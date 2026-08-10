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'শেষ করে দেব'; সৌরভ-ডোনাকে হুমকি চিঠি, অভিযোগ পেয়ে তদন্তে পুলিশ

প্রাথমিক তদন্তে এই হুমকি চিঠি কে-কোথা থেকে পাঠিয়েছেন, তা জানা গিয়েছে ৷ কেন এই হুমকি বা ওই ব্যক্তি আদৌ জড়িত কিনা, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ৷

Sourav Ganguly Gets Threat Letter
সৌরভ-ডোনাকে হুমকি চিঠি, অভিযোগ পেয়ে তদন্তে পুলিশ (ফাইল ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 10, 2026 at 9:54 PM IST

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কলকাতা, 10 অগস্ট: প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক তথা প্রাক্তন বিসিসিআই সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় এবং তাঁর স্ত্রী ডোনা গঙ্গোপাধ্যায় হুমকি চিঠি পেয়েছেন ৷ এই হুমকি চিঠি পাঠানোকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু হয়েছে। এই চিঠিতে ভারতের অন্যতম সফল অধিনায়ক ও তাঁর পরিবারকে সম্পূর্ণ 'খতম' বা ধ্বংস করে দেওয়ার সরাসরি হুমকি দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

গত প্রায় ছয় মাস ধরেই নিয়মিতভাবে এই ধরনের কিছু রহস্যময় চিঠি আসছিল। তবে সেই সময় বিষয়টিকে কোনও অতি-উৎসাহী অনুরাগীর চিঠি বলে তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। সোমবার ফের একটি নতুন চিঠি আসার পর এবং তাতে লেখা বয়ান পড়তেই বিষয়টি হালকাভাবে না নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। পুরো চিঠিটি ইংরেজিতে লেখা হয়েছে এবং অত্যন্ত কড়া ভাষায়। চিঠির বয়ানে সৌরভ ও ডোনার ক্ষতি করার হুমকি দেওয়া হয়েছে ।

হুমকির ধরন দেখে রীতিমতো চিন্তিত সৌরভের পরিবার। বিষয়টি এখন তাঁদের জীবন ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তা জনিত হুমকির পর্যায়ে পৌঁছেছে বলে মনে করায় এই ঘটনায় দ্রুত পুলিশের হস্তক্ষেপ ও তদন্তের দাবি জানিয়ে সৌরভের পক্ষ থেকে ঠাকুরপুকুর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

সৌরভকে বর্তমানে 'ওয়াই ক্যাটেগরি'র নিরাপত্তা দেওয়া হয় ৷ বিজেপি গঠিত সরকার ক্ষমতায় আসার পর তাঁর নিরাপত্তা 'জেড ক্যাটেগরি' থেকে কমিয়ে 'ওয়াই ক্যাটেগরি'তে নামিয়ে আনা হয় ৷ তাঁর নিরাপত্তা ব্যবস্থা পুনর্মূল্যায়ন এবং হুমকির মাত্রা বিশ্লেষণের পরই রাজ্য সরকার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। তবে এই ঘটনায় সৌরভের নিরাপত্তা ব্যবস্থার পুনর্মূল্যায়নের প্রয়োজনিয়তা বিবেচনার কথা বলছেন তাঁর ভক্ত-অনুগামীদের অনেকে ৷

প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে যে, বেলঘরিয়ার বাসিন্দা অরুণ কুমার নামের কোনও ব্যক্তির নাম ব্যবহার করেই এই হুমকি চিঠিগুলি সৌরভের ঠিকানায় পাঠানো হয়েছে। অরুণ কুমার নামের ওই ব্যক্তি এই ঘটনায় জড়িত কিনা, নাকি তাঁর নাম ভাঙিয়ে অন্য কেউ সৌরভ ও তাঁর পরিবারকে হুমকি দিচ্ছে, তা সবিস্তারে খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

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