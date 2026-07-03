ETV Bharat / state

সরকারি খাতায় 'মৃত'! 2 বছর ধরে ভাতা বন্ধ ছেলের, অসহায় লড়াই বৃদ্ধ দম্পতির

'লাইফ সার্টিফিকেট'ও জমা দেওয়া হয়েছে । তবু প্রতিবারই সরকারি অফিসে গিয়ে একই উত্তর শুনতে হয়েছে, সরকারি নথিতে তাঁর ছেলে মৃত বলেই ভাতা বন্ধ রয়েছে !

Krishnaganj
দু'বছর ধরে ভাতা বন্ধ (নিজস্ব চিত্র)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 3, 2026 at 12:39 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নদিয়া, 3 জুলাই: বাস্তবে তিনি জীবিত, ভোটার তালিকায় নাম রয়েছে, নির্বাচনে ভোটও দিয়েছেন । অথচ সরকারি নথিতে তিনি 'মৃত' । আর সেই প্রশাসনিক ভুলের খেসারত দিতে হচ্ছে গোটা পরিবারকে । গত দু'বছরেরও বেশি সময় ধরে শারীরিকভাবে 100 শতাংশ বিশেষ ভাবে সক্ষম এক যুবকের সরকারি ভাতা বন্ধ রয়েছে । ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে নদিয়ার কৃষ্ণগঞ্জের সত্যনগর এলাকায় ।

সত্যনগরের বাসিন্দা অশোক বিশ্বাস (70) ও তাঁর স্ত্রী সুষমা বিশ্বাসের (60) একমাত্র ছেলে রাজকুমার বিশ্বাস (36) । জন্ম থেকেই তিনি শারীরিকভাবে 100 শতাংশ বিশেষ ভাবে সক্ষম । দিনমজুর অশোকবাবুর সামান্য আয়েই এতদিন কোনওমতে সংসার চলছিল । কিন্তু বয়সের ভারে এখন আর নিয়মিত শ্রমিকের কাজও করতে পারেন না । তার উপর দু'বছরের বেশি সময় ধরে বন্ধ হয়ে রয়েছে ছেলের 'সরকারি ভাতা' । ফলে কার্যত চরম আর্থিক সঙ্কটে পড়েছে পরিবারটি ।

পরিবারের দাবি, সরকারি নথিতে ভুলবশত রাজকুমারকে 'মৃত' দেখানো হয়েছে । অথচ তিনি জীবিত এবং তাঁর নাম 2026 সালের ভোটার তালিকায় রয়েছে । এমনকি তিনি ভোটাধিকারও প্রয়োগ করেছেন । তা সত্ত্বেও ভাতা পুনরায় চালু হচ্ছে না ।

রাজকুমারের বাবা অশোক বিশ্বাসের অভিযোগ, সমস্যার সমাধানের আশায় বারবার কৃষ্ণগঞ্জ বিডিও অফিস, পঞ্চায়েত অফিস এবং পঞ্চায়েত সমিতির দফতরে গিয়েছেন । প্রতিবারই প্রয়োজনীয় নথি জমা দিয়েছেন । এমনকি 'লাইফ সার্টিফিকেট'ও জমা দেওয়া হয়েছে । কিন্তু প্রতিবারই একই উত্তর শুনতে হয়েছে, সরকারি নথিতে তাঁর ছেলে মৃত বলেই ভাতা বন্ধ রয়েছে !

চোখের জল সামলাতে না পেরে রাজকুমারের মা সুষমা বিশ্বাস বলেন, "জীবিত ছেলেকে সরকারি কাগজে মৃত ঘোষণা করা হয়েছে । এর থেকে বড় যন্ত্রণা একজন মায়ের কাছে আর কী হতে পারে ? আমার ছেলে শারীরিকভাবে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন, কিন্তু সে তার প্রাপ্য সরকারি সাহায্য পাচ্ছে না । আমাদের মতো অসহায় মানুষের প্রতি প্রশাসনের কেন এই অবিচার, বুঝতে পারছি না ।"

ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক তরজাও শুরু হয়েছে। বিজেপির নদিয়া দক্ষিণ জেলার সম্পাদক তথা কনভেনার অমিত প্রামাণিক দাবি করেন, বৃদ্ধ দম্পতি একাধিকবার পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কাকলি দাসের কাছেও গিয়েছেন এবং লাইফ সার্টিফিকেট জমা দিয়েছেন । তবুও সমস্যার সমাধান হয়নি । তাঁর অভিযোগ, তৃণমূল পরিচালিত বোর্ডের আমলেই ভাতা বন্ধ হয়েছিল । নতুন প্রশাসনিক বোর্ডের কাছে বিষয়টি জানানো হয়েছে এবং দ্রুত ভাতা চালুর দাবি জানানো হয়েছে ।

যদিও কৃষ্ণগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কাকলি দাস এ বিষয়ে ক্যামেরার সামনে কোনও মন্তব্য করতে চাননি । তবে পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি অনুপ দাস বলেন, "ঘটনাটি অত্যন্ত দুঃখজনক । পরিবারকে সমস্ত নথিপত্র নিয়ে আসতে বলা হয়েছে । বিষয়টি খতিয়ে দেখে যত দ্রুত সম্ভব ভাতা পুনরায় চালুর জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার চেষ্টা করা হবে ।"

তবে ঘটনাকে কেন্দ্র জনমানসে ঘুরছে একাধিক প্রশ্ন ৷ আমজনতার কথায়, যে ব্যক্তি সরকারি ভোটার তালিকায় জীবিত, ভোট দিয়েছেন, তাঁর ক্ষেত্রেই কীভাবে সরকারি নথিতে 'মৃত' তকমা জুড়ে গেল ? আর সেই প্রশাসনিক ভুলের বোঝা কেন বইতে হবে অসহায় এই বৃদ্ধ দম্পতিকে ?

TAGGED:

KRISHNAGANJ NADIA
OFFICIAL RECORD
ভাতা
WEST BENGAL BJP GOVERNMENT
DISABILITY ALLOWANCE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.