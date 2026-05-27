শক্তি-সাশ্রয় ও প্রকৃতি বাঁচানোর লক্ষ্যে আসানসোল বিবি কলেজে সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প

শক্তি-সাশ্রয় ও প্রকৃতি বাঁচানোর লক্ষ্যে আসানসোল বিবি কলেজে সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প
52 লক্ষ টাকা খরচে সোলার প্যানেল বসেছে আসানসোল বিবি কলেজে ৷ 25 লক্ষ টাকার সাহায্য আসানসোলের সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহার ৷
Published : May 27, 2026 at 6:59 PM IST
আসানসোল, 27 মে: একদিকে শক্তির সাশ্রয়, অন্যদিকে 'গ্রিন এডুকেশন ইন্সটিটিউট' তৈরি করতে অভিনব উদ্যোগ নিয়েছে আসানসোলের প্রাচীনতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আসানসোল বানোয়ারিলাল ভালোটিয়া কলেজ বা আসানসোল বিবি কলেজ ৷ এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শক্তি বা এনার্জি সাশ্রয় করতে সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প তৈরি করেছে কর্তৃপক্ষ ৷ যার ফলে কলেজের বিদ্যুতের চাহিদা তো মিটছেই, পাশাপাশি অতিরিক্ত উৎপাদিত বিদ্যুৎ থেকে কর্তৃপক্ষ উপার্জনের লক্ষ্যেও এগিয়ে চলছে ৷ এই প্রকল্পের জন্য প্রায় 52 লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে ৷ যার প্রায় অর্ধেক টাকা আসানসোলের সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহা দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন বিবি কলেজের অধ্যক্ষ ৷
স্বাধীনতার পূর্ববর্তী সময়ের প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আসানসোল বিবি কলেজ ৷ এই কলেজের শিক্ষাক্ষেত্রে নামডাক রয়েছে গোটা পশ্চিম বর্ধমান জেলা জুড়ে ৷ অন্যদিকে, এই কলেজে পঠনপাঠনের পাশাপাশি নানান সামাজিক ও গবেষণামূলক কাজকর্ম হয় ৷ ইতিমধ্যেই এই কলেজের পরিচালনায় রেশম কিটের চাষ আদিবাসী এলাকায় এক নতুন কর্মসংস্থানের দিশা দেখিয়েছে ৷ বিবি কলেজ ফিরিয়ে এনেছে আসানসোলের হারিয়ে যাওয়া 'আসান' গাছও ৷
গত বর্ষায় প্রায় পাঁচ হাজার আসান গাছের চারা তৈরি করেছিল আসানসোল বিবি কলেজ ৷ এবার শক্তি সঞ্চয়ে এক অভিনব উদ্যোগ নিয়েছে কর্তৃপক্ষ ৷ কলেজের বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের জন্য সোলার প্যানেল লাগানো হয়েছে কলেজের ছাদে ৷ কলেজ সূত্রে জানা গিয়েছে, সেখানকার প্রশাসনিক ভবন, ক্লাসরুম, হস্টেল-সহ গোটা কলেজে বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে দৈনিক 85 কিলোওয়াট বিদ্যুৎ খরচ হয় ৷
কিন্তু, এই সোলার প্যানেল লাগানোর ফলে 100 কিলোওয়াটের কাছাকাছি বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে ৷ তাতে একদিকে যেমন নিজেদের বিদ্যুতের সাশ্রয় হচ্ছে, তার পাশাপাশি অতিরিক্ত বিদ্যুৎ গ্রিডের সাহায্যে রাজ্য বিদ্যুৎ দফতরকে বিক্রি করার প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে ৷ পাশাপাশি, এর ফলে প্রকৃতি সহায়ক শিক্ষাকেন্দ্র হয়ে উঠেছে আসানসোল বিবি কলেজ ৷ যা অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির কাছে অনুপ্রেরণাদায়ক ৷
