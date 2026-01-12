বাবাকে বাঁচাতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু ছেলের, মুর্শিদাবাদে চাঞ্চল্য

বাবাকে বাঁচাতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু ছেলের, মুর্শিদাবাদে চাঞ্চল্য
ছাদে কাজ করার সময় অসতর্কতায় হাইভোল্টজ তারের সংস্পর্শে আসেন তদবির শেখ ৷ বাবাকে বাঁচাতে ছুটে আসেন আব্দুল ৷ বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয় তাঁর ৷
রঘুনাথগঞ্জ, 12 জানুয়ারি: বাবাকে বাঁচাতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট মৃত্যু হল ছেলের ৷ গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি বাবা ৷ সোমবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জ থানার অন্তর্গত উমরপুর এলাকায় ৷ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশ ৷
জানা গিয়েছে, মৃত যুবকের নাম আব্দুল কাদির (22) ৷ গুরুতর আহত অবস্থায় জঙ্গিপুর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন তাঁর বাবা তদবির শেখ ৷ এদিন সকালে বাড়ির ছাদে জল ট্যাঙ্কির কাজ করছিলেন তদবির শেখ । তাঁদের ছাদের গা ঘেঁসে 11 হাজার ভোল্টেজের ইলেকট্রিকের তার গিয়েছে । কাজ করার সময় অসতর্কতায় লোহার পাইপটি হাইভোল্টেজ তারের সঙ্গে ঠেকে যায় । মুহূর্তেই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন তিনি ।
তড়িঘড়ি বাবাকে উদ্ধার করতে ছুটে যান আব্দুল । কিন্তু, কিছু বুঝে ওঠার আগেই দু'জনেই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন । পরিবারের লোকজন এরপর বাঁশ দিয়ে তাঁদের ইলেকট্রিকের তার থেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করেন ৷ দ্রুত তাঁদেরকে জঙ্গিপুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ চিকিৎসকরা আব্দুল কাদিরকে মৃত বলে ঘোষণা করেন ৷
ময়নাতদন্তের জন্য দেহটি জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালের মর্গে পাঠায় পুলিশ । পরিবারের অভিযোগ, বাড়ির উপর দিয়ে 11 হাজারের তার নিয়ে যাওয়ার সময় বাধা দেওয়া হয়েছিল । কিন্তু, তাঁদের কথায় কোনও রকম কর্ণপাত করেননি বিদ্যুৎ দফতরের কর্মীরা । মৃতের মামা গোলাম জামশেদ জানান, বাবাকে বাঁচাতে গিয়েই ছেলের মৃত্যু হয়েছে ।
উল্লেখ্য, গত সেপ্টেম্বর মাসে একরাতের বৃষ্টিতে জলমগ্ন হয়ে পড়েছিল কলকাতা-সহ একাধিক জেলা ৷ জলমগ্ন রাস্তায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয় একাধিক মানুষের ৷ কলকাতা-সহ একাধিক জেলায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে কমপক্ষে 10 জনের মৃত্যু হয়েছিল ৷
বৃষ্টির জমা জলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যুর ঘটনায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন শহরবাসী । প্রশ্ন উঠতে শুরু করে, প্রতি বছর জল জমলেই কেন বিদ্যুতের তার মৃত্যুফাঁদে পরিণত হয় ? কেন কোনও কার্যকর পদক্ষেপ করা হয় না প্রশাসনের তরফে ? এমনকী, এই ঘটনায় কলকাতা হাইকোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেন ভাঙড়ের আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী ।