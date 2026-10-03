দক্ষিণ-পূর্ব রেলের বিশেষ পরিষেবা: রবিবার 7 জোড়া লোকাল ট্রেন, পুজোয় 19 জোড়া অতিরিক্ত এক্সপ্রেস

দক্ষিণ-পূর্ব রেলের বিশেষ পরিষেবা: রবিবার 7 জোড়া লোকাল ট্রেন, পুজোয় 19 জোড়া অতিরিক্ত এক্সপ্রেস
Special Trains During Durga Puja: মিসেলেনিয়াস সার্ভিসেস রিক্রুটমেন্ট (প্রিলিমিনারি) পরীক্ষার জন্য রবিবারে বিশেষ ট্রেন ৷
Published : October 3, 2026 at 7:23 PM IST
হাওড়া ও খড়গপুর, 3 অক্টোবর: উৎসবের মরশুমে যাত্রীদের ভিড় সামলাতে 19 জোড়া স্পেশাল ট্রেন চালাবে দক্ষিণ-পূর্ব রেল ৷ যেখানে দুর্গাপুজো, দীপাবলি ও ছটপুজো উপলক্ষে মোট 344টি ট্রিপে চালানো হবে ট্রেনগুলি ৷ পাশাপাশি, বিভিন্ন ট্রেনে অতিরিক্ত কোচ জুড়বে রেল ৷ দক্ষিণ-পূর্ব রেলের তরফে জানানো হয়েছে, সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন ট্রেনে স্থায়ী ভাবে 30টি অতিরিক্ত কোচ যুক্ত করা হয়েছে ৷ অন্যদিকে, 5 অক্টোবর রবিবার, মিসেলেনিয়াস সার্ভিসেস রিক্রুটমেন্ট (প্রিলিমিনারি) পরীক্ষার জন্য 14টি বিশেষ লোকাল ট্রেন চালাবে দক্ষিণ-পূর্ব রেলের খড়গপুর ডিভিশন ৷ হাওড়া থেকে মোট সাতটি ট্রেন ছাড়বে এবং বিভিন্ন প্রান্তিক স্টেশন থেকে ফিরতি সাতটি ট্রেন হাওড়ায় আসবে ৷
পরীক্ষার দিন ভোর থেকেই যাতায়াতের চাপ বৃদ্ধি পাবে বলে মনে করা হচ্ছে ৷ এই পরিস্থিতিতে পরীক্ষার্থীদের কথা মাথায় রেখেই খড়গপুর ডিভিশন এই অতিরিক্ত পরিষেবা দিচ্ছে ৷ বিশেষ লোকালগুলির মধ্যে কয়েকটি ভোরে এবং সকালে ছাড়বে, আবার কয়েকটি বিকেল ও সন্ধেয় চলবে ৷ ফলে পরীক্ষা কেন্দ্রে যাওয়া এবং পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর ফেরার জন্য একাধিক বাড়তি ট্রেনের সুবিধা পাওয়া যাবে ৷ হাওড়া, খড়গপুর, পাঁশকুড়া, উলুবেড়িয়া, মেচেদা ও আমতা রুটের যাত্রীদের এই পরিষেবা কাজে আসবে ৷
4 অক্টোবর বিশেষ ট্রেন
ট্রেন নম্বর 38703 ভোর 3টে 30 মিনিটে হাওড়া ছেড়ে সকাল 6টা 15 মিনিটে খড়গপুর পৌঁছবে ৷ 38403 হাওড়া থেকে সকাল 6টা 20 মিনিটে ছেড়ে সকাল 8টা 15 মিনিটে পাঁশকুড়া পৌঁছবে ৷ 38103 সকাল 6টা 55 মিনিটে হাওড়া থেকে ছাড়বে, আর সকাল 8টায় উলুবেড়িয়া পৌঁছাবে ৷ ট্রেন নম্বর 38303 সকাল 7টা 40 মিনিটে হাওড়া থেকে ছেড়ে সকাল 9টা 30 মিনিটে মেচেদা পৌঁছাবে ৷
পাশাপাশি, সকাল 9টা 50 মিনিটে ট্রেন নম্বর 38417 হাওড়া থেকে ছাড়বে এবং দুপুর 12টায় পাঁশকুড়া পৌঁছাবে ৷ আরেকটি ট্রেন বিকেল 5টায় হাওড়া থেকে ছেড়ে সন্ধে 7টায় পাঁশকুড়া পৌঁছবে ৷ সন্ধে 6টা 20 মিনিটে হাওড়া থেকে ছেড়ে আমতা লোকাল রাত 8টা 5 মিনিটে পৌঁছাবে ৷
অন্যদিকে, মেচেদা-হাওড়া লোকাল ভোর 4টে 14 মিনিটে ছেড়ে সকাল 9টা 21 মিনিটে হাওড়া পৌঁছাবে ৷ পাঁশকুড়া-হাওড়া লোকাল ভোর 4টে 20 মিনিটে ছেড়ে সকাল সাড়ে 6টায় হাওড়া পৌঁছাবে ৷ আরেকটি ট্রেন সকাল 5টা 45 মিনিটে পাঁশকুড়া থেকে ছেড়ে সকাল 9টা 50 মিনিটে হাওড়া পৌঁছাবে ৷ খড়গপুর থেকে একটি বিশেষ ট্রেন সকাল 6টা 40 মিনিটে ছেড়ে সকাল 9টা 40 মিনিটে হাওড়া পৌঁছাবে ৷
একইভাবে উলুবেড়িয়া থেকে সকাল 8টা 10 মিনিটে একটি ট্রেন ছেড়ে সকাল 9টা 21 মিনিটে হাওড়া পৌঁছাবে ৷ পাঁশকুড়া থেকে সন্ধে 7টা 10 মিনিটে ছেড়ে রাত 9টা 20 মিনিটে হাওড়া পৌঁছাবে এবং আমতা থেকে রাত 8টা 15 মিনিটে একটি ট্রেন ছাড়বে হাওড়ার উদ্দেশে ৷
পুজোয় বিশেষ ট্রেন
দক্ষিণ-পূর্ব রেলের তরফে পুজোর সময় 19 জোড়া বিশেষ ট্রেন চালানো হবে ৷ শালিমার থেকে চার্লাপল্লির মধ্যে দু’টি বিশেষ ট্রেন চলবে ৷ বিশাখাপত্তনম থেকে শালিমার এবং শালিমার থেকে বিশাখাপত্তনম ৷ শালিমার-খুরদা রোড রুটে আপ ও ডাউনে একটি করে বিশেষ ট্রেন চালানো হবে ৷
সাঁতরাগাছি-আজমের রুটে আপ ও ডাউনে চলবে একজোড়া ট্রেন ৷ সাঁতরাগাছি থেকে নাহারলাগুন যাবে আপ ও ডাউনে চলবে একজোড়া ট্রেন ৷ পুরী-সাঁতরাগাছির মধ্যে চলবে একজোড়া ট্রেন ৷ তিরুঅনন্তপুরম-সাঁতরাগাছির মধ্যেও একজোড়া ট্রেন চালানো হবে ৷ সাঁতরাগাছি-দিঘা রুটে একজোড়া, মালদা টাউন-দিঘা রুটে একজোড়া, রাঁচি-আজমের রুটে একজোড়া, রাঁচি থেকে আনন্দ বিহারের মধ্যে একজোড়া ট্রেন চলবে (সব আপ-ডাউন মিলিয়ে) ৷