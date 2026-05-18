3 মাস ধরে ফেরার সোনা পাপ্পু অবশেষে সস্ত্রীক ইডি দফতরে, বললেন 'কোনও দোষ করিনি'
Published : May 18, 2026 at 1:35 PM IST
কলকাতা, 18 মে: তিন মাস ধরে বেপাত্তা থাকার পর অবশেষে সল্টলেক সিজিও কমপ্লেক্সের ইডি দফতরে হাজিরা দিলেন সোনা পাপ্পু । তাঁর সঙ্গে ইডি দফতরে যান তাঁর স্ত্রীও । ইডি দফতরে হাজিরা দেওয়ার সময় সাংবাদিকরা তাঁকে প্রশ্ন করেন, তিনি গ্রেফতার হওয়ার আশঙ্কা করছেন কি না ৷ জবাবে সোনা পাপ্পু বলেন, "আমি কোনও দোষ করিনি ৷ জীবনে কোনওদিন তোলাবাজি করিনি ।"
অভিযোগ, মাসখানেক আগেই রবীন্দ্র সরোবর থানা এলাকায় উত্তেজনা ও বোমাবাজির ঘটনা ঘটে । অভিযোগ, সোনা পাপ্পুর দলবল এসে এলাকায় গোলমাল পাকিয়েছিল । সেই ঘটনার তদন্ত করতে গিয়ে সোনা পাপ্পুর বেআইনি লেনদেনের হিসেব পান কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার গোয়েন্দারা । এরপরেই সোনা পাপ্পুর দক্ষিণ কলকাতার বাড়িতে একাধিকবার তল্লাশি অভিযান চালায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার গোয়েন্দারা ।
সোনা পাপ্পুর যোগসূত্র ধরেই পুলিশের ডেপুটি পুলিশ কমিশনার শান্তনু সিনহা বিশ্বাসের যোগ পান তদন্তকারীরা । ইডির দাবি, ব্যবসায়ী জয় এস কামদার-সহ সোনা পাপ্পুর সাহায্যে একাধিকবার আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছিলেন শান্তনু সিনহা বিশ্বাস । সেই ঘটনায় শান্তনু সিনহা বিশ্বাস এবং জয় এস কামদার দু'জনকে গ্রেফতার করতে পারলেও এতদিন ধরে বেপাত্তা ছিলেন সোনা পাপ্পু । সোনা পাপ্পুর আসল নাম বিশ্বজিৎ পোদ্দার ৷
তবে সোনা পাপ্পু একাধিকবার ফেরার থাকলেও নিয়মিত তাঁকে ফেসবুক লাইভে এসে মন্তব্য করতে শোনা যায় । এর মধ্যেই রাজ্যে পালাবদল হয় । বিজেপি সরকার আসার পর শান্তনু সিনহা বিশ্বাস-সহ একাধিক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে ইডি ।
ইডি একাধিকবার সোনা পাপ্পুকে নোটিশ পাঠিয়েছিল । কিন্তু কোনওভাবেই সোনা পাপ্পুর নাগাল পাচ্ছিলেন না তদন্তকারীরা । আজ অবশেষে সোনা পাপ্পু সল্টলেক সিজিও কমপ্লেক্সের ইডি দফতরে হাজিরা দিলেন ।
তাঁকে মূলত যে সকল প্রশ্নগুলি করা হবে তার মধ্যে অন্যতম হল, সোনা পাপ্পুর সঙ্গে কোনও প্রভাবশালী যোগাযোগ রয়েছে কি না ৷ এছাড়াও কাঁকুলিয়া রোডে বোমাবাজির ঘটনায় কোনও প্রভাবশালী তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিল কি না । পাশাপাশি সোনা পাপ্পুর সঙ্গে আর্থিক লেনদেনের ঘটনায় কারা কারা যুক্ত রয়েছে ? গ্রেফতার হওয়া জয় এস কামদার এবং শান্তনু সিনহা বিশ্বাসের সঙ্গে কীভাবে টাকা লেনদেন হয়েছিল ? ইতিমধ্যেই সিজিও কমপ্লেক্সে সোনা পাপ্পুকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়েছে ।
উল্লেখ্য, 2015 সালে বালিগঞ্জ রেল ইয়ার্ডে এলাকা দখলকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে সোনা পাপ্পুর নাম সামনে আসে । পরবর্তীতে 2017 সালে একটি খুনের মামলাতেও তাঁর নাম জড়ায় ৷ আলাদা এফআইআর দায়ের হয় বলে লালবাজার সূত্রের খবর । এখানেই শেষ নয়, 2021 সালে প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারের বাইরে 25 জন সঙ্গীকে নিয়ে প্রতিপক্ষ মুন্না পাণ্ডের উপর হামলার চেষ্টার অভিযোগেও উঠে আসে তাঁর নাম, পুলিশ সূত্রে এমনই খবর পাওয়া গিয়েছে ।
পুলিশি নথি অনুযায়ী, একাধিক থানা এলাকায় নাকি তোলাবাজি-সহ অন্তত 20টির মতো অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে । পাশাপাশি কসবা, তিলজলা ও তোপসিয়া এলাকায় অবাধে সিন্ডিকেট চালানোর অভিযোগও উঠেছে সোনা পাপ্পুর বিরুদ্ধে ।