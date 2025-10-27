সম্পত্তি লিখে না-দেওয়ায় মাকে বেধড়ক লাঠিপেটা ! গলায় দড়ি দিয়ে ঝোলানোর চেষ্টা ছেলে-বউমার

সম্পত্তি লিখে না-দেওয়ায় মাকে বেধড়ক লাঠিপেটা ! গলায় দড়ি দিয়ে ঝোলানোর চেষ্টা ছেলে-বউমার
বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আক্রান্ত বৃদ্ধা । ছেলে ও বউমার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন ৷
ক্যানিং, 27 অক্টোবর: 20 শতক বা এক বিঘার কিছু বেশি জায়গা ৷ সেই সম্পত্তি বিক্রি করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন ছেলে । তাতে বাধা দিয়েছিলেন মা । সেই অপরাধে বৃদ্ধা মাকে বেধড়ক মারধর, এমনকি জন্মদাত্রীকে গলায় দড়ি দিয়ে ঝোলানোর চেষ্টার অভিযোগ উঠল ছেলে-বউমা ও প্রতিবেশীদের বিরুদ্ধে ।
ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ 24 পরগনার ক্যানিং থানার অন্তর্গত নিকারীঘাটা এলাকায় । গুরুতর জখম অবস্থায় ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন বৃদ্ধা সন্ধ্যা নস্কর । ইতিমধ্যেই আক্রান্ত মহিলার পক্ষ থেকে ক্যানিং থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে ৷ এই লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমেছে ক্যানিং থানার পুলিশ ।
ক্যানিংয়ের এসডিপিও রামকুমার মণ্ডল বলেন, "আক্রান্ত মহিলার পক্ষ থেকে ছেলে এবং তার বউমার বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে । সম্পূর্ণ বিষয় আমরা খতিয়ে দেখছি । প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, সম্পত্তি বিক্রয় করাকে কেন্দ্র করে ঝামেলার শুরু হয়েছিল । এরপরে মারধরের ঘটনা ঘটে । সম্পূর্ণ বিষয় খতিয়ে দেখে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনত ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।"
স্থানীয় সূত্রে খবর, নিকারীঘাটা গ্রামের বাসিন্দা অসিত নস্কর ও সন্ধ্যা নস্কর । দম্পতির 20 শতক বা এক বিঘার কিছু বেশি জমি রয়েছে । সম্প্রতি দম্পতির ছেলে প্রসেনজিৎ নস্কর সেই সম্পত্তি বিক্রি করার জন্য প্রতিবেশী অরুণ নাইয়ারের সঙ্গে কথা বলেন । এমন খবর জানতে পারেন মা সন্ধ্যা । তিনি সম্পত্তি বিক্রি করতে নিষেধ করেন ছেলেকে ।
অভিযোগ, বাধা দেওয়ার কারণে সন্ধ্যাকে বেধড়ক মারধর করেন ছেলে প্রসেনজিৎ ও তাঁর স্ত্রী পরমা নস্কর ৷ তাঁদের সঙ্গ দেন প্রতিবেশী অরুণ নাইয়ার ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা । লাঠি দিয়ে বৃদ্ধার শরীরের বিভিন্ন জায়গায় মারধর করার পাশাপাশি গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়ারও পরিকল্পনা করা হয়েছিল বলে অভিযোগ আক্রান্তের । সেই সময় বৃদ্ধার স্বামী বাড়িতে ছিলেন না । বৃদ্ধা কোনওরকমে প্রাণ বাঁচাতে বাড়ি থেকে পালিয়ে আসেন । তারপর তিনি চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে যান ।
হাসপাতালে শুয়ে আক্রান্ত বৃদ্ধা সন্ধ্যা নস্কর বলেন, "20 শতক সম্পত্তি রয়েছে আমাদের । সেটি ছেলে প্রতিবেশীদের কাছে বিক্রি করার জন্য কথা বলে । সম্পত্তি বিক্রি করলে থাকব কোথায় ? আমি তাই ছেলেকে বাধা দিই । আমাকে সকলে মিলে মারধর করে মেরে ফেলার চক্রান্ত করে । আমাকে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়ার কথা বলে ৷ গলায় দড়ি দিয়ে টানতে থাকে এবং বেধড়ক মারধর করে । ওদের যেন চরম শাস্তি হয় । থানায় অভিযোগ দায়ের করেছি ।"