিয়ে রাখা হচ্ছে ৷ এটা খুবই অমানবিক ৷"
একথা বলার পরই এবিষয়ে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের হস্তক্ষেপ দাবি করেন বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তিনি বলেন, "দেশে মানবাধিকার কমিশন রয়েছে । তাদের এ বিষয়ে নজর দেওয়া উচিত ছিল । এভাবে বয়স্করা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকায় মানবাধিকার লঙ্ঘন হচ্ছে ৷ দেশের মানবাধিকার কমিশন কী করছে ! তাদের তো এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা উচিত ৷"
নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে স্পিকার আরও বলেন, "কোনও রকম প্রস্তুতি ছাড়াই এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু করেছে কমিশন ৷ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী একাধিক বার বলেছেন, আপনারা সময় নিন ৷ সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ করে তারপর এই প্রক্রিয়া চালু করুন ৷ তবে ওরা মুখ্যমন্ত্রীর এই অনুরোধ রাখেননি ৷ যা হচ্ছে তা চূড়ান্ত মানবাধিকার লঙন ।"
অন্যদিকে, আইপ্যাকের কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়িতে ও অফিসে ইডির হানার ঘটনা নিয়েও প্রশ্ন করা হয় বিধানসভার অধ্যক্ষকে ৷ সাংবাদিকরা তাঁকে বলেন, ওই মামলায় ইডি সুপ্রিম কোর্টে রাজ্য পুলিশের ডিজি, কলকাতা পুলিশের সিপি এবং দক্ষিণ কলকাতার ডিসিপিকে সাসপেন্ড করার আর্জি জানিয়েছে । এই বিষয়ে তাঁর মতামত জানতে চাওয়া হলে বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "কাদের কাছে সাসপেন্ড করার সুপারিশ করেছে ? কাদের ক্ষমতা আছে এই আধিকারিকদের সাসপেন্ড করার ? কে ঠিক করবে মিডিয়া ? মিডিয়াতে বললেই হয়ে যাবে ? সাসপেন্ড করার একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতি আছে ৷ এ বিষয়ে মিডিয়ার সামনে মন্তব্য করাটা ঠিক নয় ৷ আর সুপ্রিম কোর্টের যদি সেই ক্ষমতা থাকে, চেয়ারে যাঁরা বসে আছেন তাঁরাই এর বিচার করবেন ।"