400 যৌনকর্মীর নাম বাদ, ভোটগণনার আগে শ্রমিক দিবস পালনেও বাধা ! মন খারাপ সোনাগাছির
গণনা এখনও হয়নি । তাই, আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস পালনে পুলিশি অনুমতি মিলবে না বলে, দিনটি উদযাপনের আয়োজন করতে পারেনি দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটি ।
Published : May 1, 2026 at 7:44 PM IST
কলকাতা, 1 মে: দীর্ঘদিন লড়াই আন্দোলন করেও অধিকার-স্বীকৃতি মেলেনি । তারপরও পয়লা মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস পালনে কোনওরকম খামতি রাখতেন না তাঁরা । কিন্তু, এ বছর সেই দিনটিও পালন করতে পারলেন না সোনাগাছির যৌনকর্মীরা । কারণ, ভোট । রাজ্যে ইতিমধ্যে দু'দফায় 294টি বিধানসভা আসনে ভোটগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে । কিন্তু গণনা এখনও হয়নি । তাই, আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস পালনে পুলিশি অনুমতি মিলবে না বলে, ইচ্ছে থাকলেও দিনটি উদযাপনের আয়োজন করতে পারেনি দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটি ।
অন্যান্য পাঁচটা পেশার শ্রমিকদের মতো যৌনকর্মীরাও নিজেদের শ্রমিক বলেই দাবি করেন । কিন্তু সরকারি স্বীকৃতি, অধিকার এখনও মেলেনি । সেই স্বীকৃতি ও অধিকারের দাবিতে সারা বছর বিভিন্ন ইস্যুতে সরকারি অফিস কাছারিতে তাঁদের ছোটাছুটি লেগে থাকে । বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা থেকে শুরু করে মশাল মিছিল - নানান রকম সাংস্কৃতিক আয়োজন হয়ে থাকে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবসে । বিগত 30 বছর ধরে 'পয়লা মে'-তে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস পালন করে আসছেন সোনাগাছি দুর্বল মহিলা সমন্বয় কমিটি । কিন্তু, এবছর সেটুকুও করতে পারল না তারা । শোভাযাত্রা কিংবা মিছিল করতে পুলিশি অনুমতির প্রয়োজন হয় । ভোটের মরশুমে সেই অনুমতি পাওয়া যাবে না বলে আগেই স্থানীয় থানা থেকে আভাস পান দুর্বার কর্তৃপক্ষ ।
সংগঠনের সম্পাদিকা বিশাখা লস্কর বলেন, "ভোটের কারণে এবারে আমরা শ্রমিক দিবস পালন করতে পারলাম না । কারণ, পুলিশি অনুমতির প্রয়োজন হয় মিটিং মিছিল করার জন্য । কয়েকটি কর্মসূচির জন্য আমরা আগেই থানাতে গিয়েছিলাম । ভোটের কারণে আমাদের অনুমতি দেওয়া হয়নি । পুলিশের থেকেই আমাদের বলা হয়েছিল, এরকম পরিস্থিতিতে অনুমতি দেওয়া সম্ভব হবে না । তাই, আমরা নতুন করে আবেদন করিনি । আমরা চাই ভোট মিটলে যে সরকারই গঠন হোক না কেন, নতুন বা পুরনো, তাঁদের কাছে আমাদের সমস্যা সমাধানের দাবি থাকবে ।"
ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে ভোট পড়েছে নজিরবিহীন । তা নিয়ে একাধিক বিশেষজ্ঞের একাধিক ব্যাখ্যা রয়েছে । সকলের ব্যাখ্যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভাবে উঠে আসছে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবীড় সংশোধনের কথা। সেই SIR-এও প্রভাবিত হয়েছেন সোনাগাছির যৌনকর্মীরা । শুধু সোনাগাছি নয়, রাজ্যের বিভিন্ন যৌনপল্লিতে থাকা কর্মীদের নাম বাদ গিয়েছে বলে দুর্বারের তরফে জানানো হয়েছে । সোনাগাছি, কালীঘাট, শেঠ বাগান, খিদিরপুর, লকার মাঠ, বউবাজার এবং বিভিন্ন জেলার হিসাব দেখলে প্রায় 400 জনের নাম বাদ গিয়েছে ভোটার তালিকা থেকে । তাঁদের অনেকেই আবার নতুন করে আবেদন করেছেন । কিন্তু হাতে গোনা কয়েকজনের নাম সংশোধিত ভোটার তালিকায় উঠেছে । বাকিদের আর ওঠেইনি।
দুর্বারের সম্পাদিকা বিশাখা লস্কর বলেন,"কলকাতা সহ গোটা রাজ্যের প্রায় 40 হাজার যৌনকর্মী আছেন । তাঁদের মধ্যে 400 জনের মতো কর্মীর নাম বাদ গিয়েছে ৷ দুই একজনের নাম আবেদন করার পরে উঠেছিল । বাকিদের ওঠেনি । এখন তো আর কিছু করার নেই । ভোট মিটলে বাকিটা দেখা যাবে । যে সরকারই আসুক তাদের উদ্যোগে নির্বাচন কমিশনের সহযোগিতায় আমাদের মেয়েদের যাতে নাম ওঠে তা গুরুত্ব দিয়ে দেখা হোক ।"