পুরীর হোটেল থেকে আটক বিষ্ণুপুরের তৃণমূল বিধায়ক দিলীপ মণ্ডল
ভোট পরবর্তী বিজয় মিছিল থেকে পুলিশকে প্রকাশ্যে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ ওঠে দিলীপ মণ্ডলের বিরুদ্ধে । এরপর ভিন রাজ্যে গা ঢাকা দিয়েও হল না শেষরক্ষা ৷
Published : May 27, 2026 at 11:23 AM IST
পুরী/কলকাতা, 27 মে: দীর্ঘদিন ধরেই ছিলেন অধরা । রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে তল্লাশি চালিয়েও তাঁর কোনও খোঁজ পাচ্ছিল না পুলিশ । ভিন রাজ্যে আত্মগোপন করেও শেষরক্ষা হল না দক্ষিণ 24 পরগনার বিষ্ণুপুরের তৃণমূল বিধায়ক দিলীপ মণ্ডলের । অবশেষে পুরীর একটি হোটেল থেকে ওড়িশা পুলিশের সঙ্গে যৌথ অভিযানে বুধবার তাঁকে আটক করল পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ)।
সূত্রের খবর, ভোট পরবর্তী সময়ে একটি বিজয় মিছিল থেকে পুলিশকে উদ্দেশ্য করে প্রকাশ্যে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ ওঠে দিলীপ মণ্ডলের বিরুদ্ধে । সেই ঘটনার ভিডিয়ো সামনে আসতেই রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক শোরগোল পড়ে যায় । রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পরই তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগের তদন্ত শুরু করে রাজ্য পুলিশ । এরপর থেকেই কার্যত গা ঢাকা দেন এই বিধায়ক ।
তদন্তের স্বার্থে দক্ষিণ 24 পরগনার বিষ্ণুপুর ও সংলগ্ন এলাকায় তাঁর একাধিক বাড়িতেও হানা দেয় পুলিশ । বিশেষ করে পৈলানে দিলীপ মণ্ডলের বিশাল অট্টালিকায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে তল্লাশি চালানো হয় । বাড়ির বিভিন্ন নথি, আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত তথ্য এবং ইলেকট্রনিক ডিভাইস খতিয়ে দেখেন তদন্তকারীরা । তবে সেই সময়ও তাঁর কোনও খোঁজ মেলেনি ৷
এরপর তদন্তের মোড় ঘুরে যায় দিলীপ মণ্ডলের ছেলেকে গ্রেফতার করতেই । পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করেই একাধিক আত্মীয়-স্বজন ও ঘনিষ্ঠ সহযোগীর ফোন নম্বর হাতে পান তদন্তকারীরা । সেই সূত্র ধরে বিভিন্ন জায়গায় যোগাযোগ শুরু হয় । তদন্তকারীরা ধীরে ধীরে নিশ্চিত হন যে দিলীপ মণ্ডল রাজ্যের বাইরে কোথাও আত্মগোপন করে রয়েছেন । প্রথম দিকে তাঁর অবস্থান নিয়ে ধোঁয়াশা থাকলেও পরে মোবাইল ফোনের লোকেশন ও যোগাযোগের সূত্র ধরে তদন্তকারীরা জানতে পারেন, তিনি পুরীর একটি হোটেলে ভুয়ো পরিচয়ে লুকিয়ে রয়েছেন । সেখান থেকেই নিকট আত্মীয়দের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছিলেন তিনি । খবর নিশ্চিত হতেই মঙ্গলবার গভীর রাতে অভিযান শুরু করে এসটিএফ ।
ওড়িশা পুলিশের সহযোগিতায় যৌথভাবে ওই হোটেলে হানা দেন গোয়েন্দারা । বুধবার ভোররাতে সেখান থেকেই আটক করা হয় দিলীপ মণ্ডলকে । যদিও গোটা অভিযান নিয়ে এখনও পর্যন্ত ভবানী ভবনের তরফে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও বিবৃতি দেওয়া হয়নি । তবে রাজ্য পুলিশের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, ওড়িশা পুলিশের সহযোগিতায় সফল যৌথ অভিযান চালিয়ে পুরীতে দিলীপ মণ্ডলকে আটক করা হয়েছে । আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে খুব দ্রুত তাঁকে পশ্চিমবঙ্গে নিয়ে আসা হবে ।