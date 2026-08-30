আশঙ্কার শুরু গত বর্ষায়, প্রশাসনের 'উদাসীনতায়' গঙ্গায় তলিয়ে গেল মালদার স্কুল !

আশঙ্কার শুরু গত বর্ষায়, প্রশাসনের 'উদাসীনতায়' গঙ্গায় তলিয়ে গেল মালদার স্কুল !
নদীর জলস্তর বাড়তেই রতুয়ার বিস্তীর্ণ এলাকায় ভাঙন শুরু হয়েছে। গতবছরও এই এলাকায় ভাঙনের ভয়াবহতার কথা তুলে ধরেছিল ইটিভি ভারত।
Published : August 30, 2026 at 11:23 PM IST
মালদা, 30 অগস্ট: গত বছরই স্কুলের অস্তিত্ব রক্ষা করতে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন প্রধান শিক্ষক। কিন্তু তারপরেও কিছুই হয়নি। অবশেষে তাঁর চোখের সামনেই গঙ্গাগর্ভে তলিয়ে গেল স্কুল ভবনের একাংশ। প্রধান শিক্ষকের অভিযোগ, স্কুলভবন রক্ষার জন্য কোনও উদ্যোগই নেয়নি সেচ দফতর।
নদীর জলস্তর বাড়তেই রতুয়ার বিস্তীর্ণ এলাকায় ভাঙন শুরু হয়েছে। গতবছরও এই এলাকায় ভাঙনের ভয়াবহতার কথা তুলে ধরেছিল ইটিভি ভারত। তখন পশ্চিম রতনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে নদীর দূরত্ব ছিল প্রায় 50 মিটার। সেই সময় স্কুল নদীগর্ভে তলিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন স্কুলের শিক্ষকরা। স্কুল ভবন বাঁচাতে প্রশাসনের কাছে আর্জিও জানিয়েছিলেন তাঁরা। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি ! বছর ঘুরতে না ঘুরতেই নদী গর্ভে তলিয়ে গেল স্কুল ভবনের একাংশ।
পশ্চিম রতনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বাপী সরকার বলেন, "2010 সালে আমি এই স্কুলে যোগদান করেছিলাম। সেই সময় এই স্কুল থেকে গঙ্গার দূরত্ব ছিল প্রায় 10 কিলোমিটার। তখন শখে আমি গঙ্গা দেখতে যেতাম। আজ আমার স্কুলের একাংশ গঙ্গাগর্ভে তলিয়ে গেল। প্রশাসনের উদাসীনতার কারণেই এই ঘটনা ঘটেছে। গত বছর বর্ষায় গঙ্গা স্কুলের কাছাকাছি চলে এসেছিল। আমরা বারবার প্রশাসনের কাছে উপযুক্ত পদক্ষেপ নেওয়ার আবেদন করেছিলাম।"
তিনি আরও বলেন, "প্রশাসন মন্দির, মসজিদ বাঁচাতে উদ্যোগ নিচ্ছে। অথচ এই শিক্ষার মন্দির বাঁচাতে কেউ কোনও উদ্যোগ নিল না। এই স্কুলে তিনটি গ্রামের 320 জন ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করত। আগামীতে এই পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ কী হবে জানা নেই। প্রশাসনের কাছে আবেদন করব, দ্রুত এই স্কুল পুননির্মাণ করা হোক এটাই আবেদন করব।”
স্থানীয় বাসিন্দা মুক্তি চৌধুরী বলেন, “পশ্চিম রতনপুরের সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা এই স্কুলে পড়াশোনা করে। স্কুলে নদীগর্ভে চলে যাওয়ায় শিক্ষকরা অন্য একটি জুনিয়র স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের পড়ানোর চেষ্টা চালাচ্ছেন। প্রায় 10 দিন ধরে এখানে ভাঙন শুরু হয়েছে। গতকাল রাতে স্কুলের একাংশ নদীগর্ভে চলে যায়। আমরা চাই, প্রশাসন দ্রুত নতুন স্কুলভবনের ব্যবস্থা করুক। সেচ দফতর উদ্যোগ নিলে এই স্কুলটাকে বাঁচানো যেত।”
বিজেপি বিধায়ক গৌরচন্দ্র মণ্ডলর কথায়, “এর আগের সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে রতুয়ায় ভাঙন হতে দিয়েছে। তার ফল আজ সাধারণ মানুষকে ভুগতে হচ্ছে। তৃণমূল সরকারের আমলে গঙ্গা ভাঙন মোকাবিলার কাজ হয়নি। তৃণমূল সরকার চাইলে, পশ্চিম রতনপুর প্রাইমারি স্কুলটা রক্ষা করতে পারত। বিজেপি সরকার ক্ষমতায় এসেই স্থায়ীভাবে ভাঙন রোধের কাজের জন্য 3 হাজার 600 কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। আমরা স্থায়ীভাবে ভাঙন রোধের কাজ করব।”