মেয়ের সম্মান নিয়ে রাজনীতিটা না করলেই হত না? নির্বাচনী প্রচারের আগে অকপট সোহম

মেয়ের সম্মান নিয়ে রাজনীতিটা না করলেই হত না? নির্বাচনী প্রচারের আগে অকপট সোহম
সোহমের মতে, বিরোধী শক্তির হয়তো অনেক অর্থ আছে, এজেন্সি আছে,কিন্তু মানুষের আস্থা, আবেগ, ভালোবাসা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিই। তারকা প্রার্থীর কথা শুনলেন প্রতিনিধি নবনীতা দত্তগুপ্ত ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 21, 2026 at 10:12 AM IST
কলকাতা, 21 মার্চ: 2026-এ নীল বাড়ির দখল, হাড্ডাহাড্ডি সেই লড়াই শুরু হয়ে গিয়েছে ৷ জোর কদমে চলছে বিভিন্ন দলীয় প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচার ৷ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে করিমপুরের তৃণমূল কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী অভিনেতা-প্রযোজক সোহম চক্রবর্তী (Soham Chakraborty)। তাঁর বিপক্ষে বিজেপির হয়ে প্রার্থী সমরেন্দ্রনাথ ঘোষ। 2014 সালে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন সোহম। দল থেকে তাঁকে সর্বভারতীয় তৃণমূল যুব কংগ্রেসের রাজ্য সহ-সভাপতি নিযুক্ত করা হয়। 2016 সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে বরজোড়া নির্বাচনী এলাকা থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। কিন্তু পরাস্ত হন সিপিএম-এর সুজিত চক্রবর্তীর কাছে। এরপর 2021 সালের সাধারণ নির্বাচনে চণ্ডীপুর নির্বাচনী এলাকা থেকে 14 হাজার ভোটের ব্যবধানে জয়ী হন এবং বিধানসভার সদস্য হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন।
ইটিভি ভারত: কেমন আছেন?
সোহম: খুব ভালো আছি। তবে, একটু টেনশন আর চাপেও আছি। নতুন জায়গায় নতুন লড়াই শুরু হতে চলেছে। দেখুন, লড়াই তো একই আছে। গণতন্ত্রকে বাঁচানোর লড়াই, নিজেদের অস্তিত্বকে রক্ষা করার লড়াই। একইসঙ্গে সবাই মিলে আগামী দিনে সুদৃঢ়ভাবে যারা বাংলার বিরোধী, যারা বাংলাকে গণতান্ত্রিক, সামাজিকভাবে হত্যা করার চেষ্টা করছে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছি।
ইটিভি ভারত: দল কতটা প্রস্তুত?
সোহম: তৃণমূল কংগ্রেস সবসময় প্রস্তুত থাকে। এই দলের সকল কর্মী, সৈনিক সদা প্রস্তুত লড়াইয়ে অর্থাৎ গণতন্ত্র বাঁচানোর লড়াইয়ে। কারণ মা মাটি মানুষ শব্দগুলোর মর্ম তারা জানে। আর সেটা বজায় রাখতে তারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আমরা যাঁর আদর্শে দলটা করি তাঁর নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সুতরাং দলের নেত্রী যখন স্বয়ং মাটিতে পা রাখেন তখন তাঁর সৈনিক হিসেবে আমরা সবসময় তাঁর পাশে আছি। প্রস্তুত আছি।
ইটিভি ভারত: রাজ্য সরকারের যে জনমুখী প্রকল্পগুলো রয়েছে সেগুলো ভোটে কতটা প্রভাব ফেলবে বলে মনে হয়?
