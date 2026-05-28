পুরী থেকে আটকের পর গ্রেফতার বিষ্ণুপুরের বিধায়ক, আলিপুর আদালতে পেশ

পুরী থেকে আটকের পর গ্রেফতার বিষ্ণুপুরের বিধায়ক, আলিপুর আদালতে পেশ
Published : May 28, 2026 at 3:23 PM IST
কলকাতা, 28 মে: পুরীর হোটেল থেকে আটক বিষ্ণুপুরের তৃণমূল বিধায়ক দিলীপ মণ্ডলকে অবশেষে গ্রেফতার করা হল ৷ তাঁকে আজ আলিপুর আদালতে পেশ করেছে রাজ্য পুলিশের এসটিএফ । এতদিন দিলীপের পালিয়ে থাকার নেপথ্যে কী কারণ, বা তাঁর সাহায্যকারী কারা ছিলেন, সব বিষয় খতিয়ে দেখতে তাঁকে হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন তদন্তকারীরা ।
দীর্ঘদিন ধরেই কার্যত ধরাছোঁয়ার বাইরে ছিলেন দক্ষিণ 24 পরগনার বিষ্ণুপুরের বিধায়ক দিলীপ মণ্ডল । অবশেষে ওড়িশার পুরী থেকে তাঁকে আটক করে রাজ্য পুলিশের বিশেষ টাস্ক ফোর্স । বুধবার গভীর রাতে, প্রায় দু’টো নাগাদ তাঁকে বিষ্ণুপুর থানায় নিয়ে আসা হয় । এরপর তাঁকে গ্রেফতার করে বৃহস্পতিবার সকাল সাতটা নাগাদ কড়া নিরাপত্তার মধ্যে আলিপুর আদালতে পেশ করা হয় ।
তদন্তকারী সূত্রে খবর, দিলীপ মণ্ডলকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চায় এসটিএফ । কারণ, রাজ্য ছাড়ার আগে তিনি কোথায় কোথায় গা ঢাকা দিয়ে ছিলেন, কারা তাঁকে সাহায্য করেছিলেন এবং কীভাবে তিনি দীর্ঘদিন পুলিশের চোখ এড়িয়ে থাকতে সক্ষম হলেন, সেই সমস্ত তথ্য জানতে চাইছেন তদন্তকারীরা । বিশেষ করে পুরীতে গিয়ে তিনি কার আশ্রয়ে ছিলেন, কোনও প্রভাবশালী ব্যক্তি বা সংগঠনের সাহায্য পেয়েছিলেন কি না, সেই দিকগুলিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।
প্রসঙ্গত, ভোট পরবর্তী সময়ে একটি বিজয় মিছিল থেকে পুলিশকে লক্ষ্য করে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ ওঠে দিলীপ মণ্ডলের বিরুদ্ধে । সেই ঘটনার ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ার পর থেকেই রাজনৈতিক মহলে তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয় । অভিযোগ, প্রকাশ্য মঞ্চ থেকে তিনি পুলিশ প্রশাসনকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেছিলেন । এরপর রাজনৈতিক পরিস্থিতির পালাবদল ঘটতেই তিনি এলাকা ছেড়ে আত্মগোপন করেন বলে দাবি তদন্তকারীদের ।
দিলীপ মণ্ডলের খোঁজে একাধিকবার তল্লাশি অভিযান চালায় রাজ্য পুলিশ । দক্ষিণ 24 পরগনার পৈলানে তাঁর বিলাসবহুল বাড়িতে দীর্ঘক্ষণ ধরে চলে তল্লাশি । বাড়ির বিভিন্ন নথি, যোগাযোগের তথ্য এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সূত্র খুঁজে দেখেন তদন্তকারীরা । তবে সেই সময়েও তাঁর কোনও হদিশ মেলেনি ।
এদিকে, তদন্ত চলাকালীন আগেই গ্রেফতার করা হয় দিলীপ মণ্ডলের ছেলেকে । অস্ত্র আইনে দায়ের হওয়া মামলায় তাঁকে গ্রেফতার করে পুলিশ । সেই ঘটনার পর থেকেই দিলীপ মণ্ডলের বিরুদ্ধে তদন্ত আরও জোরদার হয় বলে জানা গিয়েছে । অবশেষে গতকাল পুরী থেকে তাঁকে আটক করা হয় । এরপর রাতেই কড়া নিরাপত্তায় পশ্চিমবঙ্গে নিয়ে আসা হয় বিধায়ককে । আদালতে পেশ করার পর এসটিএফ তার হেফাজতে নেওয়ার জন্য আবেদন জানিয়েছে । তদন্তকারীদের দাবি, এই মামলার পেছনে আরও একাধিক ব্যক্তি বা প্রভাবশালী মহলের যোগ থাকতে পারে । সেই সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে না ।
রাজনৈতিক মহলে ইতিমধ্যেই এই গ্রেফতারি ঘিরে তীব্র চর্চা শুরু হয়েছে । বিরোধীরা দাবি তুলেছে, আইন আইনের পথেই চলুক এবং পুরো ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত হোক । অন্যদিকে দিলীপ মণ্ডলের অনুগামীদের একাংশের দাবি, রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণেই তাঁকে টার্গেট করা হচ্ছে ।
এখন আদালত এসটিএফের হেফাজতের আবেদন মঞ্জুর করে কি না, সেদিকেই নজর রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলের ।