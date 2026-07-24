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অনুমতি না-পেয়ে কলকাতায় এসএফআইয়ের মিছিলে CJP, নৈতিক সমর্থন তৃণমূলের

সোনম ওয়াংচুক অনশন ভেঙেছেন, কিন্তু ছাত্র আন্দোলনের আগুন নেভেনি। ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার দাবিতে শুক্রবার শিয়ালদা থেকে ধর্মতলা মিছিল, রাতে 'রাত জাগো, দেশ জাগো' কর্মসূচি ।

sfi kolkata rally
চেন্নাইয়ে SFI বিক্ষোভ (ফাইল চিত্র -পিটিআই)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 24, 2026 at 1:18 PM IST

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কলকাতা, 24 জুলাই: সোনম ওয়াংচুকের 26 দিনের অনশন শেষ হয়েছে । কিন্তু ছাত্র আন্দোলন থামছে না । বরং অনশন ভাঙার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আন্দোলনকে আরও জোরদার করার ডাক দিল ভারতের ছাত্র ফেডারেশন (এসএফআই) । একই সঙ্গে কলকাতায় নতুন রাজনৈতিক সমীকরণও সামনে এল । পুলিশের অনুমতি না-পাওয়ায় নিজেদের আলাদা কর্মসূচি বাতিল করে এসএফআইয়ের ডাকা শিয়ালদা-ধর্মতলা মিছিলে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে 'ককরোচ জনতা পার্টি' (সিজেপি) । অন্যদিকে, ককরোচ জনতা পার্টি কলকাতায় কোনও আন্দোলন সংগঠিত করতে চাইলে সেই কর্মসূচিতে নৈতিক সমর্থনের কথা জানিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস ।

বৃহস্পতিবার গভীর রাতে হাসপাতালে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডার হাত থেকে স্যুপ পান করে 26 দিনের অনশন ভাঙেন পরিবেশকর্মী সোনম ওয়াংচুক । ছাত্রদের দাবিকে সামনে রেখে প্রায় এক মাস ধরে চলা তাঁর অনশন দেশজুড়ে আলোড়ন তৈরি করেছিল । অনশন ভাঙার পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও সমাজমাধ্যমে বার্তা দিয়ে তাঁর আন্দোলনের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আলোচনার আশ্বাস দেন ।

তবে সোনমের অনশন ভাঙাকে আন্দোলনের সমাপ্তি হিসেবে দেখতে নারাজ এসএফআই । শুক্রবার সকালে ভিডিয়ো বার্তায় সংগঠনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সৃজন ভট্টাচার্য স্পষ্ট ভাষায় বলেন, "সোনম ওয়াংচুক অনশন ভেঙেছেন, আন্দোলন নয় । তাঁর অসমাপ্ত লড়াই এবার দেশের ছাত্র-যুবদের এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে ।"

সৃজনের দাবি, নিট প্রশ্নপত্র ফাঁসের পূর্ণাঙ্গ তদন্ত, সিবিএসই-র ফলপ্রকাশ নিয়ে অভিযোগের নিষ্পত্তি, শিক্ষা ক্ষেত্রে দুর্নীতির সঙ্গে জড়িতদের শাস্তি এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের নৈতিক দায় স্বীকার করে পদত্যাগ - এই দাবিগুলির একটিও এখনও পূরণ হয়নি । তাই আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া ছাড়া অন্য কোনও পথ নেই ।

তিনি বলেন, "26 দিন ধরে নিজের শরীরের কথা না-ভেবে ছাত্রদের দাবিতে লড়াই করেছেন সোনম ওয়াংচুক । সেই লড়াইকে আমরা স্যালুট জানাই । কিন্তু এখন তাঁর কাঁধ থেকে সেই দায়িত্ব দেশের তরুণ প্রজন্মের কাঁধে এসে পড়েছে । শিক্ষা ব্যবস্থার গলদ যতদিন না-দূর হচ্ছে, ততদিন আন্দোলন চলবে ।"

এই আবহে শুক্রবার দুপুর আড়াইটে থেকে শিয়ালদা স্টেশন চত্বর থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত বিশাল মিছিলের ডাক দিয়েছে এসএফআই । এসএন ব্যানার্জি রোড ধরে ধর্মতলায় পৌঁছবে সেই মিছিল । সংগঠনের পক্ষ থেকে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের ক্লাস বয়কট করে মিছিলে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে । সন্ধের পর ধর্মতলায় হবে 'রাত জাগো, দেশ জাগো' কর্মসূচি ।

রাজনৈতিকভাবে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হল, পুলিশের অনুমতি না পাওয়ায় নিজেদের পৃথক কর্মসূচি স্থগিত করে 'ককরোচ জনতা পার্টি' এসএফআইয়ের মিছিলে অংশ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে । ছাত্রদের দাবির প্রতি সংহতি জানাতেই এই সিদ্ধান্ত বলে সংগঠনের তরফে জানানো হয়েছে । ফলে বাম ছাত্র সংগঠনের কর্মসূচিতে অন্য একটি সংগঠনের যোগদান আন্দোলনকে নতুন মাত্রা দিয়েছে ।

এদিকে তৃণমূল কংগ্রেসও এই ইস্যুতে ভিন্ন সুরে বার্তা দিয়েছে । দলের মুখপাত্র তথা বেলেঘাটার বিধায়ক কুণাল ঘোষ একটি ভিডিও বার্তায় বলেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগেই দিল্লির ছাত্র আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন । কলকাতায় যদি ককরোচ জনতা পার্টি ছাত্রদের দাবিতে কোনও কর্মসূচি করে, তবে তৃণমূলের নৈতিক সমর্থন থাকবে ।"

রাজনৈতিক মহলের মতে, ছাত্র আন্দোলনকে ঘিরে বিরোধী শিবিরের পাশাপাশি তৃণমূলের এই অবস্থানও তাৎপর্যপূর্ণ । কারণ, শিক্ষা ও ছাত্রদের দাবির প্রশ্নে রাজনীতির বাইরে বৃহত্তর জনমত গড়ে তোলার চেষ্টা স্পষ্ট হয়ে উঠছে । এখন নজর, রাস্তায় নামা ছাত্রদের এই নতুন পর্বের আন্দোলনের জবাবে কেন্দ্র কী পদক্ষেপ করে ।

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