নাড়ির টানের চেয়েও কি বড় ধর্ম ? 25 বছর পর মাকে পেয়েও ঘরে ফেরাল না ছেলে

নাড়ির টানের চেয়েও কি বড় ধর্ম ? 25 বছর পর মাকে পেয়েও ঘরে ফেরাল না ছেলে
দীর্ঘ আড়াই দশক পর মায়ের খোঁজ পেল ছেলে ৷ কিন্তু মহামিলনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াল 'ধর্ম' ৷ কাছে পেয়ে মাকে ঘরে ফেরাল না ছেলে ৷
Published : February 24, 2026 at 1:07 PM IST
কলকাতা, 24 ফেব্রুয়ারি: সন্তানের মুখ দেখার জন্য 25 বছরের দীর্ঘ প্রতীক্ষা। বুকভরা আশা ছিল, জীবনের এই পড়ন্ত বেলায় হয়তো নিজের ভিটেয়, নিজের আপনজনদের কাছে ফেরা হবে। কিন্তু নিয়তির কী নিষ্ঠুর পরিহাস ! দীর্ঘ আড়াই দশক পর নিখোঁজ মায়ের খোঁজ পেল ছেলে, কিন্তু সেই মহামিলনের পথে পাষাণ প্রাচীর হয়ে দাঁড়াল 'ধর্ম' ৷ কলকাতার এক হোমে আশ্রিত ঝাড়খণ্ডের এক বৃদ্ধা মায়ের এই করুণ পরিণতি আজ যেন মানবিকতাকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছে ৷
বৃদ্ধা এখন সত্তোরোর্ধ্ব ৷ ঝাড়খণ্ডের গোড্ডা জেলার দাহুপাগর গ্রামে একসময় তাঁর ভরা সংসার ছিল। বিয়ের আগেই তিনি খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন ৷ কিন্তু তাঁর হিন্দু স্বামীর মৃত্যুর পরই তাঁর জীবনে ঘনায় ঘোর অন্ধকার ৷ গ্রামের প্রতিবেশীরা একজন খ্রিস্টান মহিলাকে কিছুতেই মেনে নিতে চায়নি, চরম অমানবিকতার পরিচয় দিয়ে তাঁকে ভিটেছাড়া করে তারা। এরপর ঠিক কীভাবে তিনি কলকাতায় এসে পৌঁছন, সেই স্মৃতি আজ তাঁর মন থেকে অনেকটাই মুছে গিয়েছে ৷
2001 সালে মিশনারিজ অফ চ্যারিটির এক সদস্য তাঁকে উদ্ধার করে একটি হোমে নিয়ে যান ৷ সেই থেকে ওই হোমই হয়ে ওঠে তাঁর আপন ঠিকানা, আর হোমের আবাসিকরাই তাঁর পরিবার। এই একাকিত্বের জীবনে হঠাৎই আশার আলো হয়ে আসে হ্যাম রেডিও ৷ হোমের এক কর্মীর কাছ থেকে খবর পেয়ে বৃদ্ধাকে তাঁর পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নেন হ্যাম রেডিও ওয়েস্টবেঙ্গল ক্লাবের সম্পাদক অম্বরীশ নাগ বিশ্বাস এবং তাঁর দল। বহু চেষ্টার পর তাঁরা খোঁজ পান দাহুপাগর গ্রামে বৃদ্ধার সেই পুরনো বাড়ির, যেখানে আজও থাকেন তাঁর ছেলে।
দীর্ঘ 25 বছর পর ভিডিয়ো কলে মুখোমুখি হন মা ও ছেলে। হয়তো মনে হয়েছিল এই বুঝি অপেক্ষার অবসান হল ! কিন্তু চরম আঘাতটা আসে নিজের নাড়িছেঁড়া ধনের তরফ থেকেই। মাকে সে স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, বাড়িতে ফিরতে হলে তাঁকে খ্রিস্টান ধর্ম ছেড়ে হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করতে হবে ৷ এই শর্ত শুনে একবুক অভিমান আর বুকফাটা কষ্ট নিয়ে বৃদ্ধা মা নিজের আত্মসম্মানে অবিচল থাকেন ৷ ভারাক্রান্ত কণ্ঠে তিনি জানিয়ে দেন, "ছেলে আমাকে বলেছে ধর্ম না-বদলালে সে আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না। কিন্তু আমি আমার ধর্ম ছাড়ব না। এটাই ওর সঙ্গে আমার শেষ কথা ৷"
বছরের পর বছর ধরে বহু মানুষকে চরম বিরূপ পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার করে তাঁদের পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দিয়েছেন অম্বরীশবাবু ৷ কিন্তু এই ঘটনা তাঁকে গভীরভাবে নাড়িয়ে দিয়েছে। রক্ত-মাংসের সম্পর্কের মাঝে, মা ও ছেলের অকৃত্রিম ভালোবাসার মাঝে ধর্ম যে এভাবে সবচেয়ে বড় অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতে পারে, তা ভেবে তিনি নিজেও আজ চরম মর্মাহত। তবে এত কিছুর পরেও তিনি হাল ছাড়তে রাজি নন। তাঁর বুকভরা বিশ্বাস, এই বিভেদের প্রাচীর একদিন ঠিক ভাঙবে এবং এই বৃদ্ধা মা সমস্ত সামাজিক বাধা জয় করে তাঁর নিজের পরিবারের কাছেই ফিরে যাবেন।