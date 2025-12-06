স্বামী-সুইটিরা এখনও বাংলাদেশে, দেশে ফিরেও উদ্বেগ কাটেনি সোনালির
বাংলাদেশি সন্দেহে সোনালি খাতুনকে পুশব্যাক করা হয়েছিল৷ সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর শুক্রবার তিনি দেশে ফেরেন৷ এখনও বাংলাদেশে রয়েছে তাঁর স্বামী-সহ চারজন৷ তাঁদের নিয়েই উদ্বিগ্ন সোনালি৷
Published : December 6, 2025 at 4:31 PM IST
মালদা, 6 ডিসেম্বর: অবশেষে নিজের বাড়ি ফিরলেন সোনালি খাতুন৷ আট বছরের ছেলেকে নিয়ে শনিবার দুপুরে একটি অ্যাম্বুল্যান্সে বীরভূমের পাইকর গ্রামের উদ্দেশে রওনা দেন তিনি৷ মালদা থেকে বীরভূম যাওয়ার পথে দেশে প্রত্যাবর্তনের জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ সামিরুল ইসলামকে ধন্যবাদ জানান তিনি৷
তিনি জানিয়েছেন, বেঁচে থাকতে আর দিল্লিতে কখনও কাজ করতে যাবেন না৷ একই সঙ্গে দিল্লি পুলিশ ও ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী তাঁর সঙ্গে যে দুর্ব্যবহার করেছে, সেটাও উল্লেখ করেছেন তিনি৷ তবে এখনও পর্যন্ত স্বামী-সহ চারজন এখনও দেশে না-ফেরায় উৎকণ্ঠা রয়েছে তাঁর৷
কিন্তু সোনালির ভারতে প্রত্যাবর্তনে কি তাঁদের উপর থেকে অন্ধকার ছায়া সরে গেল? কারণ, কেন্দ্রীয় সরকার স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, শুধুমাত্র মানবিকতার খাতিরে সোনালি খাতুনকে দেশে ফেরানো হয়েছে৷ তাহলে কি তাঁর স্বামী দানিশ এবং সুইটি বিবির পরিবারকে দেশে ফেরানো হবে না? নাকি সন্তান প্রসবের পর সোনালিকে ফের বাংলাদেশে পুশব্যাক করা হবে? যদিও এসব প্রশ্নের উত্তর এখনও অধরা৷
এদিন মালদা মেডিক্যাল থেকে পাইকর গ্রামে ফিরে যাওয়ার সময় সোনালি বলেন, “বাংলাদেশে খুব কষ্টে ছিলাম৷ দেশে ফিরে আসার জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আর সামিরুল ইসলামকে ধন্যবাদ জানাই৷ আট মাস ওখানে ছিলাম৷ বাংলাদেশে পুলিশ কোনও অত্যাচার করেনি৷ কিন্তু খাবারের প্রচণ্ড কষ্ট ছিল৷ যতদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখান থেকে টাকা পাঠাতেন, ওখানে খেতে পেতাম৷ কিন্তু নিজের দেশ তো নিজের দেশই হয়৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘বাংলাদেশে কেউ আমাদের খাবার দিত না৷ জেলে যতদিন ছিলাম, জেলের খাবারই খেতে হয়েছে৷ আর জেলের খাবার কেমন হয়, সেটা তো সকলেরই জানা আছে৷ দিল্লি পুলিশ আমাদের উপর ভীষণ অত্যাচার চালিয়েছিল৷ ওদের পায়ে-হাতে ধরেছি৷ কোনও কাজ হয়নি৷ পরে বিএসএফ-এরও হাত-পা ধরেছি৷ কিন্তু ওরা কোনও কথা না-শুনে আমাদের জঙ্গলে ছেড়ে দিয়েছিল৷ দু’রাত জঙ্গলে কাটাতে হয়েছে৷ আর কখনও দিল্লি যাব না৷ তবে এখনও আমার স্বামী আর সুইটিরা বাংলাদেশে আটকে রয়েছে৷ ওরা কবে ফিরবে, আদৌ ফিরবে কি না, বুঝতে পারছি না৷ ওদের জন্য খুব চিন্তা হচ্ছে৷”
