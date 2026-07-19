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এবার গ্রেফতার নির্মল অনুগামী তৃণমূল কাউন্সিলরের ছেলে-শ্যালক, ছোড়া হল ডিম

পানিহাটির প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক নির্মল ঘোষের ঘনিষ্ঠ কাউন্সিলরের ছেলে ও তাঁর শ্যালকের বিরুদ্ধে জোর করে জমি দখল-ব্যবসায়ীদের উপর জুলুম চালানোর অভিযোগ ৷

TMC COUNCILLORS SON ARRESTED
গ্রেফতার নির্মল অনুগামী তৃণমূল কাউন্সিলরের ছেলে-শ্যালক (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 19, 2026 at 9:39 PM IST

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পানিহাটি, 18 জুলাই: প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক নির্মল ঘোষের পানিহাটি দুর্গে দীর্ঘ হচ্ছে গ্রেফতারের তালিকা। ছেলে-সহ কয়েকজন অনুগামী আগেই গ্রেফতার হয়েছেন। রবিবার সকালে খড়দা থানার পুলিশ নির্মল অনুগামী পানিহাটি পুরসভার 2 নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর স্বপন দাসের ছেলে ও শ্যালককেও পাকড়াও করেছে ৷ ধৃতদের নাম বাপ্পা দাস ও কুট্টি মণ্ডল। এদিন দুপুরে আদালতে পাঠানোর সময় স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁদের লক্ষ্য করে ডিম ছুড়তে থাকেন। ওঠে 'চোর চোর' স্লোগানও।

গত তিন দশক ধরে উত্তর 24 পরগনার পানিহাটি আর নির্মল ঘোষ নাম দু'টি পরস্পরের সমর্থক হয়ে উঠেছিল। বাম জামানার মধ্যগগনেও ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলের রাজনীতিতে নির্মলই অবিসংবাদী নেতা হিসেবে পরিচিত ছিলেন। মাঝে একবার বাদ দিলে 1996 সাল থেকে 2026 পর্যন্ত প্রায় 25 বছর ধরে তিনি পানিহাটির বিধায়ক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। দীর্ঘদিন তিনি রাজ্য বিধানসভার মুখ্য সচেতকের পদও সামলেছেন। মাথার উপরে বাবার আশীর্বাদের হাত থাকায় ছেলে তীর্থঙ্কর ঘোষও শিল্পাঞ্চলে প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিলেন।

TMC COUNCILLORS SON ARRESTED
আদালতে পাঠানোর সময় স্থানীয় বাসিন্দারা ধৃতদের লক্ষ্য করে ডিম ছুড়তে থাকেন (ইটিভি ভারত)

নির্মল ঘোষের ছায়ায় থাকা কাউন্সিলররা আইনের ঊর্ধ্বে মহল্লার শেষ কথা হয়ে উঠেছিলেন। ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে পানিহাটি কেন্দ্রে আরজি করের নিহত চিকিৎসকের মা বিজেপির টিকিটে জয়লাভ করেছেন। রাজ্য পালাবদল হয়েছে। তারপরেই নির্মল ঘোষের পানিহাটি দুর্গে ফাটল ক্রমশ চওড়া হচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দারা প্রাক্তন বিধায়ক নির্মল ঘোষ ও তাঁর ছেলে তীর্থঙ্কর ঘোষের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন। নির্মলবাবুর ছায়ায় থাকা কাউন্সিলরদের বিরুদ্ধেও আওয়াজ উঠেছে।

2024 সালে পার্থ সরকার নামে এক যুবক কোটি টাকার একটি লটারি জিতেছিলেন। নির্মলবাবুর অনুগামীরা ওই যুবককে ধরে তাঁর বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলেন। ওই যুবকের কাছ থেকে পুরস্কার জেতা লটারির টিকিটটি কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। ওই যুবক তখন থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। কিন্তু কোনও কাজ হয়নি। অবশেষে সরকার বদল হতেই কোটি টাকার লটারির টিকিট চুরি করার ঘটনায় নির্মলবাবু-সহ কয়েকজনের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের হয়।

ইতিমধ্যে পানিহাটি 13 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর প্রাক্তন বিধায়কের 'ডান হাত' বলে পরিচিত জয়ন্ত দাসকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। গ্রেফতার হয়েছেন অনুগামী এক রেস্তোরাঁর মালিকও। বিজেপি সমর্থকদের মারধর-সহ বিভিন্ন অভিযোগে গত সপ্তাহে নির্মলবাবুর ছেলে তীর্থঙ্কর ঘোষকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। আর আজ সকালে গ্রেফতার হলেন নির্মলবাবুর ঘনিষ্ঠ কাউন্সিলর স্বপন দাসের ছেলে বাপ্পা দাস ও শ্যালক কুট্টি মণ্ডল। তাঁদের বিরুদ্ধে জোর করে জমি দখল ও ব্যবসায়ীদের উপর জুলুম চালানোর অভিযোগ রয়েছে।

এদিন দুপুরে দ্রুত বাপ্পা ও কুট্টিকে খড়দা থানা থেকে ব্যারাকপুর মহকুমা আদালতে পাঠানোর জন্য প্রিজন ভ্যানে তোলা হচ্ছিল। আগে থেকেই সেখানে বিজেপি সমর্থকরা থানার সামনে জড়ো হয়েছিলেন। ছিলেন সাধারণ মানুষও। পুলিশের ঘেরাটোপে থাকলেও বিজেপি সমর্থকরা বাপ্পা ও কুট্টিকে লক্ষ্য করে কাঁচা ডিম ছুড়তে থাকেন। ওঠে 'চোর চোর' স্লোগান। জনতার ছোড়া ডিম পুলিশকর্মীদের গায়েও লাগে।

শান্তা ঢালি নামে এক মহিলা বলেন, "আমি বিজেপি সমর্থন করতাম। সে কারণে গত পাঁচ বছর ধরে বাপ্পা দাস আমার উপর নানা রকম অত্যাচার চালিয়েছেন। দলবল দিয়ে আমার দোকান ভেঙে দিয়েছেন। আমাকে বাড়ির মধ্যে ঢুকে ধর্ষণ করার হুমকিও দিয়েছিলেন।"

এনিয়ে বিজেপি নেতা মনীশ কুমার সিং বলেন, "বাবা কাউন্সিলর হওয়ায় বাপ্পা দাস পানিহাটির ব্যবসায়ীদের উপর গত ক'য়েক বছর ধরে নানা অত্যাচার চালিয়েছেন। মদের আসরে এক কিশোরের হাতে জ্বলন্ত সিগারেটের ছ্যাঁকা দিয়েছেন। সরকার বদলের পরে আমরা বাপ্পার গ্রেফতার চেয়েছিলাম। পুলিশ বাপ্পাকে গ্রেফতার করেছে। কাউন্সিলরের স্বপন দাসের শ্যালক কুট্টি মণ্ডলকেও পুলিশ গ্রেফতার করেছে। আশা করছি, এবার এলাকায় শান্তি ফিরে আসবে।"

TAGGED:

নির্মল ঘোষ
TIRTHANKAR GHOSH
গ্রেফতার তৃণমূল কাউন্সিলর
PANIHATI TMC COUNCILLOR
TMC COUNCILLORS SON ARRESTED

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