সোহম: সেটাই তো আমাদের চলার পথের শক্তি, অস্ত্র, প্রেরণা। এই দলটা কেন এত শক্তিশালী? কেন বিরোধী শক্তিরা এসে বারবার মুখ থুবড়ে পড়ছে, তা সে যেকোনও নির্বাচনেই হোক? কারণ তারা যেগুলো বলেন, সেগুলোর পুরোটাই ভুয়ো, মিথ্যে, অপপ্রচার। আর আমাদের নেত্রী যেটা বলেন সেটার প্রতিফলন বাস্তবে প্রতিবার আমরা দেখতে পাই। তাই তাঁর একশোটা উন্নয়নমূলক প্রকল্পেও কোনও বিভাজন নেই। এমনটাও তো হতে পারত যে যারা তৃণমূল কংগ্রেসের সমর্থক বা এই দলের সঙ্গে যুক্ত শুধু তাদেরই এই প্রকল্পগুলোর সুবিধা দেওয়া হত? কিন্তু না, প্রকল্পগুলি উনি সবার জন্য জারি রেখেছেন তা সে যে দলেরই সমর্থক হোক না কেন। তাই তিনি সবার মনে বসবাস করেন। বিরোধী শক্তির হয়তো অনেক অর্থ আছে, এজেন্সি আছে। কিন্তু মানুষের আস্থা, আবেগ, ভালোবাসা আমাদের নেত্রীর প্রতিই।
ইটিভি ভারত: এতদিনের পলিটিকাল জার্নি। নিজেকে একশোতে কত নম্বর দেবেন?
সোহম: যে কর্তব্য কাঁধে নিয়েছি তার থেকে সরব না কখনও। আর এই কর্তব্য বা দায়িত্ব যিনি দিয়েছেন তাঁর আস্থার যথাযথ মূল্য দেওয়া একটা বড় চ্যালেঞ্জ। সুতরাং এটা মাথায় রেখে যদি কাজ করি তা হলে দায়িত্বে অবিচল হওয়ার অবকাশই থাকে না। উনি নিজেও নিজের দায়িত্বে কর্তব্যে অবিচল। কোভিডের সময় কাউকে রাস্তায় দেখা যায়নি। উনি কিন্তু বেরিয়েছেন। রাস্তায় চক দিয়ে সার্কল করে দিয়েছেন যে কে কতটা দূরত্বে দাঁড়াবে সেটা ঠিক করতে। নিজের জীবনকে বাজি রেখেছেন তিনি। তাঁর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা দলটা করছি। তাই তাঁর আদর্শ আমাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। তাই চেষ্টা করি যতটা সম্ভব মানুষের সঙ্গে থাকার, আনন্দে কিংবা দুঃখে।
ইটিভি ভারত: বিরোধীদের অনেক অভিযোগ শাসক দলের প্রতি। কী ভাবছেন এই নিয়ে?
সোহম: বিরোধী থাকা দরকার। আমাদের নেত্রীও যখন বিরোধী দলনেত্রী ছিলেন তখন তিনি কিন্তু গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিরোধিতা করেছেন। তিনি সরকারের কী কী করা উচিত ছিল, কী কী করা উচিত নয় তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন। মানুষের স্বার্থে প্রতিবাদ করেছেন। কিন্তু এখানে বিজেপিতে যাঁরা রয়েছেন বা পুরো দলটাই বিরোধিতার অর্থটা বদলে দিয়েছেন। সরকার কী করছে আর করছে না তা নিয়ে এদের যতটা না মাথাব্যথা তার থেকে অনেক বেশি এরা ব্যস্ত কুৎসা রটাতে। বিরোধীরা এক জায়গায় বসে আলোচনা করুক না, কোনটা হলে ভালো হয় আর কোনটা করলে নয়। তা না করে কালিমালিপ্ত করছে আমাদের নেত্রীকে আমাদের সেনাপতিকে এবং আপামত বাংলার মানুষকে, বাংলার সংস্কৃতি, কৃষি এবং রুচিকে।
এই যদি বিরোধিতার ধরন হয় তা হলে সেই বিরোধিতাকে আমরা ধিক্কার জানাই। এরা বিরোধী নয়। যারা সারাদিন পরনিন্দা, পরচর্চায় ব্যস্ত থাকে এরা তাদের দলের মানুষ। আজ অবধি কটা স্কিম এনেছে ওরা? আমাদের নেত্রী তো একশোটা প্রকল্প এনেছেন। বিরোধিতা করতে হলে গণতান্ত্রিক পথে করুক। মানুষের কথা ভেবে বিরোধিতা করুক। ওদের হাতে এখন অনেক অর্থ, এজেন্সি। ভাবছে সেই সব দিয়ে বাংলার মানুষের মন দখল করবে। বাংলার মানুষের মন দখল করা যায় না, সেটা জয় করতে হয়। তার জন্য তাদের পাশে থাকতে হয়। একজন নাগরিক হিসেবে আমার প্রশ্ন বিরোধীদের কাছে, যারা তোমাদের মসনদে বসিয়েছে ভোট দিয়ে, আজ তাদের নাগরিকত্ব, অস্তিত্ব নিয়ে তোমরা প্রশ্ন করছ? আজ যেভাবে বিএলও-রা পরিশ্রম করেছে এবং অসুস্থ হয়েছে, যেভাবে সাধারণ মানুষেরা লাইনে দাঁড়িয়ে অসুস্থ হয়েছে, মারা গিয়েছে কই তাদের জন্য তো কিছু বলোনি বা কিছু করোনি। এটা খারাপ লাগে।
ইটিভি ভারত: চণ্ডীপুরে এতদিনের কাজ। ওখানকার মানুষরা কী বলছে? ফোন এসেছে?
