নেশার টাকা না-পেয়ে মাকে শ্বাসরোধ করে খুন ! মাটিগাড়ায় গ্রেফতার ছেলে

নেশার টাকা না-পেয়ে মাকে শ্বাসরোধ করে খুন ! মাটিগাড়ায় গ্রেফতার ছেলে
Matigara Murder Case: মৃতের নাম সীতা ভুঁইয়া ৷ বয়স 45 ৷ মাটিগাড়া থানার পুলিশ অভিযুক্ত ছেলে করণ ভুঁইয়া (18)-কে গ্রেফতার করেছে ৷
Published : October 2, 2026 at 11:21 PM IST
শিলিগুড়ি, 2 অক্টোবর: নেশার জন্য টাকা চাওয়া নিয়ে বচসা । মা-কে গলা টিপে শ্বাসরোধ করে খুনের অভিযোগ উঠল ছেলের বিরুদ্ধে । চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে শিলিগুড়ির মাটিগাড়া থানার অন্তর্গত ঝাউগিড়ি এলাকায় । ঘটনার পর মাটিগাড়া থানার পুলিশ অভিযুক্ত ছেলেকে গ্রেফতার করেছে । মৃতার নাম সীতা ভুঁইয়া (45) । ধৃত যুবকের নাম করণ ভুঁইয়া (18) । শিলিগুড়ির এসিপি অনির্বাণ মজুমদার জানিয়েছেন, অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে জেরা চলছে ।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার গভীর রাতে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় বাড়িতে ফেরে করণ । এরপর সে মায়ের কাছে নেশা করার জন্য টাকা চায় । টাকা দেওয়া নিয়ে মা ও ছেলের মধ্যে তীব্র বচসা শুরু হয় । অভিযোগ, বিবাদ চরম পর্যায়ে পৌঁছালে করণ তার ছোট ভাইয়ের হাত-পা বেঁধে ফেলে এবং মায়ের গলা টিপে ধরে । ঘটনাস্থলেই শ্বাসরোধ হয়ে মৃত্যু হয় সীতা ভুঁইয়ার ।
পরবর্তীতে ছোট ভাই কোনোক্রমে সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয় এবং প্রতিবেশীদের বিষয়টি জানায় । খবর পেয়ে মাটিগাড়া থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযুক্ত যুবক করণ ভুঁইয়াকে গ্রেফতার করে । স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, অভিযুক্ত করণ দীর্ঘদিন ধরে নেশায় আসক্ত । নেশার টাকার জন্য প্রায়শই মায়ের সঙ্গে অশান্তি করত ।
স্থানীয় বাসিন্দা রাজু সিং বলেন, "আমরা এসে দেখি ওঁর ছেলে পাশেই শুয়ে ছিল । আমরা গ্রামবাসীরা সবাই মিলে বিষয়টি দেখে মাটিগাড়া থানায় ফোন করে পুলিশকে খবর দিই । পুলিশ এসে দেহ মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যায় । শুনছি ওঁর ছেলেই ওঁকে মেরেছে । ছোট ছেলে বলছিল, রাত তিনটের দিকে তার হাতও বেঁধে দেওয়া হয়েছিল । পরে সে সেখান থেকে পালিয়ে অন্যের ঘরে গিয়ে খবর দেয় ।"
আরেক বাসিন্দা রাজকুমার দাস বলেন, "ছেলেটা সেখানেই ছিল । ওকে ধরে বেঁধে রাখা হয় । মৃতদেহের শরীরে ও গলায় নখের অনেক আঁচড়ের দাগ বা আঘাতের চিহ্ন ছিল । পরে পুলিশ এসে অভিযুক্তকে নিয়ে যায় ।" শিলিগুড়ির এসিপি অনির্বাণ মজুমদার হলেন, "দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে । কীভাবে মৃত্যু হল তা রিপোর্ট না এলে নিশ্চিত করা যাবে না । তবে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে । সব খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।"
আরও পড়ুন -