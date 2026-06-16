সোশাল মিডিয়ায় মানহানি, বিভ্রান্তিকর প্রচার ! পুলিশের দ্বারস্থ সৌরভ

সোশাল মিডিয়ায় মানহানি, বিভ্রান্তিকর প্রচার ! পুলিশের দ্বারস্থ সৌরভ
সোশাল মিডিয়ার মাধ্যমে এই ধরনের প্রচারের নেপথ্যে কারা রয়েছে তা খতিয়ে দেখা হোক ৷ ঠাকুরপুকুর থানার কাছে জমা দেওয়া অভিযোগপত্রে এমনই অনুরোধ করেছেন মহারাজ ৷
Published : June 16, 2026 at 11:21 AM IST
কলকাতা, 16 জুন: ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেট অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের নামে সোশাল মিডিয়ায় মানহানিকর ও বিভ্রান্তিকর প্রচার চালানোর অভিযোগ । এই ঘটনায় ঠাকুরপুকুর থানায় দ্বারস্থ হলেন তিনি ৷ সোমবার এই বিষয়ে সেখানে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন মহারাজ ।
মহারাজের ওই অভিযোগপত্রে দাবি করা হয়েছে, একটি ফেসবুক পেজ দীর্ঘদিন ধরে এমন কিছু পোস্ট ও কনটেন্ট প্রকাশ ও প্রচার করছে, যা সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করার উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে । অভিযোগপত্রে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট ফেসবুক পেজটির নাম 'Sourav Ganguly Fans' । যদিও এটি একটি আনুষ্ঠানিক ফ্যান পেজ হিসেবে পরিচিত, তবুও ওই প্ল্যাটফর্মে প্রকাশিত কিছু কনটেন্টকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও মানহানিকর বলে দাবি করা হয়েছে অভিযোগপত্রে । 'প্রিন্স অফ ক্যালকাটা'র অভিযোগ অনুযায়ী, এই ধরনের পোস্টের মাধ্যমে জনমানসে তাঁর সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা তৈরির চেষ্টা চলছে ৷
যদিও এই বিষয় সরাসরিভাবে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের কোনও মন্তব্য পাওয়া যায়নি ৷ তবে তাঁর ঘনিষ্ঠ মহলের দাবি, তিনি পাবলিক ফিগার ৷ মিথ্যা, বিভ্রান্তিকর এবং সম্মানহানিকর তথ্য ছড়িয়ে তাঁর ব্যক্তিগত ও পেশাগত সুনাম নষ্ট করার চেষ্টা একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয় । তাই বিষয়টির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে অভিযোগপত্রে । ওই অভিযোগপত্রে আরও বলা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট ফেসবুক পেজে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রতিবেদন ও কনটেন্ট একটি নির্দিষ্ট প্রকাশনা প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে প্রচারিত হচ্ছে । সেই সূত্র ধরেই তদন্ত চালিয়ে প্রকৃত দোষীদের চিহ্নিত করার আবেদন জানানো হয়েছে পুলিশের কাছে ।
ঠাকুরপুকুর থানার কাছে জমা দেওয়া অভিযোগে অনুরোধ করা হয়েছে, সোশাল মিডিয়ার মাধ্যমে এই ধরনের প্রচারের নেপথ্যে কারা রয়েছে তা খতিয়ে দেখা হোক এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের কার্যকলাপ বন্ধ করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হোক । সৌরভের দাবি, বিষয়টি শুধু ব্যক্তিগত মানহানির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং সোশাল মিডিয়ার অপব্যবহারেরও একটি উদাহরণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ।
এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই কৌতূহল তৈরি হয়েছে ক্রিকেট ও সৌরভ অনুরাগীদের মধ্যে । পুলিশ অভিযোগের ভিত্তিতে প্রাথমিকভাবে বিষয়টি খতিয়ে দেখছে বলে সূত্রের খবর । তদন্তের অগ্রগতির উপর নির্ভর করেই পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হতে পারে । নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "অভিযোগ পেয়েছি । তদন্ত চলছে ৷"