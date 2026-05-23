বাড়ি থেকে উদ্ধার 'দেবরাজ ঘনিষ্ঠ' তৃণমূল কাউন্সিলরের দেহ, কারণ ঘিরে ধোঁয়াশা

কাউন্সিলরের রহস্যমৃত্যুর ঘটনায় রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ দেহটি ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে।

South Dum Dum Municipality TMC Councilor
দক্ষিণ দমদম পুরসভার কাউন্সিলর সঞ্জয় দাস (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 23, 2026 at 12:10 PM IST

কলকাতা, 23 মে: বাড়ির ভিতর থেকে উদ্ধার হল দক্ষিণ দমদম পুরসভার কাউন্সিলরের ঝুলন্ত দেহ। মৃত কাউন্সিলরের নাম সঞ্জয় দাস। তিনি পুরসভার জনস্বাস্থ্য বিভাগের চেয়ারম্যান পরিষদও ছিলেন। কাউন্সিলরের রহস্যমৃত্যুর ঘটনায় রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, উত্তর 24 পরগনা জেলার রাজনীতিতে সঞ্জয় দাস রাজারহাট গোপালপুরের তৃণমূল বিধায়ক অদিতি মুন্সির স্বামী দেবরাজ চক্রবর্তীর ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত ছিলেন। দেবরাজ তৃণমূলের ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলার দায়িত্বে রয়েছেন। সঞ্জয় তাঁর অনুগামী হিসেবে পরিচিত।

2022 সালের পুরনির্বাচনে দক্ষিণ দমদম পুরসভার 18 নম্বর ওয়ার্ড থেকে তৃণমূলের টিকিটে তিনি কাউন্সিলর নির্বাচিত হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি পুরবোর্ডের জনস্বাস্থ্য বিভাগের চেয়ারম্যান পরিষদ হয়েছিলেন। তোলাবাজি ও রাজনৈতিক হিংসা-সহ বিভিন্ন অভিযোগে গত মঙ্গলবার পুলিশ দেবরাজকে গ্রেফতার করেছে। তাঁর গ্রেফতারের পর তৃণমূলের ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলার বেশ কয়েকজন নেতাকে তদন্তকারী আধিকারিকরা তলব করেছেন। কাউন্সিলর সঞ্জয়কেও তদন্তের আওতায় আনা হবে বলে জল্পনা চলছিল।

শনিবার বেলা পর্যন্ত পর্যন্ত দরজা না খোলায় পরিবারের লোকেরা চিন্তিত হয়ে পড়েন। জড়ো হন প্রতিবেশীরাও। তারপর দরজা ভেঙে দেখা যায়, ঘরের মধ্যে সঞ্জয়ের দেহ ঝুলছে। খবর দেওয়া হয় নাগেরবাজার থানায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে সঞ্জয়ের দেহ নাগেরবাজার হাসপাতালে নিয়ে যায়। চিকিৎসকেরা পরীক্ষা করে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, ঘরের ভিতরে সঞ্জয় চরম সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। পুলিশ দেহটি ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। খবর পেয়ে মৃত কাউন্সিলরের বাড়িতে পৌঁছেছেন রাজারহাট-গোপালপুরের প্রাক্তন বিধায়ক অদিতি মুন্সি-সহ দলের অন্যান্য নেতৃত্ব।

ঠিক কী কারণে দক্ষিণ দমদম পুরসভার কাউন্সিলর সঞ্জয় দাসের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছেন, সে বিষয়ে রহস্য দানা বেঁধেছে। মৃত কাউন্সিলরের ঘনিষ্ঠরা জানাচ্ছেন, গত কয়েকদিন ধরে তাঁকে বিষন্ন দেখাচ্ছিল। তৃণমূল নেতা দেবরাজ চক্রবর্তী গ্রেফতার হওয়ার পরেই ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলার কয়েকজনকে তদন্তের আওতায় আনা হয়েছে। তাঁদের গ্রেফতারের সম্ভাবনাও রয়েছে। তাই, অনেকেই মনে করছেন, গ্রেফতারের ভয়ে সঞ্জয় আত্মঘাতী হতে পারেন। তবে পুলিশ তৃণমূল কাউন্সিলর রহস্যমৃত্যু নিয়ে এখনও স্পষ্ট করে কিছু জানাতে পারেনি।

