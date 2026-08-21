মায়ের মৃতদেহ আনতে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনা, ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু ছেলের

মায়ের মৃতদেহ আনতে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনা, ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু ছেলের
নিমতিতায় হৃদয়বিদারক ঘটনা ! হাসপাতাল থেকে মায়ের মৃতদেহ আনতে যাওয়ার পথে ট্রেন থেকে পা-পিছলে পড়ে গিয়ে মৃত্যু হয় ছেলের ৷
Published : August 21, 2026 at 2:28 PM IST
জঙ্গিপুর, 21 অগস্ট: হাসপাতালের বেডে মায়ের নিথর দেহ ৷ তাঁর শবদেহ আনতে হাসপাতাল যাচ্ছিলেন ছেলে। কিন্তু পথেই ঘটল দুর্ঘটনা। ট্রেনে ওঠার সময় পা-পিছলে রেললাইনে পড়ে চাকায় কাটা পড়ে মৃত্যু হল তাঁর। পরিবারে জোড়া মৃত্যুর ঘটনায় শোকের ছায়া সামশেরগঞ্জ থানার নিমতিতার জেরপুরে।
মৃতদের নাম সালিমা বিবি (60)। তাঁর ছেলে আহসান আলি (30)। আহসানের দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে । জঙ্গিপুর হাসপাতাল থেকে মায়ের মৃতদেহ আনতে ভোররাতে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন ছেলে। কিন্তু মায়ের কাছে পৌঁছনোর আগেই মর্মান্তিকভাবে মৃত্যু হয় তাঁর ৷
জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার সুপার সুরিন্দর সিং বলেন, "ট্রেন দুর্ঘটনায় এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে শুনেছি । তবে বিষয়টি রেল পুলিশের অধীনে। তারাই দেখছে ।"
মৃতের দাদা মইদুল শেখ বলেন, "আমি মায়ের কাছে ছিলাম। শুনলাম ভাই আসার সময় দুর্ঘটনা ঘটেছে । কিছুক্ষণ পরেই জানতে পারলাম সে মারা গিয়েছে।"
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাতে আচমকাই অসুস্থ হয়ে পড়েন সালিমা বিবি। পরিবারের সদস্যরা তড়িঘড়ি তাঁকে জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসা চলাকালীন গভীর রাতেই তাঁর মৃত্যু হয়। সেই খবর বাড়িতে পৌঁছতেই শোকস্তব্ধ হয়ে যান সকলে ৷ এরপর ভোররাতে মায়ের মৃতদেহ বাড়িতে নিয়ে আসার জন্য জঙ্গিপুর হাসপাতাল রওনা দেন আহসান । নিমতিতা স্টেশনে ট্রেনে ওঠার সময় পা পিছলে নীচে পড়ে যান তিনি।
গুরুতর জখম অবস্থায় আহসানকে দ্রুত উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও শেষরক্ষা হয়নি । চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন । মায়ের মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ছেলের এমন মর্মান্তিক পরিণতিতে কার্যত ভেঙে পড়েছে পরিবারটি । স্বজনদের কান্নায় ভারী হয়ে উঠেছে পরিবেশ । রেলপুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে।