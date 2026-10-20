দুর্গাপুজোর মধ্যেই তীব্র গঙ্গা ভাঙন রতুয়ায়, গৃহহীন 9 পরিবার

দুর্গাপুজোর মধ্যেই তীব্র গঙ্গা ভাঙন রতুয়ায়, গৃহহীন 9 পরিবার
Malda Ganga River Erosion: পুজোর দিনেও চলছে গঙ্গায় ভাঙন ৷ রতুয়া 1 নম্বর ব্লকের মহানন্দটোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের বিস্তীর্ণ এলাকা বিপন্ন ৷ পার্থ দাসের প্রতিবেদন ৷
Published : October 20, 2026 at 6:22 PM IST
মালদা, 20 অক্টোবর: উৎসবেও নিদ্রাহীন রাত ৷ দুর্গাপুজোর মধ্যেও গঙ্গার তাণ্ডবে আতঙ্কে সাত থেকে সত্তর ৷ ঠাকুর দেখা শিকেয় তুলে এখন দিন থেকে রাত, সবাই নদীর গতিপ্রকৃতি বোঝার চেষ্টা করছে ৷ উৎসবের মরশুমে এখনও ভাঙন রোধের কাজ শুরু করেনি সেচ দফতর ৷ এনিয়ে তাঁদের ক্ষোভ রয়েছে ৷ বিষয়টি নিয়ে চিন্তিত এলাকার বিধায়কও ৷ যদিও সেচ দফতরের তরফে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে, বৃহস্পতিবার থেকে ভাঙন রোধের অস্থায়ী কাজ শুরু হয়ে যাবে ৷
চলতি মরশুমে গঙ্গার ধাক্কায় সবচেয়ে বেশি বিপন্ন হয়েছে রতুয়া 1 নম্বর ব্লকের মহানন্দটোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের বিস্তীর্ণ এলাকা ৷ মানিকচকের ভূতনি চর এবার গঙ্গার জলে বানভাসি হয়েছে ৷ এই ব্লকেও নদী পাড় কেটেছে ৷ কিন্তু গঙ্গার তাণ্ডবে এবার কার্যত নিশ্চিহ্ন হওয়ার মুখে মহানন্দটোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের জিতুটোলা, মুলিরামটোলা-সহ আরও দু’তিনটি গ্রাম ৷ নদীতে জল বাড়ার সময় একবার ভাঙনের গ্রাসে পড়েছিল এই গ্রামগুলি ৷ কিন্তু জল কমার সময় সেই ভাঙনের তীব্রতা কয়েকগুণ বেড়ে গিয়েছে ৷ এমনকী মহাষ্টমী তিথিতেও ব্যাপকভাবে ভাঙন চলেছে জিতুটোলা গ্রামে ৷ গৃহহীন হয়েছে ন’টি পরিবার ৷
জিতুটোলার বাসিন্দা মহাদেব মণ্ডল বলেন, “গতকাল সকাল থেকে সব ঠিকই ছিল ৷ আমরা মহাষ্টমীর অঞ্জলি দিয়ে ঘরে ফিরেছি ৷ সকাল 11টা নাগাদ অল্পবিস্তর ভাঙন শুরু হয় ৷ এমন ভাঙন প্রায় প্রতিদিনই চলছে ৷ প্রথমে তেমন গুরুত্ব দিইনি ৷ হঠাৎ ভাঙনের অভিঘাত প্রবল আকার নেয় ৷ প্রায় ১৫০ মিটার এলাকা জুড়ে পাড় ধসে পড়তে থাকে ৷ ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে চারটি অস্থায়ী বাড়ি নদীতে তলিয়ে যায় ৷ পাঁচটি পরিবারের লোকজন নিজেদের মালপত্র সরিয়ে বাড়ি ভেঙে ফেলেন ৷ ভেবেছিলাম, গঙ্গা বোধহয় এবার শান্ত হবে ৷ কিন্তু মানুষ ভাবে এক আর হয় আরেক ৷”
চলতি মরশুমে জিতুটোলা ও মুলিরামটোলার বাসিন্দারা গঙ্গার ভয়াল রূপ দেখেছেন ৷ তাঁদের চোখের সামনে নদী গিলে ফেলেছে 50টিরও বেশি বাড়ি, দু'টি প্রাথমিক স্কুল, শিব আর মনসাদেবীর মন্দির ৷ মঙ্গলবার সেটাই জানাচ্ছিলেন রবি কর্মকার ৷ মুলিরামটোলায় তাঁর বাড়ি ৷
