প্রধানমন্ত্রী শেয়ার করলেন গান, জীবনের চরম প্রাপ্তি বলে জানালেন সোহিনী

প্রধানমন্ত্রী শেয়ার করলেন গান, জীবনের চরম প্রাপ্তি বলে জানালেন সোহিনী
প্রধানমন্ত্রী তাঁর গান শেয়ার করার পর কী অভিজ্ঞতা, তা ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি তারক চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে শেয়ার করে নিলেন সোহিনী ৷
Published : March 26, 2026 at 7:32 PM IST
কলকাতা, 26 মার্চ: বাংলার শিল্পী সোহিনী মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া শ্যামাসঙ্গীত শেয়ার করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি । আর তা জানার পরেই সোহিনী চমকে গিয়েছিলেন । সোহিনীর শৈশব, বড় হয়ে ওঠা সবটাই আসানসোলে । বর্তমানে গানের জন্যই কলকাতায় বাস । তবু সুযোগ পেলেই ছুটে আসেন আসানসোলে । দেশের প্রধানমন্ত্রী তাঁর গান শেয়ার করার পর কী অভিজ্ঞতা, তা শেয়ার করে নিয়েছেন ইটিভি ভারতের সঙ্গে ।
আসানসোলেই জন্ম সোহিনী মুখোপাধ্যায়ের । বাবা স্বপন মুখোপাধ্যায় ছিলেন ইস্কোর কর্মী । মা তাপসী মুখোপাধ্যায় গৃহবধূ । আসানসোলের ডিএভি পাবলিক স্কুলের ছাত্রী ছিলেন সোহিনী । শৈশবের পুরো সময়টাই এবং স্কুল জীবন আসানসোলেই কেটেছে । পরবর্তীকালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত বেঙ্গল মিউজিক কলেজে মিউজিকে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর । 2008 সালে জুনিয়র সারেগামাপা দিয়ে টিভিতে প্রথম আত্মপ্রকাশ । এরপর 2016-17 সালে রিয়েলিটি শোয়ে টপ 7 পর্যন্ত ছিলেন ।
তারপরেই পরিচিতি । সোশাল মিডিয়ায় প্রচুর গানের ভিডিয়ো তাঁর বেরিয়েছে । লক্ষ লক্ষ মানুষ সেই গান ভালোবেসেছেন । দেশের বিভিন্ন কোনায় লাইভ শো করেছেন সোহিনী । গানের হাতেখড়ি প্রথম মায়ের কাছেই । পরবর্তীকালে আসানসোলের বিশিষ্ট শিল্পী প্রয়াত ফাল্গুনী বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে তালিম । এরপর কলকাতায় গিয়ে আরেক বিশিষ্ট শিল্পী গৌতম ঘোষালের কাছে তালিম নিয়েছেন । বর্তমানে আরেক বিশেষজ্ঞ জয়ন্ত সরকারের কাছে তালিম নিচ্ছেন । তাঁর সঙ্গে আলাপচারিতার নির্বাচিত অংশ তুলে ধরা হল ৷
প্রশ্ন: দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তোমার গান শেয়ার করেছেন । কেমন লাগছে ?
সোহিনী: এই অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করা যায় না । আমি বুঝতে পারছি না কী বলব । উনি শেয়ার করার প্রায় তিন ঘণ্টা পর আমি পোস্টটা দেখেছি । দেখেই তো আমি চমকে গেছি । এই গানটি দু'বছর আগে একটি ইউটিউব চ্যানেল থেকে প্রকাশ হয়েছিল । সেই গানটি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি শুনেছেন এবং তিনি সেটি শেয়ার করেছেন এটা আমার কাছে বিরাট বড় একটি প্রাপ্তি । ভারতের প্রধানমন্ত্রী আমার গান শুনছেন ৷ এত ব্যস্ত থাকেন উনি সর্বক্ষণ, এখন এই যে যুদ্ধের পরিস্থিতি চলছে, ভোটের মরশুম চলছে, তার মাঝেও যে উনি সময় বের করে আমার গান শুনেছেন এবং তাঁর সেটা ভালো লেগেছে ও তিনি শেয়ার করেছেন । যে গানটি উনি শেয়ার করেছেন সেটি বহু বছর ধরেই আমরা সবাই শুনছি । বহু বিখ্যাত শিল্পী এই গানটি গেয়েছেন । যাঁদের শুনে আমি শিখেছি । কিন্তু তার মধ্যেও উনি আমার গানটি নির্বাচন করেছেন, শুনেছেন এবং শেয়ার করেছেন এটা আমার কাছে বিরাট বড় পাওনা ।
প্রশ্ন: সোহিনী তুমি আসানসোলের মতো একটা মফস্বল থেকে উঠে আসা একজন শিল্পী । এখন তোমার পরিচিতি রাজ্য, দেশজুড়ে । আজ তোমার গান প্রধানমন্ত্রী নিজে শেয়ার করছেন । কিন্তু এই মফস্বল থেকে তোমার উঠে আসার এই লড়াইটা কেমন ছিল ?
