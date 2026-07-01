নির্মাণের অডিট রিপোর্টে 24টি পদক্ষেপ, কী বলছে SOP, রইল বিস্তারিত
কলকাতা, বিধাননগর-সহ বিভিন্ন জায়গায় নির্মাণ কাজ বন্ধ রয়েছে ৷ কোন পথে কীভাবে এই অডিট রিপোর্ট তৈরি হবে ?
Published : July 1, 2026 at 6:03 PM IST
কলকাতা, 1 জুলাই: বাণিজ্যিক, আবাসন, আবাসিক ভবন, ফ্ল্যাট, অ্যাপার্টমেন্ট থেকে সরকারি ভবন নির্মাণ, যা জি+৫ বা তার বেশি, এমন নির্মাণ স্থলগুলিতে শুরু হয়েছে অডিট ৷ স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসেস-র (এসওপি)-র 24টি নির্দেশকে মেনেই হচ্ছে এই অডিট ৷ কলকাতায় প্রতি বরো বিল্ডিং আধিকারিককে মাথায় রেখে কমিটি নেমেছে অডিট করতে ৷
কলকাতা কর্পোরেশন সূত্রে পাওয়া এসওপি অনুসারে:
1. সকল কর্পোরেশনকে প্রথমে বিগত তিন বছরে যেসব ক্ষেত্রে ভবন নির্মাণের নকশা অনুমোদন করা হয়েছে, তার একটি তালিকা তৈরি করতে হবে ৷
2. কর্পোরেশন/পুরসভা/পিডব্লিউডি/কেএমডিএ/আইআরসিওএন/এমইডি ইত্যাদি সংস্থার ইঞ্জিনিয়ার, পুলিশ, বেসামরিক প্রতিরক্ষা, শ্রম, দমকল ও আলো বিভাগ/সিইএসসি-এর প্রতিনিধিদের নিয়ে বরো/ব্লকভিত্তিক যৌথ নিরীক্ষা দল গঠন হয়ছে ৷
3.দলের জন্য তিনটি নির্দেশিকা পত্র থাকবে আবেদনপত্র, চেকলিস্ট এবং এসওপি ৷
4. প্রকল্প প্রস্তাবক একটি নির্ধারিত আবেদনপত্রের মাধ্যমে ইমেলে (taratalacommittee@gmail.com) অথবা সশরীরে নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করবেন ৷ সংশ্লিষ্ট বরোর এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়র, প্রশাসক, পুর ম্যাজিস্ট্রেট, নির্বাহী কর্মকর্তা, কমিশনার বা জেলা আধিকারিককে ৷
5. অডিট টিম আবেদনপত্রটি যাচাই করবে ৷ আবেদনকারীর জমা দেওয়া নথিপত্রের সঙ্গে মিলিয়ে দেখবে যে সংশ্লিষ্ট পুরসভা কার্যালয়ে আগে থেকেই সেই তথ্য সংরক্ষিত আছে কি না, তা যাচাই করবে ৷
6. আবেদনপত্রের সংখ্যা ও বৈচিত্র্যের উপর ভিত্তি করে টেকনিক্যাল সাব কমিটির সদস্যরা অডিট টিমের কাছে আবেদনপত্রগুলি পাঠাবে ৷ প্রাতিষ্ঠানিক (হাসপাতাল/নার্সিং হোম), শিক্ষামূলক, আইটি বিল্ডিং এবং বহু মানুষ একত্রিত হন এমন ভবন (যেখানে জনসাধারণের সমাবেশ ব্যাপক হয়)- এই ধরনের নির্মাণকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে ৷
7. নির্মাণকারী বা ডেভেলপারদের কাছ থেকে আবেদনপত্র না-আসা পর্যন্ত, অডিট টিম প্রথম দু'দিনের জন্য তাদের এলাকার 5-6টি প্রকল্প নথিপত্র পরিদর্শন ও সরেজমিনে পরিদর্শনের জন্য চিহ্নিত করবে। এর মাধ্যমে নিশ্চিত করা হবে যে এই কার্যক্রমে কোনও ফাঁক বা বাধা না থাকে।
8. আবেদনকারীদের দাখিল করা আবেদনপত্রগুলি বরো অফিস অথবা প্রধান কার্যালয়, কর্পোরেশনের সদর দফতর থেকে বরো এগজিকিউটিভ গ্রহণ করবেন ৷ এই তথ্য অডিট টিমের সঙ্গে শেয়ার করা হবে ৷
9. অডিট টিম আবেদনকারীকে পরিদর্শনের জন্য ঘটনাস্থলে উপযুক্ত ব্যক্তি নিযুক্ত করতে বলবে ৷ সঙ্গে প্রাসঙ্গিক সহায়ক নথি রাখতে বলা হবে ৷ পরিদর্শক দলকে সেগুলির অনুলিপি দেওয়া হবে ৷ আবেদনকারীকে কমপক্ষে 24 ঘণ্টা আগে পরিদর্শনের বিষয়টি অবহিত করবে অডিট টিম ৷
10. উচ্চ-পর্যায়ের তদন্ত কমিটির অধীনে গঠিত টেকনিক্যাল সাব কমিটি প্রয়োজন মনে করলে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করবে এবং তা আবেদনকারীকে আগে থেকে জানানো হবে ।
11. যাচাই শেষে অডিট টিম চেকলিস্টটি যথাযথভাবে পূরণ করবে ৷
12. সাইট পরিদর্শনের সময় অডিট টিম সাইটে নির্মাণ কাঠামোর সঙ্গে কাঠামোগত স্থিতিশীলতা এবং ভূ-প্রযুক্তিগত বিষয় সরেজমিনে পর্যালোচনা করবে ৷
