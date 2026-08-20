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সম্পত্তির লোভে বাবাকে খুন, মায়ের সাক্ষ্যতে যাবজ্জীবন সাজা ছেলে-বৌমার

এই মামলায় স্পেশাল সরকারি আইনজীবী ছিলেন শঙ্কর গঙ্গোপাধ্যায় । তাকে আইনি পরামর্শদাতার কার্যালয় থেকে 9 মার্চ 2026-এ এই মামলার জন্য নিযুক্ত করা হয় ।

Murder Of Father
সম্পত্তির লোভে বাবাকে খুন, মায়ের সাক্ষ্যতে যাবজ্জীবন সাজা ছেলে-বৌমার (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 20, 2026 at 9:17 PM IST

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চন্দননগর, 20 অগস্ট: সম্পত্তির লোভে স্ত্রীর প্ররোচনায় বাবাকে খুন করল ছেলে । মায়ের সাক্ষীর ভিত্তিতে ছেলে বৌমার যাবৎজীবন সাজা ঘোষণা দিল চন্দননগর আদালত । বৃহস্পতিবার চন্দননগর আদালতের অতিরিক্ত দায়রা বিচারক মানবেন্দ্র মোহন সরকার অমিত কোলে ও তাঁর স্ত্রী পূজা কোলেকে এই সাজা শোনান ।

মামলা সূত্রে জানা গিয়েছে, 6/7/2023 তারিখে রাত দশটা নাগাদ খাওয়া দাওয়া করে নিজের ঘরে যান বৃদ্ধ আদিত্য কোলে । তারকেশ্বর থানার অন্তর্গত গৌরবাটি গ্রামে দ্বিতলে তার শোবার ঘর । রোজকার মতো দরজা ভেজিয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পরেন । তাঁর স্ত্রী বছর চৌষট্টির সাবিত্রী কোলে ওই একই তলায় তাঁর ঘরে তাঁর নাতনিকে নিয়ে শুয়ে ছিলেন ।

রাত্রি 1টা নাগাদ স্বামীর ঘর থেকে কান্নার আওয়াজ শুনে সাবিত্রী দেবী ঘর থেকে বেরোতে গিয়ে দেখেন তার দরজা বাইরে থেকে বন্ধ করে দেওয়া ছিল । তিনি ডাকাডাকি করলে সেই দরজা তাঁর নাতি খুলে দিলে বৃদ্ধা তার স্বামীর ঘরে গিয়ে দেখেন তাঁর পুত্রবধূর প্ররোচনায় তাঁর নিজের ছেলে তার বাবার বুকের উপর বসে হাতে দস্তানা পরে গলা টিপে তার বাবাকে খুন করছে এবং তাঁর স্ত্রী তখন তাঁকে সাবিত্রী দেবীকেও খুন করার জন্য প্ররোচনা দেয় বলে অভিযোগ । সাবিত্রী দেবী কোনও রকমে সেখান থেকে পালিয়ে অন্ধকারে 10 মিনিটের হাঁটা পথে তাঁর দেওরের বাড়ি গিয়ে আশ্রয় নেন ।

পরে সাবিত্রী দেবী তারকেশ্বর থানায় তার ছেলে অমিত ও বৌমা পূজা কোলের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ করেন । তারকেশ্বর থানার তদন্তকারী অফিসার 11 সেপ্টেম্বর 2023 তারিখে অতি দ্রুততার সঙ্গে এই মামলায় চার্জ শিট দাখিল করেন । এই মামলায় স্পেশাল সরকারি আইনজীবী ছিলেন শঙ্কর গঙ্গোপাধ্যায় । তাকে আইনি পরামর্শদাতার কার্যালয় থেকে 9 মার্চ 2026 তারিখে এই মামলা পরিচালনা করার জন্য নিযুক্ত করা হয় । তার পর দ্রুততার সঙ্গে তিনি এই মামলা শেষ করেন । শঙ্করবাবু বলেন, 19 জন সাক্ষীর মধ্যে 12 জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় । বৃহস্পতিবার আদালত দোষী ছেলে-বৌমাকে যাবজ্জীবন সাজা দেন ।

শঙ্কর গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, "নিজের ছেলে বাবাকে খুন করেছে । প্রমাণ লোপাটে হাতে দস্তানা পরেছিল । নিজের সন্তারের কাছে বৃদ্ধ বাবা সুরক্ষিত নয় । এটা মানবতার লজ্জা । আমি সর্বচ্চ শাস্তি চেয়েছিলাম । মননীয় আদালত দম্পতির বাচ্চাদের কথা ভেবে তাদের যাবজ্জীবন দিয়েছে ।"

TAGGED:

LIFE IMPRISONMENT
SON KILLED FATHER
MURDER OF FATHER

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