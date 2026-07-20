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সোনম ওয়াংচুকের অনশনে সংহতি, প্রেসিডেন্সি-মেডিক্যাল কলেজে পড়ুয়াদের প্রতীকী অনশন

এবার সোনম ওয়াংচুকের পাশে কলকাতার প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা। যোগ দিলেন মেডিক্যাল কলেজের একাংশও। আজ সকাল থেকে পড়ুয়ারা প্রতীকী অনশন শুরু করেছেন ৷

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সোনম ওয়াংচুকের অনশনে সংহতি (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 20, 2026 at 8:08 PM IST

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কলকাতা, 20 জুলাই: সোনম ওয়াংচুকের অনশন কর্মসূচির সমর্থনে সোমবার প্রতিবাদে সরব হল কলকাতার পড়ুয়ারা। প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় ও কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রছাত্রীরা 12 ঘণ্টার প্রতীকী অনশনে বসে শিক্ষা ব্যবস্থার জবাবদিহি, নিট-সহ বিভিন্ন পরীক্ষায় অনিয়মের তদন্ত এবং কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপের দাবি তোলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, ছাত্রীরা সকাল 9টা থেকে এবং কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র, ছাত্রীরা বেলা 12টা থেকে প্রতিবাদে বসেন ৷

প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের ছাত্রী মেঘনা বসুর কথায়, একজন ছাত্রী হিসেবে প্রশ্ন তোলা তাঁদের সাংবিধানিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার। কিন্তু সেই প্রশ্ন তোলাকেই আজ দেশবিরোধী বলে দাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে বলে অভিযোগ তাঁর। দীর্ঘদিন ধরে সোনম ওয়াংচুক অনশনে থাকলেও সরকার তাঁর সঙ্গে আলোচনায় বসেনি বলেও দাবি করেন তিনি। মেঘনার বক্তব্য, দেশের ছাত্রসমাজের স্বার্থে লড়ছেন ওয়াংচুক। তাই তাঁকে জানাতেই এই প্রতীকী অনশন যে তিনি একা নন, ছাত্রসমাজ তাঁর পাশে রয়েছে।

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প্রেসিডেন্সি-মেডিক্যাল কলেজে পড়ুয়াদের প্রতীকী অনশন (ইটিভি ভারত)

একই সুর শোনা যায় প্রেসিডেন্সিরই আর এক পড়ুয়া শুভ্রদেব ঘোষের গলায়। তাঁর দাবি, শুধু প্রশ্ন তোলার অধিকার নয়, সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ারও দায় সরকারের। নিট-সহ একাধিক পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কোনও জবাবদিহি হয়নি বলেও অভিযোগ করেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান নিজের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছেন। তাই তাঁর পদত্যাগ করা উচিত। পাশাপাশি সোনম ওয়াংচুকের অনশন নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নীরবতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি।

প্রেসিডেন্সির রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্র শ্রী মণ্ডল জানান, যন্তর-মন্তরে সোনম ওয়াংচুক যে আন্দোলন শুরু করেছেন, তা শুধুমাত্র একজন ব্যক্তির আন্দোলন নয়, দেশের সমস্ত ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যতের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। সেই কারণেই প্রেসিডেন্সির পড়ুয়ারা তাঁর পাশে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বৃষ্টির কারণে অনেকে উপস্থিত থাকতে না-পারলেও সোশাল মিডিয়ায় বহু পড়ুয়া সমর্থন জানিয়েছেন বলেও দাবি তাঁর ৷

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সোনম ওয়াংচুকের অনশন কর্মসূচির সমর্থনে প্রতিবাদে সরব কলকাতার পড়ুয়ারা (ইটিভি ভারত)

অন্যদিকে, কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র শুভদীপ পাত্র । তিনি থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত। তারপরও তিনি সুনামগঞ্জের অনশন আন্দোলনের সংহতি জানাতে নিজের 12 ঘণ্টার প্রতীকী অনশনে রয়েছেন। তিনি বলেন, "বছরের পর বছর ধরে নিট পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ উঠছে, অথচ তার কোনও স্থায়ী সমাধান হচ্ছে না। এনটিএ-র ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। শুধু পরীক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার নয়, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বেসরকারিকরণের বিরোধিতাও করেন শুভদীপ। তাঁর দাবি, সরকারি শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করতে হবে এবং সোনম ওয়াংচুকের সঙ্গে অবিলম্বে আলোচনায় বসতে হবে কেন্দ্রীয় সরকারকে।

মেডিক্যাল কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র লোকনাথ ঘোষ তাঁর অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরে বলেন, "2024 সালের নিট পরীক্ষার অনিয়মে বহু মেধাবী ছাত্র, ছাত্রীর ভবিষ্যৎ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ভালো নম্বর পাওয়ার পরও প্রত্যাশিত ব়্যাঙ্ক না-পাওয়ার অভিজ্ঞতা তুলে ধরে তিনি বলেন, "পরীক্ষা নিয়ে অনিশ্চয়তা এবং পুনরায় পরীক্ষা হবে কি না, সেই মানসিক চাপ একজন পরীক্ষার্থীর পক্ষে অত্যন্ত কঠিন।" তাঁর দাবি, সেই চাপই বহু পরীক্ষার্থীকে মানসিকভাবে ভেঙে দিচ্ছে। তাই ভবিষ্যতে এমন পরিস্থিতি যাতে আর তৈরি না হয়, তার জন্য স্বচ্ছ ও নির্ভুল পরীক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার দাবি জানান তিনি।

আন্দোলনকারীদের দাবি, সোনম ওয়াংচুকের সঙ্গে দ্রুত আলোচনায় বসে তাঁর দাবিগুলি নিয়ে কেন্দ্র সরকারকে স্পষ্ট অবস্থান জানাতে হবে। একইসঙ্গে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহি এবং পরীক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করতে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার দাবিতেই তাঁদের এই প্রতীকী অনশন।

TAGGED:

প্রেসিডেন্সি ও মেডিক্যাল কলেজ
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