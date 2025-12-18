'মেসি' কাণ্ডে সোশালে জনরোষের মুখে সৌরভ ! নালিশ জানালেন সাইবার সেলে
সিএবি সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের দাবি, ওই ব্যক্তি জেনেশুনে তাঁর নামে ভুয়ো ও ভিত্তিহীন অভিযোগ তুলেছেন এবং তাঁর ভাবমূর্তি নষ্ট করার চেষ্টা করছেন ।
Published : December 18, 2025 at 7:32 PM IST
কলকাতা, 18 ডিসেম্বর: যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ভাঙচুর ও বিশৃঙ্খলার সঙ্গে কোনও যোগ ছিল না তাঁর । তবুও সোশাল মিডিয়া ও নেটদুনিয়ায় জনরোষের মুখে পড়তে হচ্ছে ৷ অভিযোগ সিএবি-র সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের । তাঁর বিরুদ্ধে একের পর এক কুৎসামূলক ও মানহানিকর মন্তব্য ছড়ানো হচ্ছে বলে অভিযোগ । এই পরিস্থিতিতে এবার সরাসরি কলকাতা পুলিশের সাইবার সেলের দ্বারস্থ হলেন প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেট অধিনায়ক ।
বৃহস্পতিবার ইমেইলের মাধ্যমে লালবাজারে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় । অভিযোগপত্রে তাঁর দাবি, কলকাতার 'আর্জেন্টিনা ফুটবল ফ্যান ক্লাব'-এর সভাপতি হিসেবে পরিচিত উত্তম সাহা নামে এক ব্যক্তি প্রকাশ্যে তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা ও আপত্তিকর মন্তব্য করছেন । অভিযোগ অনুযায়ী, ওই ব্যক্তি জেনেশুনে বিদ্বেষমূলক উদ্দেশ্যে সৌরভের নামে ভুয়ো ও ভিত্তিহীন অভিযোগ তুলে তাঁর ভাবমূর্তি নষ্ট করার চেষ্টা করছেন ।
লালবাজারে পাঠানো চিঠিতে সৌরভ উল্লেখ করেছেন, যুবভারতীর ভাঙচুর-কাণ্ডের সঙ্গে তাঁর কোনও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যোগ নেই । তা সত্ত্বেও তাঁকে লক্ষ্য করে যেভাবে নেটমাধ্যমে আক্রমণ চালানো হচ্ছে, তা সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত । তাঁর অভিযোগ, এই মন্তব্যগুলি শুধুমাত্র ব্যক্তিগত আক্রমণ নয়, বরং তাঁর দীর্ঘদিনের পেশাগত সুনাম ক্ষুণ্ণ করার চেষ্টা ।
অভিযোগপত্রে সৌরভ আরও জানান, একজন ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়া প্রশাসক হিসেবে প্রায় এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি দেশ-বিদেশে সম্মান ও স্বীকৃতি অর্জন করেছেন । এই ধরনের অবাস্তব, মানহানিকর ও ভিত্তিহীন অভিযোগ সেই সুনামকে প্রশ্নের মুখে ফেলছে । তাই বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখার জন্য তিনি পুলিশের কাছে আর্জি জানিয়েছেন ।
লালবাজার সূত্রে খবর, সৌরভের অভিযোগের ভিত্তিতে সাইবার সেল বিষয়টি খতিয়ে দেখছে । সোশাল মিডিয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে কী ধরনের মন্তব্য করা হয়েছে, সেগুলি কোন কোন অ্যাকাউন্ট থেকে ছড়ানো হয়েছে এবং সেগুলির নেপথ্যে উদ্দেশ্য কী, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে । প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হতে পারে বলেও জানা গিয়েছে ।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "অভিযোগ পেয়েছি। তদন্ত চলছে ।"
যেখানে একাধিক দিক থেকে যুবভারতী-কাণ্ড নিয়ে তদন্ত চলছে, সেখানে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের এই অভিযোগ নতুন মাত্রা যোগ করল বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল । এখন দেখার সাইবার তদন্তে কী তথ্য সামনে আসে এবং এই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ কী পদক্ষেপ করে ।
উল্লেখ্য, গত 13 ডিসেম্বর লিওনেল মেসি কলকাতা সফরে এসে যুবভারতীতে গিয়েছিলেন ৷ সেসময় তাঁর অনুষ্ঠানে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় ৷ ওই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত ছিলেন প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেট অধিনায়ক তথা সিএবি-র সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ৷ এরপরেই তাঁকে নিয়ে নানা ট্রোল শুরু হয় সোশাল মিডিয়ায় ৷