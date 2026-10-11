রান্নাঘরের শুকনো লঙ্কায় দেবী দুর্গা ! কলেজ পড়ুয়ার ভাবনায় অভিনবত্বের ছোঁয়া

রান্নাঘরের শুকনো লঙ্কায় দেবী দুর্গা ! কলেজ পড়ুয়ার ভাবনায় অভিনবত্বের ছোঁয়া
Dried Chillies Durga Idol: সোনারপুর মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রের তৈরি এই দুর্গাপ্রতিমা পাড়ার মণ্ডপে জায়গা পেতে চলেছে ৷ তাঁর শিল্পকলাকে তুলে ধরলেন ইটিভি ভারতের শুভজিৎ দাস ৷
Published : October 11, 2026 at 4:18 PM IST
সোনারপুর, 11 অক্টোবর: লঙ্কার ঝাঁঝ সহ্য করেই কি দর্শকদের এবার পুজোমণ্ডপ ঘুরতে হবে ? জয়মাল্য মণ্ডলের কাণ্ডকারখানায় এটাই এখন বড় প্রশ্ন হয়ে ঘুরপাক খাচ্ছে সোনারপুরে ৷ কারণ বাঙালির হেঁশেলের অতিপরিচিত শুকনো লঙ্কা দিয়েই এবার আস্ত দুর্গাপ্রতিমা গড়ে ফেলেছেন 21 বছরের এই তরুণ ৷
সোনারপুর কলেজের ইতিহাসে স্নাতক করছেন জয়মাল্য মণ্ডল ৷ চতুর্থবর্ষের ছাত্র তিনি ৷ তাঁর কাছে শিল্পচর্চা শুধুমাত্র শখ নয়, নিজের কল্পনাকে বাস্তব রূপ দেওয়ার এক মাধ্যম । ছোটবেলা থেকেই বিভিন্ন জিনিস দিয়ে নতুন কিছু তৈরি করার প্রতি তাঁর আগ্রহ । কখনও তৈরি করেছেন মডেল রেলগাড়ি, কখনও আবার এটিএম মেশিনের প্রতিরূপ ।
অভিনব সব দুর্গাপ্রতিমা
এর আগে মাটি দিয়ে দুর্গাপ্রতিমাও তৈরি করেছেন তিনি । কিন্তু এখন চেনা পথ ছেড়ে সম্পূর্ণ অজানা পথে যাত্রা শুরুর ইচ্ছে জাগে তাঁর মনে ৷ সেই ভাবনার সূত্র ধরে শুরু হয় নতুন মাধ্যমের খোঁজ । বাড়ির চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা নানা জিনিস নিয়ে চলে পরীক্ষা নিরীক্ষা । অবশেষে এবার রান্নাঘরের শুকনো লঙ্কাকেই প্রতিমা তৈরির উপাদান হিসেবে বেছে নিয়েছেন জয়মাল্য মণ্ডল ।
তবে এবারই প্রথম নয়, এর আগে কখনও তেজপাতা, কখনও আবার দেশলাই কাঠি দিয়ে মাতৃমূর্তি গড়ে এলাকাবাসীদের তাক লাগিয়েছেন তিনি ৷ এভাবেই নিজের শিল্পসত্তাকে সোনারপুরবাসীর কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করে যাচ্ছেন তরুণ এই শিল্পী ৷ নতুন মাধ্যমে দুর্গামূর্তি গড়া তাঁর নেশা ৷ বেশ কয়েকদিনের প্রচেষ্টায় তাই তিনি এবারও তৈরি করে ফেলেছেন শুকনো লঙ্কার দুর্গাপ্রতিমা ৷ মহালয়ার দিন সেই প্রতিমার চক্ষুদান সম্পন্ন হয়েছে ৷ এবার তাঁর এহেন 'লঙ্কাকাণ্ড' পাড়ারই মণ্ডপে জায়গা পেতে চলেছে ৷
ইন্ডিয়ান বুক অফ রেকর্ডসে নাম শিল্পীর
