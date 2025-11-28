গঙ্গাসাগরে নিখোঁজ মধ্যপ্রদেশের বৃদ্ধা পৌঁছে যান বাংলাদেশে, 20 বছর পর মাকে পেলেন ছেলেরা
গঙ্গাসাগর মেলায় ঘুরতে এসে ওই মহিলা কোনওভাবে নিখোঁজ হয়ে বাংলাদেশে চলে গিয়েছিলেন ৷ সেখান থেকে বৃদ্ধাকে উদ্ধার করে পরিবারের হাতে তুলে দিল হ্যাম রেডিয়ো ৷
Published : November 28, 2025 at 8:09 PM IST
গঙ্গাসাগর, 28 নভেম্বর: গঙ্গাসাগর মেলায় ঘুরতে এসে 20 বছর আগে নিখোঁজ হয়ে যান মহিলা ৷ তাঁর বাড়ি ফেরার আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিল পরিবার ৷ 75 বছরের বৃ্দ্ধা রাধিকা আহিরওয়ারকে খুঁজে ছেলেদের হাতে তুলে দিল হ্যাম রেডিয়ো ৷
জানা গিয়েছে, ওই বৃদ্ধা মধ্যপ্রদেশের বাসিন্দা ৷ 2005 সালে স্বামী-সহ গ্রামের প্রতিবেশীদের সঙ্গে সেখান থেকে গঙ্গাসাগর মেলায় তীর্থ ভ্রমণের জন্য এসেছিলেন তিনি এবং এখানে এসে হারিয়ে গিয়েছিলেন । অনেক খুঁজেছেন পরিজনেরা । কিন্তু তাঁকে পায়নি ৷ বৃদ্ধার ছেলে মায়ের নিখোঁজের লিখিত অভিযোগও করেছিলেন স্থানীয় বান্দা থানায় । এতগুলো বছর মায়ের খোঁজ না পেয়ে ছেলেরা ভেবেছিলেন মা সাগরের পুণ্যস্থানেই গঙ্গা পেয়েছেন । কিন্তু সাগর যে মাঝে মাঝে মিরাকেল কিছু ঘটায় । এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি ।
হ্যাম রেডিয়ো সূত্রে খবর, নিখোঁজ রাধিকার বিষয়ে গঙ্গাসাগর কোস্টাল থানায় ও মধ্যপ্রদেশে সাগর জেলার বান্দা থানায় অভিযোগ দায়ের করে তাঁর পরিবারের সদস্যরা । তারপরেও তাঁর খোঁজ মেলেনি ৷ এরপর কেটে গিয়েছে অনেকগুলি বছর । সম্প্রতি বাংলাদেশের গোলাবাড়ি অঞ্চলের চাঁপাই নবাবগঞ্জের এক বাসিন্দা এক বৃদ্ধাকে হিন্দি কথা বলতে শোনেন ৷ তা দেখে তাঁর সন্দেহ হয় । এরপর ওই ব্যক্তি মনে করেন এই মহিলা ভারতীয় । এরপর তিনি বাংলাদেশ থেকে যোগাযোগ করেন হ্যাম রেডিয়োর সঙ্গে । তারপর ভিডিয়ো কলের মাধ্যমে ওই মহিলার নাম জানার চেষ্টা করেন হ্যাম রেডিয়োর সদস্যরা । ওই মহিলা কিছুই বলতে পারছিলেন না ৷ শুধু সাগর কথাটি বারবার বলছিলেন ওই মহিলা ।
হ্যাম রেডিয়োর সদস্যরা প্রাথমিকভাবে প্রথমে মনে করেন, ওই মহিলা গঙ্গাসাগরের এলাকার বাসিন্দা । এরপর ওই মহিলার ছবি নিয়ে গঙ্গাসাগর এলাকায় সন্ধান চালানো হয় ৷ তারপর জানা যায়, ওই মহিলা সাগরদ্বীপের বাসিন্দা নন । এরপর প্রায় 18 দিন ওই মহিলার সঙ্গে হ্যাম রেডিয়োর সদস্যরা কথা বলে জানতে পারেন, তিনি মধ্যপ্রদেশের সাগর জেলার বাসিন্দা ৷ বারবার তিনি সাগর বলতে সেখানকার কথাই বলছেন । তারপর ওই মহিলার ছবি নিয়ে মধ্যপ্রদেশে সাগর জেলায় সন্ধান চালানো হয় । অবশেষে ওই মহিলার পরিবারের সন্ধান পান হ্যাম রেডিয়োর সদস্যরা ।
তবে ওই মহিলার স্বামী বালিচাঁদ ও এক পুত্র বর্তমানে জীবিত নেই । বৃদ্ধার দুই ছেলে রাজেশ এবং গণেশ রাধিকার ছবি দেখে নিজের মাকে চিনতে পারেন । মহিলার বর্তমান দুই ছেলে কর্মসূত্রে দিল্লিতে বসবাস করেন । এরপর বাংলাদেশের দূতাবাস ও বিদেশ মন্ত্রকের কাছে বৃদ্ধার পরিবারের সদস্যদের নিয়ে দ্বারস্থ হন হ্যাম রেডিয়োর সদস্যরা । মহিলাকে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য দক্ষিণ 24 পরগনা জেলাশাসক অরবিন্দ কুমার মীনা বিশেষ উদ্যোগ নেন ৷ সুন্দরবন পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার কোটেশ্বর রাওকে জানানো হয় সম্পূর্ণ বিষয় ৷ তাঁর তরফ থেকেও বিশেষ সহযোগিতা পাওয়া যায় । অবশেষে বাংলাদেশের হাই কমিশনের এবং মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব ও বিদেশ মন্ত্রকের সহযোগিতায় 20 বছর পর বাড়িতে ফিরে গিয়েছেন রাধিকা ।
