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কাউন্সিলারদের ইস্তফার হিড়িক আসানসোলে, কোন তৃণমূলে তাঁরা? নিজেরাই বিভ্রান্ত

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর শ্রদ্ধাশীল হয়েই পুরনিগমের পদত্যাগী নেতারা জানান, অফিস ভাঙচুর বা কর্মীদের উপর আক্রমণের ঘটনায় দলের কোনও উচ্চ নেতৃত্বকে তাঁরা পাশে পাননি ।

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কাউন্সিলারদের ইস্তফার হিড়িক আসানসোলে (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 3, 2026 at 7:16 PM IST

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আসানসোল, 3 জুলাই: আসানসোল পুরনিগমে তৃণমূল কাউন্সিলারদের পদত্যাগ করার হিড়িক পড়েছে । এর আগে আসানসোল পুরনিগমের কাউন্সিলার সঞ্জয় নোনিয়া, পরবর্তীতে বোরো চেয়ারম্যান দেবাশিস সরকার নিজের বোরো থেকে পদত্যাগ করেছিলেন । শুক্রবার একসময়ের রাজ্য শিক্ষা আন্দোলনের নেতা তথা আসানসোল পুরনিগমের 78 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার অশোক রুদ্র তাঁর পদ থেকে ইস্তফা দিলেন । তার সঙ্গে 72 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার ও বরো চেয়ারম্যান চৈতন্য মাজিও ইস্তফা দেন দুটি পদ থেকেই ।

অন্যদিকে, 84 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার দেবাশিস সরকার আগে বোরো চেয়ারম্যান পদ থেকে ইস্তফা দিলেও শুক্রবার কাউন্সিলার পদ থেকেও ইস্তফা দেন । অশোক রুদ্র জানান, কাউন্সিলর শ্রাবণী বিশ্বাসও নিজের ইস্তফা দিয়ে গেছেন । তবে ইস্তফা দেওয়ার পরে তাঁরা কোন তৃণমূলে তা পরিষ্কার করেননি । মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর শ্রদ্ধাশীল হয়েই পুরনিগমের পদত্যাগী নেতারা জানান, অফিস ভাঙচুর বা কর্মীদের উপর আক্রমণের ঘটনায় দলের কোনও উচ্চ নেতৃত্বকে তাঁরা পাশে পাননি । আগামী দিনে কোন পথে যাবেন সেবিষয়ে তাঁরা স্পষ্টভাবে কিছু জানাননি ৷

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কাউন্সিলারদের ইস্তফার হিড়িক (নিজস্ব চিত্র)

কেন এই পদত্যাগ ?

প্রাক্তন কাউন্সিলার ​অশোক রুদ্র জানান, "প্রথম কারণ, মস্তিষ্ক যদি না-চায়, তাহলে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গরা কাজ করতে পারে না । দ্বিতীয়, যে বিপুল জনাদেশ নিয়ে একটা সরকার এসেছে, তারা আগামী দিনে কী সিদ্ধান্ত নেবে সেটা তাদের বিষয় ।"

​অশোককে জিজ্ঞাসা করা হয়, এই পদত্যাগের বিষয়ে দলকে জানিয়েছেন কি না । ​অশোক রুদ্র বলেন, "না, আমাদের যখন অফিস আক্রান্ত হচ্ছিল, তখন দলকে জানিয়ে কোনও সাড়া পাইনি । এত কর্মী আক্রান্ত হচ্ছেন, মুষ্টিমেয় কয়েকজন খালি ফেসবুকেই বড় বড় কথা বলছেন । কেউ কর্মীদের পাশে এসে দাঁড়াচ্ছেন না । আমরা যে আজ পদত্যাগ করছি, আমি সেটা পুরনিগমের মেয়রকে জানিয়েছি । এই দু-মাসের মধ্যে যারা বড় বড় নেতা ছিলেন, দলের বড় পদ পেয়েছিলেন, যাঁরা মাথায় বসেছিলেন, তাঁদের কাউকেই কর্মীদের পাশে পাওয়া যাচ্ছে না ।"

তবে কি আগামীতে ঋতব্রতর সঙ্গে ?

