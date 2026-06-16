বিধানসভার সর্বদলীয় বৈঠকে ব্রাত্য শোভনদেব-কুণাল, স্পিকারের আমন্ত্রণে ‘প্রধান বিরোধী’ ঋতব্রতরাই

বিধানসভার সর্বদলীয় বৈঠকে ব্রাত্য শোভনদেব-কুণাল, স্পিকারের আমন্ত্রণে ‘প্রধান বিরোধী’ ঋতব্রতরাই
পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বাজেট অধিবেশন শুরু 18 জুন । মঙ্গলবার সর্বদলীয় বৈঠক তৃণমূল থেকে ডাকা হয়েছে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে । তবে আমন্ত্রণ পাননি শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, কুণাল ঘোষেরা।
Published : June 16, 2026 at 1:31 PM IST
কলকাতা, 16 জুন: রাজ্যে পালাবদল ঘটিয়ে নতুন সরকার গঠনের পর আগামী 18 জুন থেকে শুরু হতে চলেছে বিধানসভার প্রথম অধিবেশন ৷ পরিষদীয় রীতিনীতি ও প্রথা মেনে সেই অধিবেশন শুরুর প্রাক্কালে মঙ্গলবার সর্বদলীয় বৈঠক ডেকেছেন বিধানসভার স্পিকার রথীন্দ্র বোস। এদিন দুপুর 2টোয় ওই বৈঠক শুরু হওয়ার কথা রয়েছে ৷
জানা গিয়েছে, একই দিনে বিধানসভায় ডিএ কমিটির একটি বৈঠকও নির্ধারিত রয়েছে ৷ তবে অধিবেশনের এই প্রস্তুতি পর্বে স্পিকারের আমন্ত্রিতদের তালিকা ঘিরেই রাজ্য রাজনীতিতে দানা বেঁধেছে তীব্র বিতর্ক। কারণ, বিধানসভার এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে কার্যত ব্রাত্য রাখা হয়েছে বালিগঞ্জের বর্ষীয়ান বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় এবং বেলেঘাটার বিধায়ক কুণাল ঘোষকে। বুধবারের এই বৈঠকে উপস্থিত থাকার জন্য তাঁদের কাছে স্পিকারের কার্যালয় থেকে কোনও আমন্ত্রণপত্র বা চিঠি পৌঁছয়নি।
এর বিপরীতে দাঁড়িয়ে, সর্বদলীয় এই বৈঠকে ‘প্রধান বিরোধী দল’ হিসেবে আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত নেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর সহযোগীদের। বৈঠকে ডাক পেয়েছে সিপিএম, আইএসএফ, হুমায়ুন কবীরও।
উল্লেখ্য, রাজনৈতিক সমীকরণ বদলে যাওয়ার পর থেকেই ঋতব্রতর নেতৃত্বাধীন এই বিক্ষুব্ধ শিবির নিজেদের ‘আসল তৃণমূল’ বলে দাবি করে আসছে ৷ রাজনৈতিক মহলের মতে, এই আমন্ত্রণের নেপথ্যে রয়েছে সাম্প্রতিক কালে ঘটে যাওয়া বেশ কিছু রাজনৈতিক ও আইনি টানাপড়েন। কারণ, ঋতব্রত ও সন্দীপনদের এই শিবিরের দাবির বিরুদ্ধে বরাবরই সর্বসমক্ষে সোচ্চার থেকেছেন কুণাল ঘোষ। দলের অধিকার নিয়ে ওই বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে রীতিমতো মামলা ঠুকেছেন প্রবীণ রাজনীতিক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়।
এমতাবস্থায় স্পিকারের এই পদক্ষেপ ঘিরে রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। ওয়াকিবহাল মহলের একাংশের প্রশ্ন, বিক্ষুব্ধ শিবিরের তীব্র বিরোধিতার কারণেই কি বিধানসভার মতো গণতান্ত্রিক পরিসরে এই প্রবীণ নেতাদের এমন অন্যায়ভাবে দূরে সরিয়ে রাখা হল ?
স্পিকার রথীন্দ্র বোসের এই সিদ্ধান্তে বিধানসভার অন্দরেও তৈরি হয়েছে চাপা উত্তেজনা। দুপুর দু'টোয় বৈঠক শুরুর আগে শেষ মুহূর্তে আমন্ত্রিতদের তালিকায় কোনও রদবদল ঘটে কি না, কিংবা বাদ পড়া বিধায়কদের কাছে নতুন করে কোনও চিঠি পাঠানো হয় কি না, আপাতত সে দিকেই নজর থাকবে ৷