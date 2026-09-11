বাংলাদেশে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল, দেশে ফিরেও 'নথিহীন' সোনালি ; জোটে না রেশনও

বাংলাদেশে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল, দেশে ফিরেও 'নথিহীন' সোনালি ; জোটে না রেশনও
Sonali Bibi of Birbhum সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে দেশে ফেরা, হাতে নেই আধার-রেশন-প্যান-ভোটার কার্ড; ভাঙা ঘরে 13 জনের সংসারে দু’বেলা খাবারের লড়াই
Published : September 11, 2026 at 7:00 PM IST
পাইকর, 11 সেপ্টেম্বর: 'দেশে ফিরবই', এই জেদকে পাথেয় করে প্রায় এক বছর ধরে লড়াই করেছিলেন সোনালি বিবি । ফিরেছেন । কিন্তু নিজের দেশে ফিরেও যেন পুরোপুরি ফিরতে পারেননি ! কারণ, তাঁর হাতে নেই নিজের ভারতীয় নাগরিকত্বের নথি । নেই আধার, রেশন, প্যান কিংবা ভোটার কার্ড । পরিবারের অভিযোগ, ওই সমস্ত নথি এখনও দিল্লি পুলিশের হেফাজতে । ফলে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে দেশে ফিরেও সরকারি পরিষেবার দরজা খুলছে না সোনালি ও তাঁর পরিবারের সামনে ।
বীরভূমের মুরারইয়ের পাইকর থানার দর্জিপাড়ায় এখন 13 জনের সংসার । মাথার উপরে জরাজীর্ণ মাটির বাড়ি, টালির ছাউনি প্লাস্টিকে ঢাকা । বৃষ্টি নামলেই ঘরের ভিতর জল পড়ে । কাজ অনিয়মিত । এক দিন কাজ জুটলে পরের দিন কী হবে, তার নিশ্চয়তা নেই । রেশন মেলে না, সরকারি প্রকল্পের সুবিধা মেলে না। আবাস যোজনার জন্য আবেদন করেও বাড়ি হয়নি বলে অভিযোগ পরিবারের ।
সবচেয়ে বড় ভয় অবশ্য অন্য জায়গায় । "আবার যদি ধরে নিয়ে যায়?"- এই আতঙ্কেই বাইরে গিয়ে কাজ করতেও ভয় পাচ্ছেন সোনালি ও তাঁর স্বামী দানেশ শেখ । এক বার 'বাংলাদেশি' সন্দেহে আটক হয়ে কাঁটাতার পার করে বাংলাদেশে যাওয়ার যে ভয়াবহ অভিজ্ঞতা তাঁদের হয়েছে, তার পর নথিহীন অবস্থায় ফের বাইরে পা রাখার সাহস হচ্ছে না ।
সোনালির কথায়, "সরকারি কোনও সুবিধা পাই না । এখানে এক দিন কাজ হয় তো আর এক দিন বন্ধ । এতগুলো মানুষের খাবার জোটানোই দায় । আমাদের সব কিছু দিল্লি পুলিশের কাছে । রেশনটুকুও পাই না । বাড়ি ভাঙা । জল পড়ছে । অনেক বার বাড়ির জন্য আবেদন করেছি, তাও হয়নি । তবে নিজের দেশে আসতে পেরেছি, এটাই অনেক । এই মাটিতে জন্মেছি, খেলাধুলা করে বড় হয়েছি । এখানে ফিরবই, এটা জেদ ছিল । আমি চেয়েছিলাম, আমার সন্তান যেন ভারতে জন্ম নেয় ।"
সেই ইচ্ছেও পূরণ হয়েছে । দেশে ফেরার পর 5 জানুয়ারি রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পুত্রসন্তানের জন্ম দেন সোনালি । কিন্তু দেশে ফেরার পরেও সংসারের শান্তি ফেরেনি ।
দেশে ফেরার দিন
ঘটনার সূত্রপাত 2025 সালের 18 জুন । দিল্লির রোহিণী এলাকায় কাজ করছিলেন সোনালিরা । স্থানীয় এলাকায় কাজের মজুরি কম হওয়ায় দানেশ শেখ-সহ পরিবারের কয়েক জন দিল্লিতে গিয়ে কাজ করতেন । কেউ রাজমিস্ত্রির কাজ, কেউ বাড়িতে সাফাইয়ের কাজ।
অভিযোগ, ওই দিন প্রথমে দানেশকে আটক করে দিল্লি পুলিশ । পরে আট মাসের অন্তঃসত্ত্বা সোনালি, তাঁর দুই সন্তান এবং ননদ সুইটি বিবি ও তাঁর সন্তানদেরও আটক করা হয় বাংলাদেশি সন্দেহে । পরিবারের দাবি, তাঁরা পুলিশকে আধার, রেশন, প্যান-সহ বিভিন্ন পরিচয়পত্র দেখিয়েছিলেন । জানিয়েছিলেন, তাঁদের বাড়ি পশ্চিমবঙ্গের বীরভূমে । কিন্তু তার পরেও তাঁদের 'দেশে ফেরত' পাঠানোর কথা বলা হয় ।
