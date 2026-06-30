জমি জালিয়াতি মামলায় ইডি দফতরে সোনা পাপ্পুর স্ত্রী, সন্তান-কোলে ঢুকলেন সিজিও-তে

জমি জালিয়াতি মামলায় ইডি দফতরে সোনা পাপ্পুর স্ত্রী, সন্তান-কোলে ঢুকলেন সিজিও-তে
সন্তানকে কোলে নিয়ে সিজিও কমপ্লেক্সে ইডি দফতরে হাজিরা সোনা পাপ্পুর স্ত্রী’র ৷ একাধিক বেহিসেবি আর্থিক লেনদেনের তথ্য নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ ৷
Published : June 30, 2026 at 3:19 PM IST
সল্টলেক, 30 জুন: জমি জালিয়াতি মামলায় ইডি-র তলবে হাজিরা দিলেন সোনা পাপ্পুর স্ত্রী ৷ মঙ্গলবার আইনজীবীকে সঙ্গে নিয়ে সল্টলেকে সিজিও কমপ্লেক্সে আসেন তিনি ৷ তবে, তিনি একা নন, তাঁকে কোলে সন্তানকে নিয়ে সিজিও কমপ্লেক্সে ঢুকতে দেখা যায় এ দিন ৷ বেআইনিভাবে জমিদখল ও বেহিসেবি আর্থিক লেনদেন-সহ একাধিক ইস্যুতে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করা হয়েছে বলে ইডি সূত্রে খবর ৷
কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে খবর, জমি জালিয়াতি মামলায় আর্থিক লেনদেন ও সেই নিয়ে ধৃতদের বয়ানে মেলা অসঙ্গতি দূর করতেই তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে ৷ উল্লেখ্য, সোনা পাপ্পু এবং তাঁর স্ত্রী’র অ্যাকাউন্টে প্রায় সাত কোটি টাকার আর্থিক লেনদেন হয়েছিল ৷ সেই টাকার উৎস সম্পর্কেও জানতে চাইছেন এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের আধিকারিকরা ৷
উল্লেখ্য, জমি দখল, তোলাবাজি ও অস্ত্র আইনে বিশ্বজিৎ পোদ্দার ওরফে সোনা পাপ্পুকে গ্রেফতার করেছে ইডি ৷ সেই মামলার তদন্তে নেমে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার গোয়েন্দারা বেহালার ব্যবসায়ী জয় কামদারকেও গ্রেফতার করেছে ৷ যেখানে সোনা পাপ্পু এবং জয় কামদারের মধ্যে কোটি টাকার বেশি লেনদেনের হদিশ পেয়েছেন গোয়েন্দারা ৷ এমনকি সোনা পাপ্পুর স্ত্রী’র নামেও কয়েক কোটি টাকার সম্পত্তির খোঁজ পেয়েছেন তদন্তকারীরা ৷ সেই সবের উৎস ও আর্থিক লেনদেন সম্পর্কে জানতেই তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে ইডি-র তরফে ৷
এই জালিয়াতি মামলার অন্যতম মূল অভিযুক্ত জয় কামদারের সংস্থার সঙ্গে সোনা পাপ্পুর স্ত্রী’র মালিকানাধীন কোম্পানির কোটি টাকারও বেশি বেআইনি আর্থিক লেনদেনের প্রমাণ পেয়েছেন তদন্তকারীরা ৷ এছাড়া, সোনা পাপ্পুর বাসভবনে তল্লাশি চালিয়ে যে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়েছিল, সেটি তাঁর স্ত্রী’র নামে রেজিস্ট্রেশন রয়েছে বলে জানতে পেরেছেন তদন্তকারীরা ৷ এমনকি সেই আগ্নেয়াস্ত্র সরবরাহ করেছিলেন বেহালার ব্যবসায়ী জয় কামদার ৷
তবে, সেই নিয়ে আগেও সোনা পাপ্পুর স্ত্রী’কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল ৷ ইডি সূত্রে জানা গিয়েছিল তিনি সেই আগ্নেয়াস্ত্র সম্পর্কে কিছুই জানেন না ৷ এমনকি আর্থিক লেনদেনের বিষয়েও তিনি জানেন না-বলে দাবি করেছিলেন ৷ এরপর এই মামলায় কলকাতা পুলিশের প্রাক্তন ডিসি শান্তনু সিনহা বিশ্বাসকে গ্রেফতার করে ইডি ৷
কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে খবর, শান্তনু সিনহা বিশ্বাসকে জিজ্ঞাসাবাদ করেও একাধিক তথ্য জানতে পেরেছেন তদন্তকারীরা ৷ সেই সব নিয়েই সোনা পাপ্পুর স্ত্রী’কে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই এ দিন ডেকে পাঠানো হয় ৷ সেই মতো সকালে আইনজীবীকে সঙ্গে নিয়ে সোনা পাপ্পুর স্ত্রী এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের দফতরে পৌঁছে যান তিনি ৷