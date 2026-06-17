'গাধা-ছাগল' বলায় রেগে মাকে কুপিয়ে খুন ! মাথা কেটে বস্তায় ভরে পুকুরে ফেলল ছেলে

'গাধা-ছাগল' বলায় রেগে মাকে কুপিয়ে খুন ! মাথা কেটে বস্তায় ভরে পুকুরে ফেলল ছেলে
পুলিশ অভিযুক্ত ছেলেকে আটক করেছে ৷ তিনি মানসিক ভারসাম্যহীন বলে দাবি স্থানায়ীদের ৷
Published : June 17, 2026 at 4:36 PM IST
কোলাঘাট, 17 জুন: চরম নৃশংসতা ৷ নিজের মাকে প্রথমে কুড়ুল দিয়ে কুপিয়ে খুন করলেন ছেলে । তারপর দেহ থেকে মুণ্ড কেটে আলাদা করেন তিনি ৷ এরপর বাড়ির পাশের পুকুরে সেই মুণ্ড ফেলে আসেন । হাড়হিম করা ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কোলাঘাট থানার কাউরচণ্ডি গ্রামে ৷ পুলিশের আটক করেছে অভিযুক্ত ছেলেকে ৷ ধৃতের নাম বাসুদেব চক্রবর্তী ৷
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত বৃদ্ধার নাম ভারতী চক্রবর্তী(65) ৷ বাড়িতে মা-ছেলে থাকতেন ৷ এলাকাবাসী বুধবার ভোরে পুকুরে কিছু ফেলার আওয়াজ পান ৷ ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখেন, বৃদ্ধাকে কুড়ুল দিয়ে কুপিয়ে খুন করেছেন তাঁর ছেলে । এমনকি দেহ থেকে মাথা আলাদা করে দিয়েছেন তিনি এবং কাটা মাথা নিয়ে একটি বস্তায় ভরে বাড়ির পাশে একটি পুকরে ফেলে দিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে ।
এই ঘটনা জানাজানি হওয়ার পর এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় । ঘটনাস্থলে আসে কোলাঘাট থানার পুলিশ । অভিযুক্ত ছেলে বাসুদেব চক্রবর্তীকে আটক করে । এরপর পুলিশ কাটা মাথাটিকে পুকুর থেকে উদ্ধার করেছে । পরে ছেলে বাসুদেব চক্রবর্তী স্বীকার করেন যে তিনি মাকে কুড়ুল দিয়ে কুপিয়ে খুন করেছেন । তাঁর কথায়, "মা কদিন ধরে আমায় উলটোপালটা বলছিল ৷ গাধা-ছাগল বলায় মাকে খুন করে পুকুরে মাথা ফেলে দিয়েছি ৷"
যুবক মানসিক ভারসাম্যহীন বলে তাঁর আত্মীয় ও এলাকাবাসীদের দাবি । তারপরেও প্রতিবেশীরা বাসুদেব চক্রবর্তীর ফাঁসি চেয়েছেন । স্থানীয় বাসিন্দা জয়ন্ত চক্রবর্তী বলেন, "সকালে আমার স্ত্রী ওদের কাউকে দেখতে না পেয়ে ডাকাডাকি করতে থাকে । কিন্তু কোনও সাড়াশব্দ না পেয়ে কাছে গিয়ে দেখতে পায় ভারতী তার বাড়ির মধ্যে পড়ে রয়েছে । তড়িঘড়ি স্থানীয় সবাইকে ডাকে । তারপর বাসুদেবকে জিজ্ঞাসা করা হলে, সে বলে তার মাকে সে খুন করেছে । আসলে ও মানসিক ভারসাম্যহীন । আমরা ওর ফাঁসি চাই । কারণ ও আজকে তার মাকে মেরেছে । আবার অন্য কাউকে মারবে । এই কারণে আমরা ওর ফাঁসি চাইছি ।"
কোলাঘাট থানার পুলিশ দেহ উদ্ধার করে কোলাঘাট থানায় নিয়ে গিয়েছে । যে ঘর থেকে দেহ উদ্ধার হয়েছে তদন্তের স্বার্থে সেটি সিল করে দিয়েছে কোলাঘাট থানার পুলিশ । পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "ঘটনার খবর পেয়ে আমরা সেখান থেকে বাসুদেব চক্রবর্তীকে আটক করে নিয়ে আসি । তবে এখনও পর্যন্ত পরিবারের তরফ থেকে লিখিত কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি । যদি পরিবারের তরফ থেকে অভিযোগ দায়ের না হয় তবে পুলিশের তরফ থেকে অভিযোগ দায়ের হবে এবং তদন্ত শুরু হবে ।"