সাংবাদিকদের এই প্রশ্নের উত্তরে অশোক রুদ্র বলেন, "ঋতব্রতবাবুর ওখানে আলোচনায় যাওয়া আর কালীঘাট থেকে বেরিয়ে যাওয়া এটা এক নয় । আমরা যাঁরা মাঠে-ঘাটে কাজ করি, যাঁরা সোশাল মিডিয়ার বাঘ নই, তাঁরা আঘাত পেয়েছি । আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, কিন্তু দল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত থেকে বেরিয়ে গেছে।"

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পরপর ইস্তফা দিচ্ছেন কাউন্সিলাররা (নিজস্ব চিত্র)

​পাশাপাশি প্রাক্তন বোরো চেয়ারম্যান ও কাউন্সিলার ডা. দেবাশিস সরকার কিন্তু সরাসরি বলেন, "কোন তৃণমূলে এখনও ঠিক নেই । উত্তরটা আমার কাছেও নেই । কেননা যেহেতু এখনও আমরা জানি না সিম্বল কার কাছে থাকবে, ফ্ল্যাগ কার কাছে থাকবে, পার্টির কনস্টিটিউশন কার কাছে থাকবে । তো সেই অর্থে আমি বলতে পারি, যে দল টিকিট দিয়েছিল আপাতত তাতেই আছি ।"

আসানসোল পুরনিগমে বিদায়ী কাউন্সিলারদের এই পদত্যাগের সিদ্ধান্তের পেছনে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ সামনে এসেছে ৷

• ​মনস্তাত্ত্বিক ক্ষোভ ও নেতৃত্বের অভাব: পদত্যাগের কারণ হিসেবে রূপক অর্থে মন্তব্য করে বলা হয়েছে যে, "মস্তিষ্ক যদি না-চায়, তাহলে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাজ করতে পারে না ।" তাঁদের অভিযোগ, যখন তাঁদের দলীয় কার্যালয় ভাঙচুর হচ্ছিল এবং কর্মীরা আক্রান্ত হচ্ছিলেন, তখন দলের উচ্চপর্যায়ের কোনও নেতৃত্বকে তাঁদের পাশে পাওয়া যায়নি ।

• ​দলের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে বিভ্রান্তি: বিদায়ী কাউন্সিলররা জানিয়েছেন যে, তাঁরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি এখনও শ্রদ্ধাশীল । তবে তাঁদের মতে, দল এখন আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিয়ন্ত্রণে বা তাঁর হাতে নেই ।

• ​ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা: কোন দলে তাঁরা বর্তমান বা ভবিষ্যতে থাকবেন, তা নিয়ে তাঁরা নিজেরাও বিভ্রান্তিতে রয়েছেন । এই মুহূর্তে দলের প্রতীক, পতাকা বা সংবিধান কার কাছে থাকবে, তা অনিশ্চিত হওয়ায় পরিস্থিতি স্পষ্ট নয় বলে তাঁরা উল্লেখ করেছেন ।

এখন আসানসোল পুরনিগমে যেভাবে পদত্যাগের হিড়িক পড়েছে, আগামী দিনে আর কোন কোন কাউন্সিলার আসানসোল পুরনিগমের কাউন্সিলার পদ থেকে পদত্যাগ করেন, সেটাই এখন দেখার । এর ফলে পুরবোর্ড ভেঙে যাওয়ার আশঙ্কা যেমন দেখা দিয়েছে, তেমনই সাধারণ মানুষ নাগরিক পরিষেবা পাওয়া নিয়ে আশঙ্কায় রয়েছেন ৷

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আসানসোল পুরনিগম
পদত্যাগের হিড়িক
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