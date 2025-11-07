শান্তিনিকেতনের সোনাঝুরি হাটের স্থান পরিবর্তনের পরিকল্পনা
বীরভূমে এক সম্মেলনে জানানো হয়, 'বাণিজ্য উদ্যান' গড়ার পরিকল্পনা-সহ শান্তিনিকেতনের সোনাঝুরি হাট স্থানান্তরিত করার চিন্তাভাবনা রাজ্য সরকারের।
বোলপুর, 7 নভেম্বর: বীরভূমের আহমেদপুরে বন্ধ হয়ে যাওয়া চিনি মিলটিকে 'বাণিজ্য উদ্যান' গড়ার পরিকল্পনা-সহ শান্তিনিকেতনের সোনাঝুরি হাট স্থানান্তরিত করার চিন্তাভাবনা রাজ্য সরকারের। শুক্রবার বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেক্ষাগৃহে রাজ্য ক্ষুদ্র, মাঝারি ও কুটির শিল্প দফরের উদ্যোগে সিনার্জি (SYNERGY) ও বাণিজ্য সম্মেলনে উঠে এল একগুচ্ছ পরিকল্পনা ও বাস্তব রূপ ৷ সম্মেলনের উদ্বোধন ছিলেন অনুব্রত মণ্ডল, সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দফতরের মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহ-সহ সচিবরা ৷
রাজ্যের ক্ষুদ্র, মাঝারি ও কুটির শিল্প তথা কারামন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহ বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য বহু সংকল্প নিয়েছেন, কাজও হয়েছে। প্রায় দু'দশক ধরে বন্ধ আহমেদপুরের সুগার মিল ৷ এবার সেটি চালু করে সেখানে নতুন করে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে । এছাড়া, ইলামবাজার, লাভপুরেও ক্ষুদ্র বাজার গড়ার কাজ চলছে ৷ সব ক্ষেত্রেই বিনিয়োগ করা হয়েছে ৷ এর ফলে কারিগররা, শিল্পীরা উপকৃত হবেন ৷ বেশ কয়েকটি হাট খোলা হবে, শিল্পীদেরই সেই হাটে বসতে দেওয়া হবে ৷ সোনাঝুরির হাট নিয়ে মামলা চলছে, সেটা বন্ধ হয়ে গেলে, বিকল্প ভাবনা আছে আমাদের।"
পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদ্র, মাঝারি ও কুটির শিল্প দফতরের উদ্যোগে বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেক্ষাগৃহে বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলা নিয়ে আজ 'সিনার্জি ও বাণিজ্য সম্মেলন' হয় ৷ উপস্থিত ছিলেন সংশ্লিষ্ট দফতরের মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহ ও অতিরিক্ত সচিব রাজেশ পাণ্ডে, লাভপুরের বিধায়ক অভিজিৎ সিংহ, সিউড়ির বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী, বোলপুরে সাংসদ অসিত মাল, অনুব্রত মণ্ডল এবং বীরভূম জেলা পুলিশ সুপার আমনদীপ সিং প্রমুখ।
প্রসঙ্গত, 1955 সালে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন ও কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বীরভূমের আহমেদপুরে তৈরি হয়েছিল চিনি মিল ৷ 53 একর জায়গার উপর তৎকালীন 6 কোটি টাকা ব্যায়ে মিলটি তৈরি হয়েছিল ৷ 1960-61 সালে জোর কদমে শুরু হয় উৎপাদন। তবে বিভিন্ন টানাপোড়েন, শ্রমিক সমস্যা, আর্থিক সমস্যার জন্য 2002 সালে চিনি মিলটি বন্ধ হয়ে যায় ৷ 2010 সালে মিলের মেশিনপত্র নিলাম করে দেওয়া হয় ৷
বীরভূমের অন্যতম এই সুগার মিল বা চিনি কলটি নতুন করে খোলার পরিকল্পনা নিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন সম্মেলন থেকে জানানো হয়, মিলটির জায়গায় ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক হবে ৷ অন্যদিকে, শান্তিনিকেতনের অন্যতম পর্যটকদের আকর্ষণীয় হল সোনাঝুরি জঙ্গলের খোয়াই হাট ৷ কিন্তু, বন দফতরের জায়গায় ব্যবসায়িক হাট সম্পূর্ণ বেআইনি ৷ এই মর্মে জাতীয় পরিবেশ আদালতে মামলা রুজু করেছেন পরিবেশকর্মী সুভাষ দত্ত। তাই এই হাটটি অন্যত্র সরানোর পরিকল্পনা রয়েছে ক্ষুদ্র, মাঝারি ও কুটির শিল্প দফতরের।
এছাড়া, মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহ জানান, ইলামবাজারের খাদি দফতরের মাধ্যমে 5 কোটি 90 লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। 2024-25 সালে ক্ষুদ্র, মাঝারি ও কুটির শিল্প খাতে ব্যাঙ্ক থেকে ঋণের পরিমাণ 8 হাজার 878 কোটি টাকা ৷ তারমধ্যে বীরভূম জেলায় 3 হাজার 849 কোটি টাকা ও মুর্শিদাবাদ জেলায় 5 হাজার 29 কোটি টাকা ৷ এই দুই জেলায় এখনও পর্যন্ত 45 জন কারিগরকে পশ্চিমবঙ্গ কারিগরি আর্থিক সুবিধা প্রকল্পে টুল কিট প্রদান করা হয়েছে ৷
17 হাজার 665 জন কারিগরের নাম সরকারি পোর্টালে নথিভুক্ত করা হয়েছে। তারমধ্যে বীরভূমে 9 হাজার 866 জন কারিগর ও মুর্শিদাবাদে 7 হাজার 799 জন কারিগর রয়েছে। 93.30 লক্ষ টাকা ব্যায়ে কাঁসা-পিতলের ক্লাস্টার ও 168.65 লক্ষ টাকা ব্যায়ে শান্তিনিকেতনের চর্মশিল্প ক্লাস্টার নির্মাণ কাজ সুসম্পন্ন হয়েছে। রাজ্য গ্রামোন্নয়ন পর্ষদের সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও বীরভূম মন্ত্রী বীরভূম ও মুর্শিদাবাদের দিকে তাকিয়েছেন। সুগার মিলটি অনেক দিন পড়েছিল, সেটা আবার উদ্ধার করা হচ্ছে। মন্ত্রী ভালো কাজ করছেন।"