বেকারত্বের অবসাদ! নিখোঁজের দু’দিন পর বাগজোলা খালে উদ্ধার সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়রের দেহ

বেকারত্বের অবসাদ! নিখোঁজের দু’দিন পর বাগজোলা খালে উদ্ধার সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়রের দেহ
মৃতের নাম অরিন্দম সেন৷ গত শনিবার থেকে তিনি নিখোঁজ ছিলেন৷ সোমবার বাগজোলা খাল থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার হয়৷
Published : July 13, 2026 at 9:10 PM IST
বিধাননগর, 13 জুলাই: নিখোঁজ হওয়ার ঠিক দু’দিন পর অবশেষে মিলল খোঁজ, তবে নিথর শরীরের। নিউটাউনের বাগজোলা খাল থেকে উদ্ধার হল সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারের মৃতদেহ। মৃতের নাম অরিন্দম সেন। তিনি কেষ্টপুরের রবীন্দ্রপল্লি এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। কাজ হারিয়ে মানসিক অবসাদের জেরেই তিনি নিজেকে শেষ করে দিয়েছেন বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান করছে পরিবার।
গত শনিবার বিকেল সাড়ে 4টে নাগাদ কেষ্টপুরের রবীন্দ্রপল্লির ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়েছিলেন অরিন্দম। বেরোনোর সময় তাঁর সঙ্গে ছিল একটি লাল রঙের ব্যাগ এবং একটি চায়ের ফ্লাস্ক। এরপর দীর্ঘ সময় কেটে গেলেও তিনি আর বাড়ি ফেরেননি।
বিকেল গড়িয়ে রাত হলেও অরিন্দম বাড়ি না ফেরায় চিন্তিত হয়ে পড়েন পরিবারের সদস্যরা। তাঁর মোবাইল ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও ফোনটি বন্ধ ছিল। এরপর পরিবারের তরফে তাঁর বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়দের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করা হয়, কিন্তু কোথাও তাঁর সন্ধান মেলেনি। অরিন্দমের খোঁজে তাঁর পরিবারের সদস্যরা এলাকায় খোঁজখবর শুরু করেন। স্থানীয় বিভিন্ন সূত্রে তাঁরা জানতে পারেন, শেষবার কেষ্টপুরের বাগজোলা খালের কাছে অরিন্দমকে দেখা গিয়েছিল। তিনি খালের জলে ঝাঁপ দিয়ে থাকতে পারেন বলে পরিবারের মনে প্রবল সন্দেহ দানা বাঁধে। তড়িঘড়ি বিষয়টি থানায় জানানো হয়।
পুলিশ ও বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর উদ্ধারকারী দল খালের জলে তল্লাশি চালালেও প্রথম দিকে অরিন্দমের সন্ধান পাওয়া যায়নি। অবশেষে সোমবার দুপুরে নিউটাউনের যাত্রাগাছি নন্দননগর সংলগ্ন বাগজোলা খালে একটি মৃতদেহ ভাসতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তড়িঘড়ি তাঁরা নিউটাউন থানায় খবর দেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহটি উদ্ধার করে। অরিন্দমের পরিবারকে খবর দেওয়া হলে তাঁরা ঘটনাস্থলে এসে দেহটি শনাক্ত করেন।
পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, পেশায় সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার অরিন্দম সেন কয়েক মাস আগে নিজের চাকরিটি হারান। তারপর থেকেই তিনি তীব্র মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। সেই হতাশা থেকেই তিনি খালের জলে ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী হয়েছেন বলে মনে করছে পরিবার। গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখছে পুলিশ।
বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের নিউটাউন থানার এক আধিকারিক বলেন, "দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। প্রাথমিকভাবে এবং পরিবারের তথ্য অনুযায়ী মনে করা হচ্ছে, চাকরি হারানোর মানসিক অবসাদ থেকেই তিনি চরম পথ বেছে নিয়েছেন। তবে মৃত্যুর আসল কারণ নিশ্চিত করতে ময়নাতদন্তের রিপোর্টের অপেক্ষা করা হচ্ছে। পুলিশ সবদিক খতিয়ে দেখে তদন্ত প্রক্রিয়া জারি রেখেছে।"
মৃতদেহের ময়নাতদন্তের পর তা পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। একজন তরুণ সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারের এই মর্মান্তিক পরিণতিতে গোটা এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।