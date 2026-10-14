ETV Bharat / state

পঞ্চমী থেকে বিজয়া-শান্তিনিকেতনের সোনাঝুরি হাট নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত

Sonajhuri Haat: সোনাঝুরি হাট নিয়ে মামলাও হয়েছে জাতীয় পরিবেশ আদালতে । তারই মধ্য়ে হাটের কাজও চলছে । অভিষেক দত্ত রায়ের প্রতিবেদন ।

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 14, 2026 at 6:44 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

বোলপুর, 14 অক্টোবর : দুর্গাপুজোর সময় টানা 6 দিন সম্পূর্ণ বন্ধ থাকছে শান্তিনিকেতনের অন্যতম প্রধান পর্যটন কেন্দ্র সোনাঝুরি জঙ্গলের খোয়াই হাট ৷ অত্যাধিক ভিড় এড়াতে ও জঙ্গলের পরিবেশ বাঁচাতে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে বন বিভাগ ও হাট কমিটি। 16 থেকে 21 অক্টোবর পর্যন্ত জঙ্গলে আবর্জনা সাফাইয়ের কাজ করা হবে বলেও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে সোনাঝুরি জঙ্গলে হীরালিনী দুর্গোৎসবে অংশ নিতে পারবেন সকলেই ৷
হাট কমিটি পক্ষ থেকে সুকেশ চক্রবর্তী বলেন, "এখানে একটি দুর্গাপুজো হয় ৷ আর তার সঙ্গে হাট চললে ভিড় হবে, নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না। জঙ্গলের ক্ষতি হবে ৷ তাই হাট বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সকলের কাছে আবেদন, পুজো দেখুন, কিন্তু জঙ্গলে প্ল্যাস্টিক ফেলবেন না ৷ পরিবেশের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখুন ৷"

শান্তিনিকেতনের সোনাঝুরি হাট নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত (ইটিভি ভারত)

শান্তিনিকেতনে আগত পর্যটকদের কাছে অন্যতম আকর্ষণের কেন্দ্র হল সোনাঝুরি জঙ্গলের খোয়াই হাট। সারা বছর হাজারো পর্যটকের আনাগোনা এখানে ৷ জঙ্গলের মনোরম পরিবেশে পোশাক, গয়না থেকে শুরু করে হস্তশিল্পের বিকিকিনি চলে দেদার। তার সঙ্গে সেল্ফি, রিল ভিডিয়ো বানানোর হিড়িক দেখা যায় বিভিন্ন বয়সি পর্যটকদরে মধ্যেই ৷

এই সোনাঝুরি জঙ্গলে কাছেই একটি দুর্গাপুজো হয় ৷ নাম হীরালিনী দুর্গোৎসব। যা এবার 26 বছরে পা দিল ৷ পুজোর ক'টাদিন যদি হাট খোলা থাকে তাহলে অত্যাধিক ভিড় হতে পারে ৷ তা নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হবে ৷ এই আশঙ্কা থাকায় বন দফতর ও হাট কমিটি যৌথভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে 16 অক্টোবর থেকে 21 অক্টোবর পর্যন্ত সোনাঝুরির খোয়াই হাট সম্পূর্ণ বন্ধ রাখা হবে ৷ অর্থাৎ, মহা পঞ্চমী থেকে বিজয়া দশমী পর্যন্ত বন্ধ থাকবে হাট ৷ এই কয়েকটা দিন হাটের যাবতীয় আবর্জনা পরিষ্কার, বৃক্ষ রোপণ ইত্যাদি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

Santiniketan Sonajhuri Haat
হাটে চলছে বিকিকিনি (ফাইল চিত্র)

আনুমানিক 2000 সাল নাগাদ সোনাঝুরি জঙ্গলে গুটি কতক আদিবাসী শিল্পীদের তৈরি জিনিস ও বিশ্বভারতীর কলাভবনের পড়ুয়াদের তৈরি সামগ্রী নিয়ে হাট বসত ৷ এই হাট বসয়েছিলেন প্রয়াত আশ্রমিক শ্যামলী খাস্তগীর। তবে সেই সময় সপ্তাহে মাত্র একদিন, শনিবার এই হাট বসত ৷ তাই এই হাটের আরেক নাম ছিল শনিবারের হাট ৷

তৃণমূল সরকার আসার পর হাটের পরিবেশ অন্য রূপ পায় ৷ বৃদ্ধি পেতে থাকে হাটের পরিধি। সপ্তাহে এক দিনের বদলে সব দিনই বসতে শুরু করে হাট ৷ আর অধিকাংশ বহিরাগত ব্যবসায়ীকে হাটে স্থান দেওয়া হয় ৷ ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে যে টাকা নেওয়া হত তা সরকারের কোন খাতে জমা পড়ত, কেউ জানে না ৷ অনেকেই অভিযোগ করতেন সোনাঝুরির হাট দূর্নীতির আখড়া হয়ে দাঁড়িয়েছিল ৷ হাটের পরিধি বাড়ায় জঙ্গলে গাছের সংখ্যা ক্রমশ কমেছে, এমন কথাও শোনা যায়। রাজ্যে ডাবল ইঞ্জিন সরকার আসার পর জঙ্গল বাঁচাতে পথে নামে বন দফতর ৷ কিন্তু তাতেও পরিস্থিতিতে চোখে পড়ার মতো বদল এসেছে সেটা ভাবার কোনও কারণ নেই ৷

Santiniketan Sonajhuri Haat
হাটে চলছে বিকিকিনি (ফাইল চিত্র)

অন্যদিকে, বন দফতরের জায়গায় কোনও প্রকার ব্যবসায়ী হাট বসতে পারেন না। এটা সম্পূর্ণ বেআইনি ৷ এমন দাবি করে জাতীয় পরিবেশ আদালতে মামলা করেছেন পরিবেশ কর্মী সুভাষ দত্ত। সেই মামলা চলছে ৷ ইতিমধ্যেই আদালত বন দফতর-সহ সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক দফতর গুলির কাছে হলফনামাও চেয়েছে। যদিও, এই আবহেও রমরমিয়ে চলছে সোনাঝুরি জঙ্গলের খোয়াই হাটের বিকিকিনি ৷ তবে পুজোর কদিন বন্ধই থাকছে হাট । অতীতেও পুজোর সময় বন্ধই রাখা হত হাট । এবারও সেই ব্যবস্থার বদল আসছে না ।

TAGGED:

SONAJHURI HAAT SANTINIKETAN
SANTINIKETAN DURGA PUJA 2026
সোনাঝুরি হাট নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত
শান্তিনিকেতনে পুজোর সোনাঝুরি হাট
SANTINIKETAN SONAJHURI HAAT

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.