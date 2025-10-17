কাননে ফের ঘাসফুল ? জল্পনা জিইয়ে এনকেডিএ চেয়ারম্যান পদে শোভন

কাননে ফের ঘাসফুল ? জল্পনা জিইয়ে এনকেডিএ চেয়ারম্যান পদে শোভন
দলে ফিরলেন মুখ্যমন্ত্রীর 'কানন' ৷ এদিন নিউটাউন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়ে দিল সংস্থার চেয়ারম্যান হলেন শোভন চট্টোপাধ্যায় ৷
কলকাতা, 17 অক্টোবর: কলকাতার প্রাক্তন মেয়র ৷ রাজ্যের মন্ত্রীও ছিলেন ৷ এবার নিউটাউন কলকাতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এনকেডিএ)-এর চেয়ারম্যান হলেন শোভন চট্টোপাধ্যায় ৷ গতকালই তিনি পাহাড়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈঠক করেন ৷ তারপর 48 ঘণ্টা কাটতে-না-কাটতে শুক্রবার কলকাতার প্রাক্তন মেয়রের এনকডিএ-র চেয়ারম্যান হওয়ার খবর সামনে এল ৷
নতুন দায়িত্ব পেয়ে উচ্ছ্বসিত শোভন বলেন, "আমার চোখের সামনে নিউটাউন শহরটা গড়ে উঠেছে ৷ আমাকে দিদি আজ যে গুরুদায়িত্ব দিয়েছেন, তা আমি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করব ৷ নিউটাউন ও রাজারহাটকে কীভাবে আরও সুন্দর, আরও আধুনিক শহর হিসেবে গড়ে তোলা যায়, সেটাই এখন আমার মূল লক্ষ ৷ দিদিকে ধন্যবাদ জানানোর ভাষা নেই ৷"
গত 26 সেপ্টেম্বর, চতুর্থীতে হঠাৎ কালীঘাটে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অফিসে পৌঁছন প্রাক্তন মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায় ৷ তাঁর সঙ্গে ছিলেন বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়ও ৷ তৃণমূলের সেনাপতির সঙ্গে প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা ধরে বৈঠক করেন শোভন ৷ তখন থেকে এই বৈঠক ঘিরে নানা রাজনৈতিক জল্পনা শুরু হয় ৷ বৈঠক শেষে শোভনের মুখে দেখা গিয়েছিল তৃপ্তির ছাপ, যা থেকে ইঙ্গিত মেলে তাঁর রাজনৈতিক পুনর্বাসনের জোর প্রস্তুতি চলছে ৷ রাজনৈতিক মহলের একটা বড় অংশ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল, তৃণমূলের এই প্রাক্তন প্রভাবশালী নেতার ঘরে ফেরা এখন কেবল সময়ের অপেক্ষা ৷ তিন সপ্তাহের মধ্যে সেই জল্পনা সত্যি হল ৷
দীর্ঘ রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার পর ফের শোভন-মমতা জুটির ঘনিষ্ঠতা রাজ্য রাজনীতিতে নতুন জল্পনা তৈরি করেছে ৷ দুর্গাপুজো শেষে পাহাড়ে বিপর্যয় পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ উত্তরবঙ্গে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পর গত রবিবার ফের পাহাড়ে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ ঠিক সেই সময় পাহাড়েই ছিলেন শোভন ও বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ এর মধ্যে দার্জিলিংয়ের রিচমন্ড হিলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে একান্তে বৈঠক করেন 'কানন' ৷ বহুদিন পর মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁদের একান্তে দীর্ঘ আলাপ হয় ৷ প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে চলা সেই বৈঠকের পর থেকে রাজনৈতিক মহলে গুঞ্জন শুরু হয়েছিল— শোভনের তৃণমূলে ফেরা এবার সময়ের অপেক্ষা মাত্র ৷
বৃহস্পতিবার কলকাতায় ফেরেন শোভন চট্টোপাধ্যায় ৷ এনকেডিএ-র তরফে শুক্রবার বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়ে দেওয়া হয়, আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের জায়গায় এবার এনকেডিএ-র চেয়ারম্যান হলেন শোভন চট্টোপাধ্যায় ৷ জল্পনা চলছিল আবার মূলস্রোতে ফিরতে পারেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দীর্ঘ দিনের সঙ্গী কানন ৷ এবার তাঁর আনুষ্ঠানিকভাবে তৃণমূলে ফেরা শুধু সময়ের অপেক্ষা ৷
শোভনের ঘনিষ্ঠমহল জানিয়েছে, "তিনি নিজেকে নতুন করে তৈরি করেছেন ৷ দলের পুরনো সহকর্মীদের সঙ্গে সম্পর্ক পুনর্গঠনের প্রক্রিয়া আগেই শুরু করেছিলেন ৷" সম্প্রতি বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়ও বলেছেন, “শোভনের দলে ফেরাটা এখন শুধুই সময়ের অপেক্ষা ৷"
অবশেষে সেই অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে প্রশাসনিক দায়িত্বের মাধ্যমে কার্যত তৃণমূলের ঘরে ফিরলেন প্রাক্তন কলকাতার মেয়র ৷ এনকেডিএর মতো গুরুত্বপূর্ণ সংস্থার চেয়ারম্যান পদে তাঁর নিয়োগকে রাজনৈতিক মহল দেখছে দলের প্রতি আস্থা ফেরার প্রতীক হিসেবে ৷ মুখ্যমন্ত্রীর পুরনো আস্থাভাজন শোভনের প্রত্যাবর্তন নিঃসন্দেহে রাজ্যের রাজনীতিতে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করল ৷
কলকাতার মেয়র থেকে বিজেপিতে যোগ
2010 সালের 16 জুন তিনি প্রথম বার কলকাতার মেয়র হন শোভন চট্টোপাধ্যায় ৷ এরপর দ্বিতীয় বার কলকাতা পুরনিগমের দায়িত্ব পান 2015 সালের 18 মে ৷ 2016 সালে বিধানসভা নির্বাচনে বিপুল জয় পেয়ে দ্বিতীয় বার ক্ষমতায় ফেলে তৃণমূল ৷ তখন তিনি মেয়র থাকাকালীন মন্ত্রী হন ৷ 2018 সালের 22 নভেম্বর দিল্লিতে তৎকালীন বিজেপির কার্যকরী সভাপতি জেপি নাড্ডার উপস্থিতিতে বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন শোভন ও বৈশাখী ৷ কিন্তু গেরুয়া শিবিরের সঙ্গে সখ্য খুব বেশিদিন স্থায়ী হয়নি ৷ 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে শোভনকে তাঁর বরাবরের কেন্দ্র বেহালা পূর্ব থেকে টিকিট না-দেওয়ায় অসন্তোষ তৈরি হয় শোভন-বৈশাখীর মনে ৷ এমনকী বৈশাখীকে প্রার্থী না-করায় বিজেপির সঙ্গে মনোমালিন্য তৈরি হয় ৷ বেহালা পূর্ব বিধানসভা আসন থেকে সেবার পায়েল সরকারকে প্রার্থী করে গেরুয়া শিবির ৷