সোহম: অবশ্যই এসেছে। অনেকে বলছেন, 'তুমি নেই একটা কাজ করি আমরাই করিমপুর চলে যাই ওখানে গিয়ে লড়াই করি'। কিন্তু দলের তো একটা রীতিনীতি আছে তাই সেটা হয় না। ওখানে যিনি আমাদের দলের হয়ে দাঁড়িয়েছেন তাঁকে আমি শ্রদ্ধা, শুভেচ্ছা জানাই। আর যাঁরা আমাকে এই বিধায়কের চেয়ারটা দিয়েছেন তাঁদেরকেও আমি নতমস্তকে প্রণাম, সম্মান জানাই। তাঁদের বলব, পথ চলতে গিয়ে হয়তো অনেক ভুল হয়েছে; জানবেন ইচ্ছাকৃতভাবে কিছু করিনি। ক্ষমা প্রার্থনীয়। ভুলগুলো থেকেই শিখতে চাই, সেই ভুলগুলো যেন আর না হয়। আর যতটা আপনাদের পাশে ছিলাম সেটা একটু বলবেন। তাতে আগামীদিনেও আমার কাজ করতে সুবিধা হবে নতুন জায়গায়। আশা করি আমি আমার করিমপুরের মানুষদেরও বিশ্বাস, আস্থা, ভরসা অর্জন করতে পারব, ঠিক যেভাবে চণ্ডীপুরে পেরেছিলাম।
ইটিভি ভারত: নারী সুরক্ষা নিয়ে কী ভাবছেন?
সোহম: নারীরা অনেক সুরক্ষিত এখানে। যেটা হয় সেটা তৈরি করা হয়। আমাদের দিদি, বোন, বন্ধুরা যে কাজে বেরিয়ে রাতে ফিরছে তারা তো দিব্যি বাড়ি ফিরছে নিরাপদে। পথ চলতে গেলে সবাইকে কি ভালো পাবে? দু'একটা তো বদমাশও বেরোবে। সেই মুহূর্তে মহিলাদেরকেও প্রতিবাদ তুলতে হবে, স্থানীয়দের ঝাঁপাতে হবে। প্রশাসন তো আছেই। সব দায়িত্ব সরকারের দিকে ছুঁড়ে দিলে চলবে না। বদমাশদের দল, রঙ, জাত হয় না। অন্যায় করলে সকলের শাস্তি একই। অন্যান্য রাজ্যের থেকে বাংলা অনেক নিরাপদ। বাইরের রাজ্যে যারা থাকে তাদের কথা থেকেই বলছি।
ইটিভি ভারত: অভয়ার মা প্রার্থী হয়েছেন। কী বলবেন?
সোহম: কিছুই বলার নেই। এটা তাঁর ব্যক্তিগত ইচ্ছা। ওনাদের মেয়ের সঙ্গে যেটা ঘটেছে সেটা অন্যায় থেকে অন্যায়তম। প্রতিবাদের ভাষা নেই আর। তবে, সাধারণ নাগরিক হিসেবে আমার ওনাকে প্রশ্ন, আপনারই তো মেয়ে। মেয়ের মৃত্যু, মেয়ের সম্মান নিয়ে রাজনীতিটা না করলেই হত না? প্রতিবাদ ঘরে বসেও করা যায়, রাস্তায় নেমেও করা যায়। তার জন্য যে দলটা প্রত্যেক মুহূর্তে নারীদের অসম্মান করে যাচ্ছে তাদের হয়ে আপনি বলছেন নারী সম্মান বাঁচাবেন? এটা আশা করিনি।
ইটিভি ভারত: কেমন বাংলা দেখতে চান?
সোহম: সোনার বাংলা দেখতে চাই। বাংলাকে এক নম্বর স্থানে অধিষ্ঠিত করতে হবে।