মাকে জীবিত অবস্থায় পেয়ে খুশি রাধিকার ছেলে রাজেশ । তিনি বলেন, "20 বছর আগে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিলেন আমার মা । আমরা সকলেই ভেবেছি মা আর জীবিত নেই । কিন্তু ভগবানের অশেষ কৃপা আমার মাকে 20 বছর পর আমরা জীবিত অবস্থায় ফিরে পেয়েছি ।"
পশ্চিমবঙ্গ হ্যাম রেডিয়োর ক্লাবের সম্পাদক অম্বরীশ নাগ বিশ্বাস বলেন, "স্বামীর সঙ্গে গঙ্গাসাগর মেলাতে এসে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল রাধিকা । কোনও কারণবশত ট্রলারের মাধ্যমে কিংবা অন্য কোনও মাধ্যমে রাধিকা বাংলাদেশে পৌঁছে গিয়েছিল । সম্প্রতি বাংলাদেশের এক ব্যক্তি রাধিকাকে বাংলাদেশের রাস্তায় ঘোরাঘুরি করতে দেখেন এবং হিন্দি কথা বলার কারণে ওই ব্যক্তির সন্দেহ হয় যে রাধিকা ভারতীয় ৷ এরপর ওই ব্যক্তি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেন । এরপর শুরু হয় আমাদের অনুসন্ধান । দীর্ঘ অনুসন্ধানের পর আমরা জানতে পারি রাধিকার পরিবারের কথা ।"
তিনি আরও বলেন, "বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে ও রোদে পুড়ে রাধিকার মুখে কালো ছাপ পড়েছিল ৷ প্রথম দেখাতে তাই রাধিকার পরিবারের লোকজন তাকে চিনতে পারেনি ৷ যার কারণে আমরা বিউটি পার্লারের সহযোগিতা নিই ৷ পরবর্তী সময় রাধিকাকে চিনতে পারে পরিবারের লোকজন । এরপর বাংলাদেশের হাইকমিশনের কাছে মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ও বিদেশ মন্ত্রক রাধিকাকে দেশে ফেরানোর জন্য আবেদন জানায় । অবশেষে রাধিকা পরিবারের কাছে ফিরে গেল । এই পুনর্মিলন করাতে পেরে আমরা খুশি ।"
দক্ষিণ 24 পরগনার জেলাশাসক অরবিন্দ কুমার মীনা বলেন, "আমি দায়িত্ব পাওয়ার পর হ্যাম রেডিয়োর পক্ষ থেকে আমাকে জানানো হয় 20 বছর আগে গঙ্গাসাগর মেলাতে এসে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল মধ্যপ্রদেশের এক মহিলা । সেই মহিলাকে হ্যাম রেডিয়োর সদস্যরা খুঁজে পেয়েছে বাংলাদেশ থেকে । এরপর আমরা ওই মহিলার পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য মধ্যপ্রদেশে প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করি এবং ওই মহিলার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে আমরা কথা বলি ।"
তাঁর সংযোজন, "সম্পূর্ণ বিষয় আমরা খতিয়ে দেখি এবং ওই মহিলার পরিচয়-সহ সমস্ত কিছু জানতে পারি আমরা । এরপর জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ওই মহিলাকে পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য আমরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকে বিষয়টি জানাই । স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের পক্ষ থেকে আমাদেরকে সবুজ সংকেত দেয় । এরপর আমরা আগামী প্রক্রিয়া শুরু করি । এছাড়াও মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর তরফ থেকে কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকে চিঠি করা হয় । এরপর বাংলাদেশের হাই কমিশনের কাছে হ্যাম রেডিয়ো সম্পূর্ণ পুঙ্খানুপুঙ্খ নথি দিয়ে আবেদন করে । এরপর বাংলাদেশের হাই কমিশনের কাছ থেকে ওই মহিলাকে ভারতবর্ষে নিয়ে আসা হয় এবং পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয় ।"