সোহিনী: আমি প্রথমেই বলব এটা আমার মা-বাবার আশীর্বাদ, গুরুদের আশীর্বাদ এবং ঠাকুরের কৃপা । ছোটবেলা থেকে আসানসোলেই আমার বড় হয়ে ওঠা । স্কুলের জীবন, শৈশব পুরোটাই আসানসোলেই কেটেছে । কলকাতায় আসা রিয়েলিটি শোয়ের জন্য এবং সেখান থেকেই আলাদা করে পরিচিতি পাওয়া । তবে এই পুরো জার্নিতে আমার যতটা না স্ট্রাগল ছিল, তার চেয়ে বেশি স্ট্রাগল ছিল আমার বাবা-মায়ের । আমার সঠিকভাবে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, ঠিক জায়গায় পৌঁছে দেওয়া, সবটাই আমার বাবা-মা করেছেন ।
সেখান থেকে এটা আমার জীবনের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি যে প্রধানমন্ত্রী আমার গান শেয়ার করেছেন । এটা খুব আনন্দের । আরেকটা কথা বলব, এই মফস্বল থেকে যে সমস্ত শিল্পীরা বাইরে এসে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছে, তাঁদের বাবা-মায়েদের অবশ্যই তা সমর্থন করা উচিত । তাঁরা সফল হবেই । কারণ দেশ-বিদেশে আসানসোল এবং বহু মফস্বলের ছেলেরা আজ উজ্জ্বল জায়গায় রয়েছে বিভিন্ন সেক্টরে । যাঁর মধ্যে ট্যালেন্ট আছে, যাঁর মধ্যে পরিশ্রম আছে, সে নিশ্চয়ই ফল পাবে ।
প্রশ্ন: এরপর তো আরও দায়িত্ব বাড়ল । মানুষের আরও চাহিদা বেড়ে যাবে তোমার উপর । কিছু পরিকল্পনা করছো আগামীর জন্য ?
সোহিনী: আমি এখনও পর্যন্ত ঘোরের মধ্যে আছি । এখনও কোনও প্ল্যান করে উঠতে পারিনি । তবে এটা সত্যি কথা আরও অনেক দায়িত্ব বাড়ল । এমন একটা জায়গা থেকে আমার গান শেয়ার হয়েছে যেটা আমার কাছে স্বপ্নের মতো । সুতরাং সেই জায়গাটা ধরে রাখার দায়িত্ব আমার বেড়েছে । আগামী দিনে আরও শ্যামাসঙ্গীত এবং ভক্তিমূলক গানের উপর আমি কাজ করব । ভক্তিমূলক গান গাওয়ার কথা প্রথম আমাকে এসভিএফ বলে হঠাৎ করে । সেই গান গাওয়ার পর সর্বভারতীয় স্তরের মানুষজনের এত ভালো লাগে তা দেখে খুব আনন্দ পেয়েছিলাম । এখন তো দেশের প্রধানমন্ত্রী সেই গান শেয়ার করলেন । সুতরাং আগামী দিনে আরও বেশি বেশি করে ভক্তিমূলক গানের কাজ করব । তার সঙ্গে আমি যে ধরনের গান গাই সেটাও চলতে থাকবে । সেই ভাবেই আগামীর লক্ষ্যে এগিয়ে যাব ।