আসানসোল বিবি কলেজের অধ্যক্ষ অমিতাভ চক্রবর্তী বলেন, "আমাদের তো উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান ৷ আমরা সবসময় ছাত্রছাত্রীদের পরিবেশ ও বিকল্প শক্তির উৎস নিয়ে সচেতন করি ৷ সেই জন্যেই আমরা শক্তি সাশ্রয় করতে যদি সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প শুরু করা যায়, তা নিয়ে উদ্যোগী হয়েছিলাম ৷ এই কাজের ফলে অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকেও আমরা অনুপ্রেরণা দিতে পারব ৷"
অমিতাভ বসু আরও বলেন, "আমরা হিসেব করে দেখেছি মোটামুটি 85 কিলোওয়াট প্রতিদিন আমাদের বিদ্যুৎ খরচ হয় ৷ সেই বিদ্যুৎ আমরা এখন সোলার প্যানেল থেকে উৎপন্ন করছি ৷ আমরা যে সৌরপ্রকল্প তৈরি করেছি, তাতে প্রায় 100 কিলোওয়াট উৎপাদন হচ্ছে ৷ শুধু তাই নয়, অতিরিক্ত উৎপাদিত বিদ্যুৎ আমরা হয়তো আগামীদিনে গ্রিডের মাধ্যমে পাঠিয়ে সুফল পেতে শুরু করব ৷"
আসানসোল বিবি কলেজ সূত্রে জানা গেছে, আগে ইলেকট্রিকের বিল প্রায় দেড় লক্ষ টাকার মতো আসত ৷ বর্তমানে এই সোলার প্যানেল করার ফলে সেই বিলের অর্ধেকের বেশি টাকা সাশ্রয় হচ্ছে ৷ তবে, কিছু প্রযুক্তিগত জটিলতা মিটিয়ে অতিরিক্ত উৎপাদিত বিদ্যুৎ কীভাবে রাজ্য বিদ্যুৎ দফতরকে বিক্রি করে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়া যায়, তার চেষ্টা করছে কলেজ কর্তৃপক্ষ ৷
জানা গেছে, এই সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প তৈরি করতে মোট খরচ হয়েছে প্রায় 52 লক্ষ টাকা ৷ এর মধ্যে শত্রুঘ্ন সিনহা তাঁর সাংসদ তহবিল থেকে 25 লক্ষ টাকা সাহায্য করেছেন ৷ আসানসোল বিবি কলেজের অধ্যক্ষ অমিতাভ বসু বলেন, "আমাদের সাংসদ মহাশয় প্রায় অর্ধেকের কাছাকাছি টাকা এই প্রকল্পের জন্য দিয়েছেন ৷ তিনি এগিয়ে না-এলে, এত সহজে আমরা এই প্রকল্পটি গড়ে তুলতে পারতাম না ৷"
এই প্রকল্প শক্তি সাশ্রয়ের পাশাপাশি, প্রকৃতি সহায়ক ৷ কয়লার মতো খনিজের সাশ্রয় সম্ভব ৷ ফলে তাপবিদ্যুৎ তৈরির ক্ষেত্রে বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইড, ধোঁয়া বা বিষাক্ত গ্যাস কম মিশবে ৷ সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনে গ্রিনহাউস গ্যাস প্রায় তৈরি হয় না, শব্দদূষণ হয় না ৷ সোলার প্যানেল শব্দহীনভাবে কাজ করে ৷ ফলে পরিবেশে দূষণ কমবে ৷ পাখি ও প্রাণীকূলের ক্ষতি তুলনামূলক কম হবে ৷
সেই কারণে সৌরবিদ্যুতের চাহিদা বাড়ছে দেশ জুড়ে ৷ সরকার এই প্রকল্পে ইতিমধ্যে ভর্তুকি ঘোষণা করেছে ৷ ফলে একদিকে প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা, শক্তির সাশ্রয় ও প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষার কাজ করে এই সৌরবিদ্যুৎ ৷ আসানসোল বিবি কলেজের অধ্যক্ষ অমিতাভ বসুর আহ্বান, অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও স্কুলগুলিও এই সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প গড়ে তুলতে এগিয়ে আসুক ৷