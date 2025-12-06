ETV Bharat / state

স্বামী-সুইটিরা এখনও বাংলাদেশে, দেশে ফিরেও উদ্বেগ কাটেনি সোনালির

বাংলাদেশি সন্দেহে সোনালি খাতুনকে পুশব্যাক করা হয়েছিল৷ সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর শুক্রবার তিনি দেশে ফেরেন৷ এখনও বাংলাদেশে রয়েছে তাঁর স্বামী-সহ চারজন৷ তাঁদের নিয়েই উদ্বিগ্ন সোনালি৷

Sonali Khatun
দেশে ফিরেও উদ্বেগ কাটেনি সোনালির (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 6, 2025 at 4:31 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

মালদা, 6 ডিসেম্বর: অবশেষে নিজের বাড়ি ফিরলেন সোনালি খাতুন৷ আট বছরের ছেলেকে নিয়ে শনিবার দুপুরে একটি অ্যাম্বুল্যান্সে বীরভূমের পাইকর গ্রামের উদ্দেশে রওনা দেন তিনি৷ মালদা থেকে বীরভূম যাওয়ার পথে দেশে প্রত্যাবর্তনের জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ সামিরুল ইসলামকে ধন্যবাদ জানান তিনি৷

তিনি জানিয়েছেন, বেঁচে থাকতে আর দিল্লিতে কখনও কাজ করতে যাবেন না৷ একই সঙ্গে দিল্লি পুলিশ ও ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী তাঁর সঙ্গে যে দুর্ব্যবহার করেছে, সেটাও উল্লেখ করেছেন তিনি৷ তবে এখনও পর্যন্ত স্বামী-সহ চারজন এখনও দেশে না-ফেরায় উৎকণ্ঠা রয়েছে তাঁর৷

স্বামী-সুইটিরা এখনও বাংলাদেশে, দেশে ফিরেও উদ্বেগ কাটেনি সোনালির (ইটিভি ভারত)

কিন্তু সোনালির ভারতে প্রত্যাবর্তনে কি তাঁদের উপর থেকে অন্ধকার ছায়া সরে গেল? কারণ, কেন্দ্রীয় সরকার স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, শুধুমাত্র মানবিকতার খাতিরে সোনালি খাতুনকে দেশে ফেরানো হয়েছে৷ তাহলে কি তাঁর স্বামী দানিশ এবং সুইটি বিবির পরিবারকে দেশে ফেরানো হবে না? নাকি সন্তান প্রসবের পর সোনালিকে ফের বাংলাদেশে পুশব্যাক করা হবে? যদিও এসব প্রশ্নের উত্তর এখনও অধরা৷

এদিন মালদা মেডিক্যাল থেকে পাইকর গ্রামে ফিরে যাওয়ার সময় সোনালি বলেন, “বাংলাদেশে খুব কষ্টে ছিলাম৷ দেশে ফিরে আসার জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আর সামিরুল ইসলামকে ধন্যবাদ জানাই৷ আট মাস ওখানে ছিলাম৷ বাংলাদেশে পুলিশ কোনও অত্যাচার করেনি৷ কিন্তু খাবারের প্রচণ্ড কষ্ট ছিল৷ যতদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখান থেকে টাকা পাঠাতেন, ওখানে খেতে পেতাম৷ কিন্তু নিজের দেশ তো নিজের দেশই হয়৷’’

তিনি আরও বলেন, ‘‘বাংলাদেশে কেউ আমাদের খাবার দিত না৷ জেলে যতদিন ছিলাম, জেলের খাবারই খেতে হয়েছে৷ আর জেলের খাবার কেমন হয়, সেটা তো সকলেরই জানা আছে৷ দিল্লি পুলিশ আমাদের উপর ভীষণ অত্যাচার চালিয়েছিল৷ ওদের পায়ে-হাতে ধরেছি৷ কোনও কাজ হয়নি৷ পরে বিএসএফ-এরও হাত-পা ধরেছি৷ কিন্তু ওরা কোনও কথা না-শুনে আমাদের জঙ্গলে ছেড়ে দিয়েছিল৷ দু’রাত জঙ্গলে কাটাতে হয়েছে৷ আর কখনও দিল্লি যাব না৷ তবে এখনও আমার স্বামী আর সুইটিরা বাংলাদেশে আটকে রয়েছে৷ ওরা কবে ফিরবে, আদৌ ফিরবে কি না, বুঝতে পারছি না৷ ওদের জন্য খুব চিন্তা হচ্ছে৷”