প্রশ্ন অন্য জায়গায়৷ সোনালিদের দেশে ফেরানোর সময় শুক্রবার রাতে মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ মহদিপুর সীমান্তে উপস্থিত ছিলেন৷ তিনি দাবি করেন, সীমান্ত গেটে বাংলাদেশে পুশব্যাক করা ছয় ভারতীয়কেই নিয়ে আসা হয়েছিল৷ কিন্তু ভারতে প্রবেশ করানো হয় শুধুমাত্র সোনালি ও তাঁর আট বছরের ছেলেকে৷ বাংলাদেশ সীমান্তে উপস্থিত ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশনারকে তিনি এই নিয়ে প্রশ্ন করেন৷ কিন্তু ডেপুটি হাইকমিশনার তাঁর কোনও প্রশ্নের উত্তর না-দিয়ে সেখান থেকে চলে যান৷ তাহলে সোনালির স্বামী দানেশ এবং সুইটি বিবির পরিবারকে কবে ভারতে ফেরানো হবে, তা তিনি বুঝতে পারছেন না৷
এই অবস্থায় বাকি চারজনের ভারতে প্রত্যাবর্তন নিয়ে সন্দেহের মেঘ জমেছে৷ এই মামলায় সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল, যেহেতু সোনালি খাতুনকে অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় দিল্লি থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তাই তাঁদের দিল্লিতে ফিরিয়ে আনতে হবে৷ রাজ্য সরকারের তরফে আইনজীবী কপিল সিব্বাল এবং সঞ্জয় হেগড়ে সোনালি ও তাঁর সন্তানের সঙ্গে বাকি চারজনকেও দেশে ফিরিয়ে আনার জোরালো দাবি তোলেন৷
কিন্তু কেন্দ্রের তরফে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহেতা দাবি করেন, সোনালি খাতুন সহ ছ’জনই বাংলাদেশি নাগরিক৷ শুধুমাত্র মানবিকতার খাতিরে সোনালি ও তাঁর ছেলেকে ভারতে ফিরিয়ে আনার অনুমতি দেওয়া হয়েছে৷ তাছাড়া রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারীদের নিয়ে সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্ট সাফ জানিয়েছিল, অনুপ্রবেশকারীদের জন্য কি রেড কার্পেট বিছানো হবে? তবে কেউ অনুপ্রবেশকারী মনে হলেও সঙ্গে সঙ্গে পুশব্যাক করা সঠিক নয়৷ সমস্ত কিছু খতিয়ে দেখেই এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত৷
অনেকে মনে করছেন, সুপ্রিম কোর্টের এই মন্তব্যই সোনালিদের সমস্যায় ফেলতে পারে৷ কারণ, সোনালি খাতুনদের বিষয়টি এখন রাজ্য ও কেন্দ্রের মধ্যে কার্যত যুদ্ধের আবহ তৈরি করেছে৷ এই অবস্থায় সুপ্রিম কোর্টের এই মন্তব্য হাতিয়ার করে ময়দানে নামতে পারে কেন্দ্র৷ যদিও রাজ্যসভার সাংসদ সামিরুল ইসলাম আশাবাদী, খুব তাড়াতাড়ি সোনালির স্বামী এবং সুইটি বিবিরাও ভারতে ফিরে আসবেন৷
তিনি বলেন, “সোনালি বিবিদের বাংলাদেশে পুশব্যাক করার আগে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে কোনও ভেরিফিকেশন করেনি৷ 1952 সালের জমির দলিলে সোনালিদের নাম রয়েছে৷ সোনালি খাতুনের বাবা-মায়ের নামও এসআইআর-এ ছিল৷ দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের পর কলকাতা হাইকোর্ট কেন্দ্রীয় সরকারকে নির্দেশ দেয়, চার সপ্তাহের মধ্যে সোনালিদের দেশে ফিরিয়ে আনতে হবে৷’’
সামিরুল আরও বলেন, ‘‘কিন্তু কেন্দ্র হাইকোর্টের সেই রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে যায়৷ কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির আদালতেও কেন্দ্রীয় সরকার থাপ্পর খায়৷ প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ জানিয়ে দেয়, সোনালি খাতুন ও তাঁর ছেলেকে দ্রুত দেশে ফিরিয়ে আনতে হবে৷ বাকি চারজনকে দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য আগামী 12 ডিসেম্বর শুনানির দিন ধার্য হয়৷ আমরা আশাবাদী, সেদিন শুনানির পর ওই চারজনও দ্রুত দেশে ফিরে আসবেন৷”