কখনও হেঁটে, কখনও বাইকে ! কালীমন্দিরে পুজো সেরে করিমপুরে প্রচার শুরু সোহমের
করিমপুরে নিজের নামে দেওয়াল লিখনও করতে দেখা গেল সোহম চক্রবর্তীকে ৷ তারকা প্রার্থীকে দেখতে জনতার ভিড় ছিল পথে পথে ৷
Published : March 23, 2026 at 12:37 PM IST
করিমপুর(নদিয়া), 23 মার্চ: করিমপুরে প্রচার শুরু করলেন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সোহম চক্রবর্তী । রবিবার করিমপুরের জোংড়াদহ কালীমন্দিরে পুজো দিয়ে এবারের ভোট প্রচারের কাজে নামলেন তিনি । কখনও পায়ে হেঁটে, আবার কখনও দলীয় কর্মীদের বাইকে চেপে মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে দেখা গেল তাঁকে । নিজের নামে দেওয়াল লিখনও করলেন তিনি ৷ তারকা প্রার্থীর পরনে ছিল সাদা কুর্তা, পাজামা, চোখে চশমা । প্রচারে দেখা করলেন স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে । শুনলেন তাদের সমস্যার কথা ।
2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার চণ্ডীপুর কেন্দ্র থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হিসেবে লড়ে জিতেছিলেন সোহম চক্রবর্তী । চণ্ডীপুরের এতদিনের সেই চেনা গণ্ডি ছেড়ে এবারে তাঁর লড়াই নদিয়া জেলার করিমপুরে । একেবারে নতুন একটা জায়গা । অচেনা তো বটেই । তাই কিছুটা চাপা টেনশনও আছে বলে ইটিভি ভারতকে জানিয়েছিলেন সোহম । তবে, আশাবাদী যেভাবে চণ্ডীপুরের মানুষের ঘরের ছেলে হয়ে উঠেছিলেন তিনি, সেভাবেই মন জয় করবেন করিমপুরেরও ।
প্রার্থী ঘোষণা হওয়ার পর শনিবার রাতেই করিমপুরে পৌঁছন ওই বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী তথা অভিনেতা সোহম চক্রবর্তী । রবিবার সকাল থেকেই জোর প্রচার শুরু করেন করিমপুরের পথে পথে । জোংড়াদহ কালীমন্দিরে পুজো দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে নিজের নির্বাচনী প্রচার শুরু করেন তিনি ।
এদিন মন্দিরে পুজো দেওয়ার পর জোংড়াদহ কালীমন্দির থেকে করিমপুর বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত একটি বাইক র্যালির মাধ্যমে প্রচার কর্মসূচি শুরু হয় । এই র্যালিতে অংশ নেন অসংখ্য দলীয় কর্মী ও সমর্থক । অভিনেতা-প্রার্থীকে নিজের চোখে দেখতে বহু মানুষের ঢল নামে করিমপুরের পথে । এমনকি তাঁর প্রচারে অংশ নিতেও বহু মানুষ পথে নামেন ।
উল্লেখ্য, বিধানসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণার পর থেকেই জোরকদমে ভোট প্রচারে শামিল হয়েছেন সব দলের প্রার্থীরা । মন্দিরে পুজো দিয়ে ভোটের প্রচারে ব্যস্ত সকলেই । আর এবার রাজ্যে 294টি আসনে দুই দফায় বিধানসভা নির্বাচন হবে । আগামী 23 ও 29 এপ্রিল ভোট হবে । আর গণনা হবে 4 মে ।
তাই একটা দিনও সময় নষ্ট করার অবকাশ নেই প্রার্থীদের কাছে । তার আগেই মানুষের কাছে পরিচিত করতে হবে নিজেদের । তাই প্রচার কর্মসূচি তুঙ্গে সব দলের প্রার্থীদের ।