প্রশ্ন অন্য জায়গায়৷ সোনালিদের দেশে ফেরানোর সময় শুক্রবার রাতে মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ মহদিপুর সীমান্তে উপস্থিত ছিলেন৷ তিনি দাবি করেন, সীমান্ত গেটে বাংলাদেশে পুশব্যাক করা ছয় ভারতীয়কেই নিয়ে আসা হয়েছিল৷ কিন্তু ভারতে প্রবেশ করানো হয় শুধুমাত্র সোনালি ও তাঁর আট বছরের ছেলেকে৷ বাংলাদেশ সীমান্তে উপস্থিত ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশনারকে তিনি এই নিয়ে প্রশ্ন করেন৷ কিন্তু ডেপুটি হাইকমিশনার তাঁর কোনও প্রশ্নের উত্তর না-দিয়ে সেখান থেকে চলে যান৷ তাহলে সোনালির স্বামী দানেশ এবং সুইটি বিবির পরিবারকে কবে ভারতে ফেরানো হবে, তা তিনি বুঝতে পারছেন না৷

এই অবস্থায় বাকি চারজনের ভারতে প্রত্যাবর্তন নিয়ে সন্দেহের মেঘ জমেছে৷ এই মামলায় সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল, যেহেতু সোনালি খাতুনকে অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় দিল্লি থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তাই তাঁদের দিল্লিতে ফিরিয়ে আনতে হবে৷ রাজ্য সরকারের তরফে আইনজীবী কপিল সিব্বাল এবং সঞ্জয় হেগড়ে সোনালি ও তাঁর সন্তানের সঙ্গে বাকি চারজনকেও দেশে ফিরিয়ে আনার জোরালো দাবি তোলেন৷

কিন্তু কেন্দ্রের তরফে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহেতা দাবি করেন, সোনালি খাতুন সহ ছ’জনই বাংলাদেশি নাগরিক৷ শুধুমাত্র মানবিকতার খাতিরে সোনালি ও তাঁর ছেলেকে ভারতে ফিরিয়ে আনার অনুমতি দেওয়া হয়েছে৷ তাছাড়া রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারীদের নিয়ে সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্ট সাফ জানিয়েছিল, অনুপ্রবেশকারীদের জন্য কি রেড কার্পেট বিছানো হবে? তবে কেউ অনুপ্রবেশকারী মনে হলেও সঙ্গে সঙ্গে পুশব্যাক করা সঠিক নয়৷ সমস্ত কিছু খতিয়ে দেখেই এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত৷

অনেকে মনে করছেন, সুপ্রিম কোর্টের এই মন্তব্যই সোনালিদের সমস্যায় ফেলতে পারে৷ কারণ, সোনালি খাতুনদের বিষয়টি এখন রাজ্য ও কেন্দ্রের মধ্যে কার্যত যুদ্ধের আবহ তৈরি করেছে৷ এই অবস্থায় সুপ্রিম কোর্টের এই মন্তব্য হাতিয়ার করে ময়দানে নামতে পারে কেন্দ্র৷ যদিও রাজ্যসভার সাংসদ সামিরুল ইসলাম আশাবাদী, খুব তাড়াতাড়ি সোনালির স্বামী এবং সুইটি বিবিরাও ভারতে ফিরে আসবেন৷

তিনি বলেন, “সোনালি বিবিদের বাংলাদেশে পুশব্যাক করার আগে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে কোনও ভেরিফিকেশন করেনি৷ 1952 সালের জমির দলিলে সোনালিদের নাম রয়েছে৷ সোনালি খাতুনের বাবা-মায়ের নামও এসআইআর-এ ছিল৷ দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের পর কলকাতা হাইকোর্ট কেন্দ্রীয় সরকারকে নির্দেশ দেয়, চার সপ্তাহের মধ্যে সোনালিদের দেশে ফিরিয়ে আনতে হবে৷’’

সামিরুল আরও বলেন, ‘‘কিন্তু কেন্দ্র হাইকোর্টের সেই রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে যায়৷ কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির আদালতেও কেন্দ্রীয় সরকার থাপ্পর খায়৷ প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ জানিয়ে দেয়, সোনালি খাতুন ও তাঁর ছেলেকে দ্রুত দেশে ফিরিয়ে আনতে হবে৷ বাকি চারজনকে দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য আগামী 12 ডিসেম্বর শুনানির দিন ধার্য হয়৷ আমরা আশাবাদী, সেদিন শুনানির পর ওই চারজনও দ্রুত দেশে ফিরে আসবেন৷”

আরও পড়ুন -

  1. কেটেছে 100 দিনেরও বেশি, বাংলাদেশ থেকে নাবালক ছেলেকে নিয়ে দেশে অন্তঃসত্ত্বা সোনালি
  2. 'রায় না-দেওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশ ছাড়া যাবে না', সোনালি বিবিদের নির্দেশ আদালতের
  3. সুপ্রিম নির্দেশ, অন্তঃসত্ত্বা সোনালি বিবিকে দ্রুত ভারতে ফেরানো হবে; জানাল কেন্দ্র

TAGGED:

BANGLADESH
সোনালি খাতুন
পুশব্যাক
PUSHBACK
SONALI KHATUN

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.