তিনি বললেন, “গত বছর কান্তটোলা আর শ্রীকান্তটোলা মানচিত্র থেকে মুছে গিয়েছে ৷ এবার জিতুটোলা আর মুলিরামটোলার পালা ৷ যেভাবে ভাঙন চলছে তাতে আর ক’দিন এই দুটো গ্রাম টিকে থাকবে, আমরা জানি না ৷ আমরা সবাই গরিব মানুষ ৷ বেশিরভাগ গ্রামবাসীরই নতুনভাবে আস্তানা তৈরির মতো নিজস্ব কোনও জায়গা নেই ৷ গঙ্গা ভাঙনে সব হারানো মানুষগুলো এখন কোথায় যাবে, কীভাবে পরিবার প্রতিপালন করবে, জানা নেই ৷ রাজ্য সরকার ভাঙন রোধে স্থায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে ৷ সেটাই এখন আমাদের সবচেয়ে বড় ভরসা ৷”
জিতুটোলার প্রদীপ সাহার বক্তব্য, “প্রতিদিন আতঙ্ক নিয়ে গ্রামে থাকতে আর ভালো লাগে না ৷ রাতে কেউ ঘুমোতে পারি না ৷ বারবার নদীর পাড়ে চলে যাই৷ নদীকে বোঝার চেষ্টা করি ৷ কিন্তু এভাবে আর কতদিন ! আমি ভিনরাজ্যে কাজের সন্ধান চালাচ্ছি ৷ কোথাও ভালো কোনও কাজ পেলে পরিবার নিয়ে সেখানেই চলে যাব ৷ এই গ্রামে থেকে আর কোনও লাভ নেই ৷ শুধু আমি না, আমার মতো অনেকেই এখন পাকাপাকিভাবে ভিনরাজ্যে চলে যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন ৷”
গঙ্গার ভাঙন তীব্র হলেও এই মুহূর্তে ভাঙন রোধের কাজ করা হবে না বলে জানাচ্ছেন নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সেচ দফতরের এক আধিকারিক ৷ তিনি জানান, “বুধবার পর্যন্ত কাজ শুরু হওয়ার প্রশ্নই নেই ৷ ইঞ্জিনিয়াররা থাকলেও কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমিক পাওয়া যাচ্ছে না ৷ তবে বৃহস্পতিবার থেকে অস্থায়ী কাজ শুরু করা হবে ৷ আমরা এখন রাজ্য সরকারের নির্দেশের অপেক্ষায় রয়েছি ৷ ভাঙন রোধের স্থায়ী কাজ করার ক্ষেত্রে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া যায়, সরকারই ঠিক করবে ৷ তবে আশা করা যাচ্ছে, কালীপুজোর পর থেকে সেই কাজ শুরু হয়ে যাবে ৷”
প্রদীপবাবুর বক্তব্যে পরিষ্কার, গঙ্গা ভাঙন এখন শুধুমাত্র জেলার মানচিত্র বদলে দিচ্ছে না, জনগোষ্ঠীর স্থায়িত্বেও প্রভাব ফেলছে ৷ একমাত্র রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের যৌথ উদ্যোগই এই জেলার সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক সত্ত্বা বহাল রাখতে পারে ৷ এনিয়েই চিন্তায় রতুয়া কেন্দ্রের বিধায়ক সমর মুখোপাধ্যায় ৷
তিনি বলেন, “এই জেলাকে বাঁচানোর একমাত্র উপায়, গঙ্গাকে তার পুরোনো খাতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া ৷ তার জন্য বিহার ও ঝাড়খণ্ড সরকারের সঙ্গে সমণ্বয় রেখে কাজ করতে হবে৷ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আমাকে আশ্বস্ত করেছেন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গঙ্গা ভাঙন রোধের স্থায়ী কাজ শুরু করবে রাজ্য সরকার ৷ আমরা তাঁকে বিশ্বাস করি ৷ তিনি নিশ্চয়ই এব্যাপারে দ্রুত পদক্ষেপ করবেন ৷”