সোনালিরা প্রথমে ভেবেছিলেন, হয়তো তাঁদের পশ্চিমবঙ্গের বাড়িতে ফেরানো হচ্ছে । কিন্তু একটি গাড়িতে করে তাঁদের নিয়ে যাওয়া হয় অসম সীমান্তের দিকে । পরিবারের অভিযোগ, সেখানে একটি ঘরে প্রায় আট দিন পুলিশি পাহারায় আটকে রাখা হয়েছিল তাঁদের ।
তারপর আসে 26 জুন । সীমান্তে কাঁটাতারের কাছে নিয়ে যাওয়া হয় পরিবারটিকে । সোনালির বর্ণনা অনুযায়ী, সামনে নদী । এক বুক জল । বন্দুকের ভয় দেখিয়ে নদী পার হতে বলা হয় । পিছনে তাকালে গুলি করার হুমকি দেওয়া হয়েছিল বলেও অভিযোগ তাঁর ।
জল, জঙ্গল পেরিয়ে জেল
সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে যাওয়ার পর শুরু হয় আর এক দুর্বিষহ অধ্যায় । পরিবারের দাবি, বাংলাদেশে তাঁদের পরিচিত কেউ নেই । কোথায় যাবেন, কী খাবেন, কিছুই জানতেন না তাঁরা । জল খেয়ে, জঙ্গলে ঘুরে কয়েক দিন কাটে । পরে একটি গ্রামের সন্ধান পান । স্থানীয় কয়েক জন তাঁদের খাবার দেন । সোনালিরা জানান, তাঁরা ভারতীয় এবং দেশে ফিরতে চান ।
ফিরে আসার চেষ্টা করতে গিয়ে বাংলাদেশের বর্ডার গার্ডের হাতে আটক হন তাঁরা । পরিবারের বক্তব্য, এক বিজিবি আধিকারিক তাঁদের কথা শুনে হাতে 2 হাজার টাকা দিয়ে ঢাকা যাওয়ার পরামর্শ দেন । সেখান থেকে ভারতে ফেরার ব্যবস্থা হতে পারে বলে জানিয়েছিলেন তিনি । কিন্তু ঢাকা যাওয়ার পথেই চাঁপাইনবাবগঞ্জ পুলিশের হাতে গ্রেফতার হন সোনালি, দানেশ ও তাঁদের পরিজনরা । এর পরই গ্রামে খবর পৌঁছয় ।
গ্রামের এক জনের লড়াই
পাইকর গ্রামের সমাজকর্মী মফিজুল ইসলাম সোনালির বাবা ভদু শেখকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন । 2025 সালের 26 সেপ্টেম্বর হাইকোর্ট তাঁদের দেশে ফেরানোর নির্দেশ দেয় । পরে বিষয়টি গড়ায় সুপ্রিম কোর্টে ।
অন্যদিকে, 3 অক্টোবর 2025 চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর আদালতে তাঁদের ভারতীয় নাগরিকত্বের প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলে পরিবারের তরফে জানানো হয়েছে । শেষ পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে তাঁদের ভারতে ফেরানো হয় । 5 ডিসেম্বর দেশে ফেরেন সোনালি ও তাঁর পরিবার । কিন্তু দেশে ফেরার পরেও সমস্যার শেষ হয়নি ।
দেশে ফিরেও 'দেশের কাগজ' নেই
পরিবারের অভিযোগ, আধার কার্ড, রেশন কার্ড, প্যান কার্ড, ভোটার কার্ড-সহ তাঁদের প্রয়োজনীয় নথি এখনও দিল্লি পুলিশের কাছে । ফলে রেশন থেকে শুরু করে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুবিধা নিতে গিয়ে আটকে যেতে হচ্ছে তাঁদের ।
সোনালির কথায়, ‘"নথি নেই বলে রেশন পাই না । অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার নেই, স্বাস্থ্যসাথী বা আয়ুষ্মান ভারতের কার্ড নেই । বার্ধক্য ভাতা নেই । আবাস যোজনার জন্য আবেদন করেছি, বাড়ি পাইনি । একশো দিনের কাজের জব কার্ডও হয়নি ।"
পরিবারের আরও অভিযোগ, বিধানসভা নির্বাচনের আগে যখন রাজ্যে এসআইআর প্রক্রিয়া চলছিল, তখন তাঁরা বাংলাদেশে বন্দি ছিলেন । ফলে সেই প্রক্রিয়াতেও অংশ নিতে পারেননি ।
রাজ্যে সরকার বদলেছে । নতুন প্রশাসন এসেছে । কিন্তু তাঁদের বাড়িতে এখনও কোনও জনপ্রতিনিধি এসে খোঁজ নেননি, এমনই অভিযোগ সোনালিদের ।
'এ বার কোথায় যাব?'
