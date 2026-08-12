তোলাবাজি-মারধর, প্রাণনাশের হুমকির অভিযোগে গ্রেফতার অসীমা ঘনিষ্ঠ 'পটল'
অভিযোগ 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর অভিযুক্ততের মদতে তৃণমূল লাগামছাড়া অত্যাচার করে।
Published : August 12, 2026 at 8:49 PM IST
ধনিয়াখালি, 12 অগস্ট: তৃণমূল পঞ্চায়েত সমিতির-সহ সভাপতি তৃণমূল বিধায়ক অসীমা পাত্রের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সৌমেন ঘোষ ওরফে পটলের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের। বুধবার রাতে তাকে গ্রেফতার করে ধনিয়াখালি থানার পুলিশ। তোলাবাজি-সহ বিরোধী দলের কর্মীদের বাড়ি ভাঙচুর মারধর ও বাড়িতে অগ্নিসংযোগের অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে।
চলতি মাসে তৃণমূল বিধায়ক অসীমা পাত্র, সৌমেন ঘোষ-সহ মোট 19 জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছিল। পুলিশ বুধবার সৌমেন ঘোষকে (পটল) চুঁচুড়া আদালতে পেশ করে। চুঁচুড়া আদালতে ধনিয়াখালি পঞ্চায়েত সমেতির-সহ সভাপতি সৌমেন ঘোষকে (পটল ) তোলা হলে তাকে জামিন দেন বিচারক।
অভিযোগ 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর অভিযুক্ততের মদতে তৃণমূল লাগামছাড়া অত্যাচার করে। গত কয়েকটি পঞ্চায়েত নির্বাচনে ধনিয়াখালিতে বিরোধী দলের মনোনয়ন করতে দেওয়া হয়নি। তৃণমূল বিধায়ক অসীমা পাত্র হলেও দলের নিয়ন্ত্রণ ছিল পটলের হাতেই। পুলিশকে অভিযোগ করেও কোনও লাভ হয়নি।
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ঘোষণার পরই রাজ্যজুড়ে তৃণমূলের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ দায়ের হয়। সেই আশ্বাস পেয়ে ধনিয়াখালির লোকবাটি গ্রামের শেখ মহম্মদ ইব্রাহিম ফের চলতি বছরের 6 অগস্ট ধনিয়াখালি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন ইব্রাহিম। তাদের বাড়িতে ঢুকে ভাঙচুর বাইক পোড়ানো মারধর করে তৃণমূল নেতা কর্মীরা।
প্রাণ নাশের হুমকি দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ উঠেছে। এদিকে পটল গ্রেফতার হতেই ধনিয়াখালি থানার সামনে জড়ো হয় বিজেপি কর্মীরা। চোর চোর স্লোগান ওঠে। ডিম ছোঁড়ার জন্য প্রস্তুতিও নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তাতে বাঁধা দেয় পুলিশ। যদিও অভিযোগকারী মহম্মদ ইব্রাহিম কিছুই বলতে চাননি। বিজেপি নেতা সোমলাল মুর্মু বলেন, "2011 সাল থেকে মানুষের উপর এরা অত্যাচার করেছে দীর্ঘ 15 বছর। বহু মানুষকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়েছিল। আমাদের উপরে অনেক অত্যাচার করেছে। প্রশাসন যেন সঠিক বিচার করে শাস্তি দেয়।"
ধনিয়াখালির তৃণমূল বিধায়ক অসীমা পাত্র বলেন, "এটা পুরোনো মামলা, এখনও 9 জনের বিরুদ্ধে মামলা চলছে। তারপরও 19 জনের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা করা হয়েছে। আমাকে ফাঁসানোর জন্য ফের একই কেসে নতুন মামলা করা হয়েছে। কোনও তোলাবাজি বা মারধর করা হয়নি। আমি বিধানসভায় এই বিষয় নিয়ে অভিযোগ দায়ের করব।"