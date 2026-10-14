পঞ্চমী থেকে বিজয়া-শান্তিনিকেতনের সোনাঝুরি হাট নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত

পঞ্চমী থেকে বিজয়া-শান্তিনিকেতনের সোনাঝুরি হাট নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত
Sonajhuri Haat: সোনাঝুরি হাট নিয়ে মামলাও হয়েছে জাতীয় পরিবেশ আদালতে । তারই মধ্য়ে হাটের কাজও চলছে । অভিষেক দত্ত রায়ের প্রতিবেদন ।
Published : October 14, 2026 at 6:44 PM IST
বোলপুর, 14 অক্টোবর : দুর্গাপুজোর সময় টানা 6 দিন সম্পূর্ণ বন্ধ থাকছে শান্তিনিকেতনের অন্যতম প্রধান পর্যটন কেন্দ্র সোনাঝুরি জঙ্গলের খোয়াই হাট ৷ অত্যাধিক ভিড় এড়াতে ও জঙ্গলের পরিবেশ বাঁচাতে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে বন বিভাগ ও হাট কমিটি। 16 থেকে 21 অক্টোবর পর্যন্ত জঙ্গলে আবর্জনা সাফাইয়ের কাজ করা হবে বলেও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে সোনাঝুরি জঙ্গলে হীরালিনী দুর্গোৎসবে অংশ নিতে পারবেন সকলেই ৷
হাট কমিটি পক্ষ থেকে সুকেশ চক্রবর্তী বলেন, "এখানে একটি দুর্গাপুজো হয় ৷ আর তার সঙ্গে হাট চললে ভিড় হবে, নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না। জঙ্গলের ক্ষতি হবে ৷ তাই হাট বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সকলের কাছে আবেদন, পুজো দেখুন, কিন্তু জঙ্গলে প্ল্যাস্টিক ফেলবেন না ৷ পরিবেশের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখুন ৷"
শান্তিনিকেতনে আগত পর্যটকদের কাছে অন্যতম আকর্ষণের কেন্দ্র হল সোনাঝুরি জঙ্গলের খোয়াই হাট। সারা বছর হাজারো পর্যটকের আনাগোনা এখানে ৷ জঙ্গলের মনোরম পরিবেশে পোশাক, গয়না থেকে শুরু করে হস্তশিল্পের বিকিকিনি চলে দেদার। তার সঙ্গে সেল্ফি, রিল ভিডিয়ো বানানোর হিড়িক দেখা যায় বিভিন্ন বয়সি পর্যটকদরে মধ্যেই ৷
এই সোনাঝুরি জঙ্গলে কাছেই একটি দুর্গাপুজো হয় ৷ নাম হীরালিনী দুর্গোৎসব। যা এবার 26 বছরে পা দিল ৷ পুজোর ক'টাদিন যদি হাট খোলা থাকে তাহলে অত্যাধিক ভিড় হতে পারে ৷ তা নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হবে ৷ এই আশঙ্কা থাকায় বন দফতর ও হাট কমিটি যৌথভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে 16 অক্টোবর থেকে 21 অক্টোবর পর্যন্ত সোনাঝুরির খোয়াই হাট সম্পূর্ণ বন্ধ রাখা হবে ৷ অর্থাৎ, মহা পঞ্চমী থেকে বিজয়া দশমী পর্যন্ত বন্ধ থাকবে হাট ৷ এই কয়েকটা দিন হাটের যাবতীয় আবর্জনা পরিষ্কার, বৃক্ষ রোপণ ইত্যাদি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
আনুমানিক 2000 সাল নাগাদ সোনাঝুরি জঙ্গলে গুটি কতক আদিবাসী শিল্পীদের তৈরি জিনিস ও বিশ্বভারতীর কলাভবনের পড়ুয়াদের তৈরি সামগ্রী নিয়ে হাট বসত ৷ এই হাট বসয়েছিলেন প্রয়াত আশ্রমিক শ্যামলী খাস্তগীর। তবে সেই সময় সপ্তাহে মাত্র একদিন, শনিবার এই হাট বসত ৷ তাই এই হাটের আরেক নাম ছিল শনিবারের হাট ৷
তৃণমূল সরকার আসার পর হাটের পরিবেশ অন্য রূপ পায় ৷ বৃদ্ধি পেতে থাকে হাটের পরিধি। সপ্তাহে এক দিনের বদলে সব দিনই বসতে শুরু করে হাট ৷ আর অধিকাংশ বহিরাগত ব্যবসায়ীকে হাটে স্থান দেওয়া হয় ৷ ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে যে টাকা নেওয়া হত তা সরকারের কোন খাতে জমা পড়ত, কেউ জানে না ৷ অনেকেই অভিযোগ করতেন সোনাঝুরির হাট দূর্নীতির আখড়া হয়ে দাঁড়িয়েছিল ৷ হাটের পরিধি বাড়ায় জঙ্গলে গাছের সংখ্যা ক্রমশ কমেছে, এমন কথাও শোনা যায়। রাজ্যে ডাবল ইঞ্জিন সরকার আসার পর জঙ্গল বাঁচাতে পথে নামে বন দফতর ৷ কিন্তু তাতেও পরিস্থিতিতে চোখে পড়ার মতো বদল এসেছে সেটা ভাবার কোনও কারণ নেই ৷
অন্যদিকে, বন দফতরের জায়গায় কোনও প্রকার ব্যবসায়ী হাট বসতে পারেন না। এটা সম্পূর্ণ বেআইনি ৷ এমন দাবি করে জাতীয় পরিবেশ আদালতে মামলা করেছেন পরিবেশ কর্মী সুভাষ দত্ত। সেই মামলা চলছে ৷ ইতিমধ্যেই আদালত বন দফতর-সহ সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক দফতর গুলির কাছে হলফনামাও চেয়েছে। যদিও, এই আবহেও রমরমিয়ে চলছে সোনাঝুরি জঙ্গলের খোয়াই হাটের বিকিকিনি ৷ তবে পুজোর কদিন বন্ধই থাকছে হাট । অতীতেও পুজোর সময় বন্ধই রাখা হত হাট । এবারও সেই ব্যবস্থার বদল আসছে না ।