13. এনবিসিএস 2026 এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক আইন ও বিধিমালার পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত নির্মাণের গুণমান, ব্যবহৃত উপকরণ, কারুকার্য, সাইটে গৃহীত আদর্শ নিরাপত্তা ব্যবস্থা, যার মধ্যে অগ্নি নিরাপত্তা অন্তর্ভুক্ত, BOCW আইন/শ্রম কোডের অধীনে প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন করা হয়েছে কি না এই সবটা খতিয়ে দেখবেন ৷
14. টিম গুলি ভূমিধস প্রতিরোধ এবং সংলগ্ন সম্পত্তি সুরক্ষিত করার জন্য ঘটনাস্থল পরিদর্শনের সময় শিট পাইলিং যথাযথভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে কি না, খনন ও স্থিতিশীলকরণের কাজ যথাযথভাবে করা হয়েছে কি না, ধরে রাখার কাঠামো সঠিকভাবে করা হয়েছে কি না, জল নিষ্কাশন কার্যক্রম যথাযথভাবে করা হয়েছে কি না, বেসমেন্ট নির্মাণের জন্য যথাযথ ঠেকনা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে কি না, গভীর ভিত্তি অথবা অগভীর ভিত্তির জন্য পাইল ক্যাপ-সহ পাইল ফাউন্ডেশন যথাযথভাবে নির্মিত হয়েছে কি না, খতিয়ে দেখবে ৷
15. অডিটের এই দলটি ঘটনাস্থল পরিদর্শনের সময় খতিয়ে দেখে নিশ্চিত করবে প্রবল বাতাস/ঝোড়ো হাওয়া থেকে সৃষ্ট উচ্চ ঝুঁকি প্রতিরোধের জন্য প্ল্যাটফর্ম, নিরাপত্তা জাল এবং অস্থায়ী কাঠামো লাগানো ক্রেনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে কি না ৷
16. তারা এও যাচাই করবে যে, নির্মাণাধীন স্থানে পর্যাপ্ত সংখ্যক বজ্র নিরোধক যন্ত্র যথাযথভাবে স্থাপন করা হয়েছে কি না ৷
17. অফিসে উপলব্ধ নথিপত্র এবং সরেজমিনে অনুসন্ধানের ভিত্তিতে যাচাই করে দেখবে যে, তাদের অফিসে নথিপত্র সম্পর্কিত পর্যবেক্ষণসমূহ অন্তর্ভুক্ত আছে কি না এবং তারপর একই দিনের মধ্যে টেকনিক্যাল সাব কমিটির কাছে তাদের চূড়ান্ত প্রতিবেদন জমা দেবে ৷
18. স্থান পরিদর্শন সম্পন্ন হওয়ার পর, টেকনিক্যাল সাব কমিটির কোনও মন্তব্য / সুপারিশ থাকলে, তা সহ উচ্চ পর্যায়ের কমিটির কাছে জানতে পারে ৷
19. শ্রম বিভাগের একজন সদস্য ঘটনাস্থল যাচাই করবেন, তিনি দেখবেন, শ্রমিক রেজিস্টার যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে কি না, সংস্থাটির নিবন্ধন প্রযোজ্য আইন ও শ্রম বিধিমালা অনুযায়ী করা হয়েছে কি না ? যথাযথ নিরাপত্তা মান মেনে তাদের অস্থায়ী বসবাসের জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করা হয়েছে কি না ?
20. বিল্ডিং কোড অনুযায়ী পর্যাপ্ত নিরাপত্তা বিধি অনুসরণ করা হয়েছে কি না ?
21. টেকনিক্যাল সাব কমিটির কাছে একটি ডিটেইলস রিপোর্ট দেবে ৷ রিপোর্ট যাচাই করে প্রয়োজনে আবেদনকারীকে আগাম নোটিশ দিয়ে সরেজমিন ফের পরিদর্শনে যাবে ৷
22. যদি টেকনিক্যাল সাব কমিটি এই মর্মে একমত হয় যে, সকলেই যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করেছে, সমস্ত নিয়মকানুন মেনে চলা হয়েছে, তবে তারা নির্মাণ কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য উচ্চ পর্যায়ের কমিটির কাছে সুপারিশ করতে পারে ৷
23. কোনও ত্রুটি থাকলে, প্রয়োজনীয় সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রিপোর্টটি আবেদনকারীদের সঙ্গে আলোচনা করে নেওয়া হবে ৷
24. উচ্চ পর্যায়ের কমিটির অনুমোদন প্রাপ্তির পর, প্রযোজ্য জেলাগুলির সংশ্লিষ্ট কর্পোরেশন, মিউনিসিপ্যালিটি, ডেভেলপমেন্ট অথরিটি, ডিএম একটি সাধারণ ই-মেল বা চিঠির মাধ্যমে প্রকল্পটির জন্য আনুষ্ঠানিক অনুমোদন প্রদান করবে ৷