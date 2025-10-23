ভাইফোঁটায় মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে শোভন–বৈশাখী, প্রত্যাবর্তন নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে

ভাইফোঁটায় মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে শোভন–বৈশাখী, প্রত্যাবর্তন নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে
এদিন ভাইফোঁটায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে হাজির হলেন শোভন চট্টোপাধ্যায় ও বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ আগামী বছর নির্বাচনের আগে এই সাক্ষাৎ তাৎপর্যপূর্ণ, বলছেন বিশেষজ্ঞেরা ৷
Published : October 23, 2025 at 5:43 PM IST
কলকাতা, 23 অক্টোবর: প্রতি বছরের মতো এবারও কালীঘাটের বাড়িতে ঐতিহ্য মেনে ভাইফোঁটার আয়োজন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ এবার ভাইফোঁটায় মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে নজর কাড়লেন প্রাক্তন মন্ত্রী শোভন চট্টোপাধ্যায় এবং বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ গত 17 অক্টোবর কলকাতার প্রাক্তন মেয়রকে নিউটাউন কলকাতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এনকেডিএ)-এর চেয়ারম্যান হিসাবে ঘোষণা করা হয় ৷
আগামী বছরের বিধানসভা নির্বাচনের আগে ভাইফোঁটায় মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে কাননের উপস্থিতি তাৎপর্যপূর্ণ ৷ রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ মহলের একাংশের মতে, তাঁর তৃণমূলে ফেরায় সিলমোহর দিল এই ঘটনা ৷
বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে ছিল উৎসবের আমেজ ৷ রাজ্যের একাধিক মন্ত্রী, সাংসদ, বিধায়ক ও তৃণমূল কংগ্রেসের শীর্ষ নেতারা মুখ্যমন্ত্রীর হাত থেকে ফোঁটা নিতে হাজির হন ৷ অরূপ বিশ্বাস, ফিরহাদ হাকিম, সুব্রত বক্সি, শোভন দেব চট্টোপাধ্যায়— একে একে সবাই পৌঁছে যান কালীঘাটে ৷
দীর্ঘ রাজনৈতিক নীরবতার পর গত বছর যেমন মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে তাঁকে দেখা গিয়েছিল, তেমনই এ বারও বৈশাখীকে সঙ্গে নিয়ে হাজির হলেন শোভন ৷ স্বাভাবিকভাবেই তৃণমূল শিবিরে ফের একবার শোভনের রাজনৈতিক প্রত্যাবর্তন নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে ৷
দলীয় সূত্রে খবর, গত কয়েক মাসে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে শোভন চট্টোপাধ্যায়ের সম্পর্কের বরফ অনেকটাই গলেছে ৷ সম্প্রতি এনকেডিএ-র চেয়ারম্যান হিসেবে তাঁকে দায়িত্ব দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী কার্যত বার্তা দিয়েছেন, অভিজ্ঞ প্রশাসক হিসেবে তাঁর উপর আস্থা রয়েছে সরকারের ৷
তারও আগে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কালীঘাটে একান্ত বৈঠকও নজর কেড়েছিল রাজনৈতিক মহলের ৷ ফলে এবারের ভাইফোঁটায় মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে তাঁর উপস্থিতি অনেকটাই প্রত্যাশিত ছিল বলেই মত রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের ৷ শোভন চট্টোপাধ্যায়ের বেহালা পূর্ব বিধানসভা থেকে জয়ী হয়ে তৃণমূল বিধায়ক তাঁরই স্ত্রী রত্না চট্টোপাধ্যায় ৷ 2026 সালে শোভন ও রত্না দু'জনেই যদি বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী হন, তাহলে তৃণমূল কাকে কোন আসনে টিকিট দেবে, সেটাই দেখার ৷
কালীঘাটের ভাইফোঁটার দিনটি তৃণমূল পরিবারে যেন এক ধরনের বার্ষিক মিলনমেলা ৷ রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে যতই ব্যস্ত থাকুন না কেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন নিজের বাড়িতেই ফোঁটার অনুষ্ঠান আয়োজন করেন ৷ ফুল, মিষ্টি, আর ঐতিহ্যবাহী আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ভাইবোনের বন্ধন উদযাপন করেন তিনি ৷
রাজনৈতিক দিক থেকেও এই অনুষ্ঠানটি বরাবরই কৌতূহল তৈরি করে ৷ কারা এ বছর মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে হাজির থাকবেন, কে ফোঁটা নেবেন, কে অনুপস্থিত— এসব নিয়েই তৃণমূলের ভিতরে বাইরে জল্পনা থাকে তুঙ্গে ৷ এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি ৷ রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশের মতে, এনকেডিএ-র মতো গুরুত্বপূর্ণ সংস্থার দায়িত্ব শোভন চট্টোপাধ্যায়কে দেওয়া এবং পরপর সরকারি ও সামাজিক মঞ্চে তাঁর উপস্থিতি— সব মিলিয়ে ইঙ্গিত স্পষ্ট ৷ কালীঘাটের আস্থাভাজন বৃত্তে তিনি ফের জায়গা করে নিচ্ছেন ৷ আর ভাইফোঁটার দিনে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে তাঁর উপস্থিতি যেন সেই রাজনৈতিক বার্তাকেই আরও সুদৃঢ় করল ৷ কালীঘাটের ভাইফোঁটা তাই শুধু উৎসব নয়, এ যেন রাজনীতির এক নীরব কূটনৈতিক আয়োজনও— যেখানে সম্পর্কের বন্ধনই ভবিষ্যতের সমীকরণ গড়ে দেয় ৷
কলকাতার মেয়র থেকে বিজেপিতে যোগ
2010 সালের 16 জুন তিনি প্রথম বার কলকাতার মেয়র হন শোভন চট্টোপাধ্যায় ৷ এরপর দ্বিতীয় বার কলকাতা পুরনিগমের দায়িত্ব পান 2015 সালের 18 মে ৷ 2016 সালে বিধানসভা নির্বাচনে বিপুল জয় পেয়ে দ্বিতীয় বার ক্ষমতায় ফেলে তৃণমূল ৷ তখন তিনি মেয়র থাকাকালীন মন্ত্রী হন ৷ 2018 সালের 22 নভেম্বর দিল্লিতে তৎকালীন বিজেপির কার্যকরী সভাপতি জেপি নাড্ডার উপস্থিতিতে বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন শোভন ও বৈশাখী ৷ কিন্তু গেরুয়া শিবিরের সঙ্গে সখ্য খুব বেশিদিন স্থায়ী হয়নি ৷ 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে শোভনকে তাঁর বরাবরের কেন্দ্র বেহালা পূর্ব থেকে টিকিট না-দেওয়ায় অসন্তোষ তৈরি হয় শোভন-বৈশাখীর মনে ৷ এমনকী বৈশাখীকে প্রার্থী না-করায় বিজেপির সঙ্গে মনোমালিন্য তৈরি হয় ৷ বেহালা পূর্ব বিধানসভা আসন থেকে সেবার পায়েল সরকারকে প্রার্থী করে গেরুয়া শিবির ৷