দানেশের ভয়টা আরও স্পষ্ট । তাঁর কথায়, "এখানে মজুরি নেই বলেই বাইরে কাজে গিয়েছিলাম । বাংলাদেশি বলে দিল্লি পুলিশ ধরেছিল । অনেক লড়াই করে দেশে ফিরেছি । এখন এখানেও ঠিক মতো কাজ হচ্ছে না । সবার খাবার জোটাতে পারছি না । দিল্লি পুলিশ সব কাগজ নিয়ে রেখেছে । তাই বাইরে কাজ করতেও ভয় লাগে । আবার যদি ধরে নিয়ে যায় ! আমাদের এখানে কাজের সুযোগ দিলে বাইরে কেন যাব ? এখানেই কাজ করে সংসার চালাব ।" অর্থাৎ, কাজের সন্ধানে বাইরে গেলে ভয়- নথি নেই । গ্রামে থাকলে কাজ নেই । সরকারি পরিষেবা পেতে গেলে পরিচয়পত্র প্রয়োজন । আর সেই পরিচয়পত্রই পরিবারের হাতে নেই !
'আমরা ইন্ডিয়ার লোক'
সোনালির মা জ্যোৎস্না বিবির চোখে তাই একসঙ্গে স্বস্তি এবং অসহায়তা । মেয়ে-জামাই ফিরে এসেছেন, এটুকুই তাঁর বড় পাওয়া । কিন্তু সংসারে কাজ নেই, খাবারের নিশ্চয়তা নেই, ভাঙা বাড়িতে দিন কাটছে ।
তাঁর কথায়, "আমরা ইন্ডিয়ার লোক, কেন বাংলাদেশের হতে যাব ? এখানে মানুষ হয়েছে । ইন্ডিয়াতেই থাকবে । মেয়ে-জামাইকে ফেরানোর জন্য এক বার দিল্লি গিয়েছি, এক বার কলকাতা গিয়েছি । সেই দিনগুলোর কথা বলার নয় । এখন এখানে আছে, কিন্তু কাজ নেই । সরকারের থেকেও কিছু পাই না ।"
প্রতিবেশী জাসমিন খাতুনের বক্তব্যও একই । তাঁর দাবি, সোনালিরা ছোট থেকেই এই এলাকাতেই থাকেন । তিনি বলেন, "ওরা এখানকারই বাসিন্দা । ছোট থেকে এখানে বড় হয়েছে । ওদের বাংলাদেশে পাঠানো হয়েছে শুনে পুরো পাড়ারই খারাপ লেগেছিল । এখন ওদের কাজ নেই, বাড়ির অবস্থাও খারাপ ।"
আর যিনি তাঁদের ফেরানোর লড়াই শুরু করেছিলেন, সেই মফিজুল ইসলাম বলছেন, "ওদের ফেরানোর লড়াইটা খুব কঠিন ছিল । আমি নিজে বাংলাদেশে গিয়ে প্রায় এক মাস ছিলাম । এখন দেশে ফিরে এসেছে, কিন্তু কেউ খোঁজ নেয় না । সব নথি দিল্লি পুলিশের কাছে । সরকারি সুবিধাও পাচ্ছে না ।"
এক বছর আগে প্রশ্ন ছিল, সোনালিরা ভারতীয় কি না । আদালতের লড়াইয়ের পরে সেই প্রশ্নের উত্তর মিলেছে । কিন্তু এক বছর পর নতুন প্রশ্ন সামনে, ভারতীয় প্রমাণিত হয়েও যদি নিজের দেশের নথি হাতে না থাকে, তা হলে রাষ্ট্রের দরজায় তাঁদের পরিচয় কতটা সম্পূর্ণ ? অভিযোগ, দিল্লি পুলিশের কাছে দরবার করেও নথি মেলেনি ৷ এ ব্যাপারে জেলা প্রশাসনের এক শীর্ষ কর্তা বলেন, বিষয়টি যেহেতু সুপ্রিম কোর্ট ও দিল্লি পুলিশের তত্বাবধানে তাই এ ব্যাপারে আমাদের সরাসরি কিছু করার নেই ৷ পরিবারকে দিল্লি পুলিশের সঙ্গেই যোগাযোগ করতে হবে নতুবা শীর্ষ আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে ৷
পাইকর গ্রামের সেই মাটির বাড়িতে তাই এখন শুধু অভাবের গল্প নেই । আছে এক পরিবারের দীর্ঘ লড়াইয়ের পরেও স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে না-পারার আক্ষেপ । বাংলাদেশ থেকে ফিরেছেন সোনালি । কিন্তু তাঁর দাবি, এখনও ফেরেনি তাঁর কাগজপত্র, সরকারি অধিকার এবং ভয়হীন জীবনের বাঁচার নিশ্চয়তা ।