জয়মাল্য মণ্ডল বলেন, "2022 সালে মাটির দুর্গাপ্রতিমা তৈরি করেছিলাম ৷ 2023 সালের দেশলাই কাঠির দুর্গাপ্রতিমা তৈরি করেছিলাম ৷ তেজপাতা দিয়ে 2024 সালে দুর্গাপ্রতিমা তৈরি করেছিলাম ৷ আর গত বছরে অর্থাৎ 2025 সালে বেলপাতা দিয়ে দুর্গাপ্রতিমা তৈরি করে ইন্ডিয়ান বুক অফ রেকর্ডসে নাম নথিভুক্ত করেছি । প্রতিবছর দুর্গাপুজোর সময় প্রতিমা তৈরি করার জন্য বিভিন্নরকম চিন্তা ভাবনা মাথায় আসে ৷ এ বছর তাই শুকনো লঙ্কা দিয়ে দুর্গাপ্রতিমা তৈরি করেছি । খুবই ভালো লাগছে ।"
জয়মাল্যর এই ব্যতিক্রমী উদ্যোগের পিছনে রয়েছে পরিবারের উৎসাহও । ছোটবেলা থেকেই তাঁর সৃষ্টিশীল কাজে পাশে থেকেছেন বাবা-মা ও দিদি । পেশায় শিক্ষক বাবা রঞ্জিত মণ্ডলের কথায়, "ছেলের কোনও প্রথাগত প্রশিক্ষণ নেই । নিজের আগ্রহ, কল্পনাশক্তি ও চেষ্টার জোরেই একের পর এক অভিনব সৃষ্টি করে চলেছে সে ।"
শিল্পীর পাশে পরিবার
অন্যদিকে দিদি ভূমিকা মণ্ডল বলেন, "দুর্গাপুজো এগিয়ে এলেই নতুন কিছু করার পরিকল্পনা শুরু করে দেয় ভাই । গত বছরের কাজের সঙ্গে এবছরের সৃষ্টি ভাবনার যেন কোনও মিল না থাকে, সেই চেষ্টাই করে ওঁ । এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি । শুকনো লঙ্কা দিয়ে দুর্গাপ্রতিমা তৈরির ভাবনা থেকেই তৈরি হয়েছে এই অভিনব সৃষ্টি ।"
ছেলের প্রশংসায় পঞ্চমুখ জয়মাল্য মণ্ডলের মা ৷ অসীমা মণ্ডল বলেন, "প্রতিবছর দুর্গাপুজোর সময় জয়মাল্য নিজের চিন্তা ভাবনা দিয়ে বিভিন্নরকম জিনিস তৈরি করে ৷ এ বছর যেমন আমাকে বাজার থেকে শুকনো লঙ্কা কিনে আনতে বলেছিল ৷ শুকনো লঙ্কা কিনে দিয়েছি এবং ফেভিকুইক আঠা কিনে আনতে বলেছিল ৷ তারপর নিজের চিন্তা ভাবনা দিয়ে শুকনো লঙ্কা দিয়ে দুর্গা ঠাকুর বানিয়েছে । এর আগেও প্রতি বছর দুর্গাপুজোর সময় কখনও দেশলাই কাঠি, কখনও তেজপাতা, কখনও বেলপাতা দিয়ে দুর্গা ঠাকুর বানিয়েছে । ছোটবেলা থেকে শিল্পীসত্তা ওর মধ্যে রয়েছে ।"
উৎসবের মরশুমে যখন শিল্পীরা মাটি, খড়, কাঠামো আর নানা সাজসজ্জার উপকরণ দিয়ে দেবী দুর্গাকে সাজিয়ে তোলেন, তখন জয়মাল্যর এই উদ্যোগ যেন সেই চেনা ধারণার বাইরে এক নতুন বার্তা দেয় । শিল্পের জন্য যে সবসময় দামি মাধ্যম কিংবা প্রথাগত প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয় না, নিজের ভাবনা আর অধ্যবসায় দিয়েও যে নতুন কিছু সৃষ্টি করা যায়, তা আরও একবার যেন দেখিয়ে দিলেন তিনি । তাই এবার সোনারপুরের পুজোয় শুধু দেবী দুর্গার আরাধনাই নয়, নজর থাকবে এক তরুণের অভিনব সৃষ্টির দিকেও । শুকনো লঙ্কা দিয়ে তৈরি প্রতিমা কতটা আকর্ষণ করে দর্শনার্থীদের, এখন সেই অপেক্ষাতেই জয়মাল্য মণ্ডল ও তাঁর পরিবার ।