সামরিক আবাসনে সেনাকর্তার নাবালিকা মেয়ের শ্লীলতাহানি, গ্রেফতার জওয়ান

সামরিক আবাসনে সেনাকর্তার নাবালিকা মেয়ের শ্লীলতাহানি, গ্রেফতার জওয়ান
Soldier Arrested for Molestation: রবিবার হেস্টিংস থানায় নির্যাতিতার মা অভিযোগ দায়ের করেন ৷ অভিযুক্তকে পুলিশি হেফাজতে পাঠিয়েছে আদালত ৷
Published : November 10, 2026 at 6:44 PM IST
কলকাতা, 10 নভেম্বর: ফের নাবালিকার শ্লীলতাহানির অভিযোগ সামনে এল ৷ এবার ঘটনাস্থল কলকাতার একটি সামরিক আবাসন ৷ অভিযোগ, সেখানে এক সেনা অফিসারের নাবালিকা মেয়েকে শ্লীলতাহানি করা হয়েছে ৷ অভিযুক্ত একজন জওয়ান ৷ তাঁকে গ্রেফতার করেছে কলকাতার হেস্টিংস থানার পুলিশ ৷
কলকাতা পুলিশের এক আধিকারিক জানান, রবিবার হেস্টিংস থানায় অভিযোগ দায়ের হয় ৷ অভিযোগ দায়ের করেন এক সেনা আধিকারিকের স্ত্রী তথা নির্যাতিতা নাবালিকার মা ৷ অভিযোগ পাওয়া মাত্র গ্রেফতার করা হয় ওই জওয়ানকে ৷ রাতেই হাসপাতালে মেডিক্যাল পরীক্ষা করানো হয় নির্যাতিতার ৷
সামরিক আবাসনে নাবালিকার শ্লীলতাহানি
হেস্টিংস থানায় দায়ের হওয়া অভিযোগ অনুযায়ী, ঘটনাটি ঘটে গত বৃহস্পতিবার বিকেলে ৷ সামরিক আবাসনের মধ্যে থাকা একটি পার্কে অন্য শিশুদের সঙ্গে খেলতে গিয়েছিল ওই নাবালিকা ৷ সেখানেই নিরাপত্তার দায়িত্বে মোতায়েন ছিলেন ওই জওয়ান ৷ নাবালিকাকে দেখে ওই জওয়ান প্রথমে কুরুচিকর ইঙ্গিত করেন ৷ মেয়েটি এর প্রতিবাদ করে ৷ সেই সময় ওই জওয়ান জোর করে সেখান থেকে মেয়েটিকে তুলে নিয়ে যায় ৷
পুলিশের কাছে দায়ের করা অভিযোগে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, অন্যত্র নিয়ে গিয়ে মেয়েটির শ্লীলতাহানি করেন ওই জওয়ান ৷ এর ফলে ওই নাবালিকার ঠোঁটে গুরুতর আঘাত লাগে । মেয়েটি চিৎকার শুরু করলে অভিযুক্ত তাকে ছেড়ে দেয় । চিৎকার শুনে পার্কের দায়িত্বে থাকা অন্য নিরাপত্তাকর্মীরা ছুটে আসেন । শিশুটি সেখানে থাকা নিরাপত্তাকর্মীদের কাছে নিজের ওপর হওয়া অত্যাচারের ঘটনা জানায় এবং পরে বাড়ি ফিরে তার মা-কেও সব কথা বলে ।
শ্লীলতাহনির অভিযোগে গ্রেফতার জওয়ান
রবিবার হেস্টিংস থানায় নির্যাতিতার মায়ের তরফে অভিযোগ দায়ের করা হয় ৷ অভিযোগ দায়ের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তদন্ত শুরু করে পুলিশ ৷ এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, ‘‘আবাসন চত্বরের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে অভিযুক্তকে শনাক্ত করা হয় । ঘটনার সময় পার্কে মোতায়েন থাকা নিরাপত্তাকর্মীদের বক্তব্যও রেকর্ড করা হয় । বিষয়টি নিয়ে তদন্ত চলছে ।’’
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, ‘‘হাসপাতালে শিশুটির শারীরিক পরীক্ষা করানো হয়েছে । এছাড়া ঘটনার সময়ে তার পরনে থাকা জামাকাপড় ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ।’’
পুলিশ আরও জানিয়েছে, রবিবার রাতেই গ্রেফতার করা হয় ওই জওয়ানকে ৷ তদন্তের স্বার্থে অভিযুক্তের নাম এখনই জানাতে নারাজ পুলিশ ৷ তবে তাঁকে আলিপুর পুলিশ আদালতে পেশ করা হয় ৷ আদালত অভিযুক্তকে পুলিশি হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে ৷
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