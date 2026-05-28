পুরী থেকে আটকের পর গ্রেফতার বিষ্ণুপুরের বিধায়ক, আলিপুর আদালতে পেশ

এতদিন দিলীপ মণ্ডলের পালিয়ে থাকার নেপথ্যে কী কারণ, বা তাঁর সাহায্যকারী কারা ছিলেন, সব বিষয় খতিয়ে দেখতে তাঁকে হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন তদন্তকারীরা ।

পুরী থেকে আটকের পর গ্রেফতার বিষ্ণুপুরের বিধায়ক
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 28, 2026 at 3:23 PM IST

কলকাতা, 28 মে: পুরীর হোটেল থেকে আটক বিষ্ণুপুরের তৃণমূল বিধায়ক দিলীপ মণ্ডলকে অবশেষে গ্রেফতার করা হল ৷ তাঁকে আজ আলিপুর আদালতে পেশ করেছে রাজ্য পুলিশের এসটিএফ । এতদিন দিলীপের পালিয়ে থাকার নেপথ্যে কী কারণ, বা তাঁর সাহায্যকারী কারা ছিলেন, সব বিষয় খতিয়ে দেখতে তাঁকে হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন তদন্তকারীরা ।

দীর্ঘদিন ধরেই কার্যত ধরাছোঁয়ার বাইরে ছিলেন দক্ষিণ 24 পরগনার বিষ্ণুপুরের বিধায়ক দিলীপ মণ্ডল । অবশেষে ওড়িশার পুরী থেকে তাঁকে আটক করে রাজ্য পুলিশের বিশেষ টাস্ক ফোর্স । বুধবার গভীর রাতে, প্রায় দু’টো নাগাদ তাঁকে বিষ্ণুপুর থানায় নিয়ে আসা হয় । এরপর তাঁকে গ্রেফতার করে বৃহস্পতিবার সকাল সাতটা নাগাদ কড়া নিরাপত্তার মধ্যে আলিপুর আদালতে পেশ করা হয় ।

তদন্তকারী সূত্রে খবর, দিলীপ মণ্ডলকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চায় এসটিএফ । কারণ, রাজ্য ছাড়ার আগে তিনি কোথায় কোথায় গা ঢাকা দিয়ে ছিলেন, কারা তাঁকে সাহায্য করেছিলেন এবং কীভাবে তিনি দীর্ঘদিন পুলিশের চোখ এড়িয়ে থাকতে সক্ষম হলেন, সেই সমস্ত তথ্য জানতে চাইছেন তদন্তকারীরা । বিশেষ করে পুরীতে গিয়ে তিনি কার আশ্রয়ে ছিলেন, কোনও প্রভাবশালী ব্যক্তি বা সংগঠনের সাহায্য পেয়েছিলেন কি না, সেই দিকগুলিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।

প্রসঙ্গত, ভোট পরবর্তী সময়ে একটি বিজয় মিছিল থেকে পুলিশকে লক্ষ্য করে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ ওঠে দিলীপ মণ্ডলের বিরুদ্ধে । সেই ঘটনার ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ার পর থেকেই রাজনৈতিক মহলে তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয় । অভিযোগ, প্রকাশ্য মঞ্চ থেকে তিনি পুলিশ প্রশাসনকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেছিলেন । এরপর রাজনৈতিক পরিস্থিতির পালাবদল ঘটতেই তিনি এলাকা ছেড়ে আত্মগোপন করেন বলে দাবি তদন্তকারীদের ।

দিলীপ মণ্ডলের খোঁজে একাধিকবার তল্লাশি অভিযান চালায় রাজ্য পুলিশ । দক্ষিণ 24 পরগনার পৈলানে তাঁর বিলাসবহুল বাড়িতে দীর্ঘক্ষণ ধরে চলে তল্লাশি । বাড়ির বিভিন্ন নথি, যোগাযোগের তথ্য এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সূত্র খুঁজে দেখেন তদন্তকারীরা । তবে সেই সময়েও তাঁর কোনও হদিশ মেলেনি ।

এদিকে, তদন্ত চলাকালীন আগেই গ্রেফতার করা হয় দিলীপ মণ্ডলের ছেলেকে । অস্ত্র আইনে দায়ের হওয়া মামলায় তাঁকে গ্রেফতার করে পুলিশ । সেই ঘটনার পর থেকেই দিলীপ মণ্ডলের বিরুদ্ধে তদন্ত আরও জোরদার হয় বলে জানা গিয়েছে । অবশেষে গতকাল পুরী থেকে তাঁকে আটক করা হয় । এরপর রাতেই কড়া নিরাপত্তায় পশ্চিমবঙ্গে নিয়ে আসা হয় বিধায়ককে । আদালতে পেশ করার পর এসটিএফ তার হেফাজতে নেওয়ার জন্য আবেদন জানিয়েছে । তদন্তকারীদের দাবি, এই মামলার পেছনে আরও একাধিক ব্যক্তি বা প্রভাবশালী মহলের যোগ থাকতে পারে । সেই সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে না ।

রাজনৈতিক মহলে ইতিমধ্যেই এই গ্রেফতারি ঘিরে তীব্র চর্চা শুরু হয়েছে । বিরোধীরা দাবি তুলেছে, আইন আইনের পথেই চলুক এবং পুরো ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত হোক । অন্যদিকে দিলীপ মণ্ডলের অনুগামীদের একাংশের দাবি, রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণেই তাঁকে টার্গেট করা হচ্ছে ।
এখন আদালত এসটিএফের হেফাজতের আবেদন মঞ্জুর করে কি না, সেদিকেই নজর রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলের ।

