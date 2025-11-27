পাকইয়ংয়ের পর আকাশপথে জুড়ছে সোরেঙ্গ, সফল ট্রায়াল রান ডোডাক হ্যালিপ্যাডে

পাকইয়ংয়ের পর আকাশপথে জুড়ছে সোরেঙ্গ, সফল ট্রায়াল রান ডোডাক হ্যালিপ্যাডে
সিকিমের রাজ্য উন্নয়ন নিগম ও জেলা প্রশাসন কেন্দ্র এবং হেলিপ্যাড কমিটির যৌথ উদ্যোগে ট্রায়াল রান হয় ৷ ডোডাক হেলিপ্যাডে Mi-172 হেলিকপ্টার সফলভাবে নামে ৷
গ্যাংটক, 27 নভেম্বর: সিকিমের পর্যটনে গতি আনতে পাকইয়ংয়ের পর এবার আকাশপথে জুড়তে চলেছে সোরেঙ্গ জেলা । সফল ট্রায়াল রান হল ডোডাক হ্যালিপ্যাডে ৷
উত্তর সিকিমের পর সোরেঙ্গ জেলা সিকিমের পর্যটনের জন্য বিখ্যাত । তবে পাহাড়ি দুর্গম পথে যাওয়ার জন্য সড়কপথের উপরই নির্ভর করতে হয় পর্যটকদের । সিকিমে বড় রানওয়ে না থাকার কারণে বড় বিমান চলাচল করতে পারে না । যে কারণে পাকইয়ং বিমানবন্দরে মূলত ছোট রানওয়ের মাধ্যমে ছোট যাত্রীবাহী বিমান ও হেলিকপ্টার চলাচল করে থাকে । তাই এবার সোরেঙ্গ জেলাকেও আকাশপথে যুক্ত করার উদ্যোগ নেয় সিকিম প্রশাসন ।
প্রাথমিকভাবে ছোট হেলিকপ্টার চলাচলের জন্য হেলিপ্যাডের মাধ্যমে আকাশপথে জুড়তে চলেছে সোরেঙ্গ জেলা । বুধবার সিকিমের রাজ্য উন্নয়ন নিগম (State Tourism Development Corporation - STDC) ও জেলা প্রশাসন কেন্দ্র এবং হেলিপ্যাড কমিটির যৌথ উদ্যোগে বুধবার সোরেঙ্গ জেলার ডোডাক হেলিপ্যাডে Mi-172 হেলিকপ্টারের প্রথম ট্রায়াল ল্যান্ডিং সফলভাবে সম্পন্ন হয় ।
এদিন হেলিকপ্টারের ট্রায়াল রানে ছিলেন ক্যাপ্টেন ত্রিকালদর্শী কুমার সিং, ক্যাপ্টেন এমসি মিশ্রা, রাজ্য উন্নয়ন নিগমের সদস্য সুরেন্দর সিং, ডিকে শর্মা ও সিকিম উন্নয়ন বিভাগের (হেলিকপ্টার ডিভিশনের) অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার তেজপাল প্রধান ৷ তিনি বলেন, "নতুন বা কার্যকর হেলিপ্যাডে ট্রায়াল ল্যান্ডিং অত্যন্ত জরুরি ছিল । এর ফলে ল্যান্ডিং সারফেস, সম্ভাব্য বাধা, আবহাওয়া, যোগাযোগ ও জরুরি নিরাপত্তা ব্যবস্থাসমূহ পরীক্ষা করা যায় । এছাড়া পাইলটরা সাইটের সঙ্গে পরিচিত হন । যা ভবিষ্যতে বাণিজ্যিকভাবে চলাচলের ব্যবস্থাকে নিরাপদ করে । তবে এদিন নিরাপদ ও সফলভাবে হেলিকপ্টার ল্যান্ডিং হয়েছে ।"
তবে, কিছু সমস্যা চিহ্নিত হয়েছে । হেলিপ্যাডে অবতরণের সময় অ্যাপ্রোচ রোড ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় গাছপালা এবং অন্যান্য বাধা রয়েছে । যা বাণিজ্যিক ফ্লাইট শুরু করার আগে সারাতে হবে বলে জানা গিয়েছে । হেলিপ্যাড কমিটির কাছে সেই বাধা দ্রুত অপসারণের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে নিগমের তরফে । এই ট্রায়াল সফল হলে, ডোডাক হেলিপ্যাডে বাণিজ্যিক ফ্লাইট চালু করার পথ সুগম হবে । যা সোরেঙ্গ ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় পর্যটন, যোগাযোগ এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে নতুন দিগন্ত খুলে দিতে পারে ।
হিমালয়ান হসপিটালিটি ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুর ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কের সম্পাদক সম্রাট সান্যাল বলেন, "এটা পর্যটনের জন্য দারুণ খবর । কারণ এবার থেকে পাকইয়ং বাদেও সোরেঙ্গ জেলা আকাশপথে জুড়লে সিকিমের পর্যটনে গতি আসবে ।"