কখনও হেঁটে, কখনও বাইকে ! কালীমন্দিরে পুজো সেরে করিমপুরে প্রচার শুরু সোহমের

করিমপুরে নিজের নামে দেওয়াল লিখনও করতে দেখা গেল সোহম চক্রবর্তীকে ৷ তারকা প্রার্থীকে দেখতে জনতার ভিড় ছিল পথে পথে ৷

Karimpur TMC candidate Soham Chakraborty
কালীমন্দিরে পুজো দিয়ে করিমপুরে প্রচার শুরু সোহম চক্রবর্তীর (নিজস্ব ছবি)
Published : March 23, 2026 at 12:37 PM IST

করিমপুর(নদিয়া), 23 মার্চ: করিমপুরে প্রচার শুরু করলেন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সোহম চক্রবর্তী । রবিবার করিমপুরের জোংড়াদহ কালীমন্দিরে পুজো দিয়ে এবারের ভোট প্রচারের কাজে নামলেন তিনি । কখনও পায়ে হেঁটে, আবার কখনও দলীয় কর্মীদের বাইকে চেপে মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে দেখা গেল তাঁকে । নিজের নামে দেওয়াল লিখনও করলেন তিনি ৷ তারকা প্রার্থীর পরনে ছিল সাদা কুর্তা, পাজামা, চোখে চশমা । প্রচারে দেখা করলেন স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে । শুনলেন তাদের সমস্যার কথা ।

2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার চণ্ডীপুর কেন্দ্র থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হিসেবে লড়ে জিতেছিলেন সোহম চক্রবর্তী । চণ্ডীপুরের এতদিনের সেই চেনা গণ্ডি ছেড়ে এবারে তাঁর লড়াই নদিয়া জেলার করিমপুরে । একেবারে নতুন একটা জায়গা । অচেনা তো বটেই । তাই কিছুটা চাপা টেনশনও আছে বলে ইটিভি ভারতকে জানিয়েছিলেন সোহম । তবে, আশাবাদী যেভাবে চণ্ডীপুরের মানুষের ঘরের ছেলে হয়ে উঠেছিলেন তিনি, সেভাবেই মন জয় করবেন করিমপুরেরও ।

কখনও হেঁটে, কখনও বাইকে ! কালীমন্দিরে পুজো সেরে করিমপুরে প্রচার শুরু সোহমের (ইটিভি ভারত)

প্রার্থী ঘোষণা হওয়ার পর শনিবার রাতেই করিমপুরে পৌঁছন ওই বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী তথা অভিনেতা সোহম চক্রবর্তী । রবিবার সকাল থেকেই জোর প্রচার শুরু করেন করিমপুরের পথে পথে । জোংড়াদহ কালীমন্দিরে পুজো দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে নিজের নির্বাচনী প্রচার শুরু করেন তিনি ।

Karimpur TMC candidate Soham Chakraborty
দলীয় কর্মীদের বাইকে চেপে ভোট প্রচার সোহমের (নিজস্ব ছবি)

এদিন মন্দিরে পুজো দেওয়ার পর জোংড়াদহ কালীমন্দির থেকে করিমপুর বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত একটি বাইক র‍্যালির মাধ্যমে প্রচার কর্মসূচি শুরু হয় । এই র‍্যালিতে অংশ নেন অসংখ্য দলীয় কর্মী ও সমর্থক । অভিনেতা-প্রার্থীকে নিজের চোখে দেখতে বহু মানুষের ঢল নামে করিমপুরের পথে । এমনকি তাঁর প্রচারে অংশ নিতেও বহু মানুষ পথে নামেন ।

Karimpur TMC candidate Soham Chakraborty
জোংড়াদহ কালীমন্দিরে পুজো দেন তিনি (নিজস্ব ছবি)

উল্লেখ্য, বিধানসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণার পর থেকেই জোরকদমে ভোট প্রচারে শামিল হয়েছেন সব দলের প্রার্থীরা । মন্দিরে পুজো দিয়ে ভোটের প্রচারে ব্যস্ত সকলেই । আর এবার রাজ্যে 294টি আসনে দুই দফায় বিধানসভা নির্বাচন হবে । আগামী 23 ও 29 এপ্রিল ভোট হবে । আর গণনা হবে 4 মে ।

Karimpur TMC candidate Soham Chakraborty
ভোট প্রচারে শিশুর সঙ্গে কথা তৃণমূল প্রার্থীর (নিজস্ব ছবি)

তাই একটা দিনও সময় নষ্ট করার অবকাশ নেই প্রার্থীদের কাছে । তার আগেই মানুষের কাছে পরিচিত করতে হবে নিজেদের । তাই প্রচার কর্মসূচি তুঙ্গে সব দলের প্রার্থীদের ।

Karimpur TMC candidate Soham Chakraborty
দেওয়াল লিখন সোহম চক্রবর্তীর (নিজস্ব ছবি)

