ETV Bharat / state

প্রকাশ্য রাস্তায় প্রেমিকাকে কুপিয়ে খুন, তারপর নিজেকেও শেষ করার চেষ্টা যুবকের

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ওই যুবক লাগাতার যুবতীকে ছুরি দিয়ে আঘাত করে যাচ্ছিলেন। পথচারীরা যখনই কেউ বাধা দিতে যান, হামলাকারী তখন তাঁদের দিকেও ছুরি নিয়ে তেড়ে যান।

Sodepur Murder
প্রকাশ্য রাস্তায় প্রেমিকাকে কুপিয়ে খুন (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 8, 2026 at 4:51 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

সোদপুর, 8 জুলাই: প্রকাশ্য রাস্তায় এলোপাথাড়ি ছুরি চালিয়ে প্রেমিকাকে খুন করলেন এক যুবক। পরে নিজের গলায় ছুরি চালিয়ে তিনি নিজেকেও শেষ করার চেষ্টা করেছেন। বুধবার চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর 24 পরগনার খড়দা থানার সোদপুর ফিউচার রোড এলাকায়। পুলিশ জানিয়েছে, নিহত যুবতীর নাম গীতা দাস (33)। আশঙ্কাজনক অবস্থায় ঘাতক যুবক সুভাষ দাস (45) সাগর দত্ত মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সোদপুরের ফিউচার রোডে সকাল থেকেই পথচারীদের ব্যস্ততা ছোটাছুটি চলছে। আচমকা দেখা যায়, এক যুবক রাস্তার ওপরে যুবতীর পেটে ও বুকে এলোপাথাড়ি ছুরি দিয়ে আঘাত করছেন। রোমহর্ষক ওই দৃশ্য দেখে পথচারীরা হকচকিয়ে যান। অনেকে ভয় পেয়ে সেখান থেকে দৌড়ে পালিয়ে যান। রাস্তার দু'পাশের বাড়িগুলো থেকে বাসিন্দারা চিৎকার করতে থাকেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ওই যুবক লাগাতার যুবতীকে ছুরি দিয়ে আঘাত করে যাচ্ছিলেন। পথচারীরা যখনই কেউ কেউ বাধা দিতে এগোচ্ছিলেন, হামলাকারী যুবক তখন তাঁদের দিকেও ছুরি নিয়ে তেড়ে যান। কিছুক্ষণ পর ওই যুবতী রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তার ওপরে লুটিয়ে পড়েন। তারপর ওই যুবক নিজেই নিজের গলায় ছুরি চালিয়ে নিজেকেও শেষ করার চেষ্টা করেন। স্থানীয় বাসিন্দারা তড়িঘড়ি দু'জনকে উদ্ধার করে সাগর দত্ত মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়েছেন। সেখানে চিকিৎসকেরা ওই যুবতীকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

Sodepur Murder
খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে খড়দা থানার পুলিশ (ইটিভি ভারত)

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় খড়দা থানার বিরাট পুলিশ বাহিনী। পৌঁছন ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার কার্তিকচন্দ্র মণ্ডল। রাস্তার উপরে ঘটনাস্থলটি পুলিশ ইট দিয়ে ঘিরে রেখেছে। পুলিশ জানিয়েছে, নিহত যুবতীর নাম গীতা দাস, তাঁর বাড়ি সোদপুরের নাটাগড় মহেন্দ্রনগর এলাকায়। তাঁর সঙ্গে ঘাতক যুবক সুভাষ দাসের গত কয়েক বছর ধরে প্রেমের সম্পর্ক ছিল। সম্প্রতি তাঁদের মধ্যে বনিবনা হচ্ছিল না। প্রাথমিক তদন্ত পুলিশের অনুমান, সম্পর্কের টানাপোড়েনের জেরে এই ঘটনাটি ঘটেছে।

ফিউচার রোড এলাকার বাসিন্দা প্রত্যক্ষদর্শী এক যুবক জানিয়েছেন, সকালের দিকে ব্যস্ত ফিউচার রোড ধরে সোদপুর স্টেশনের দিকে পথচারীরা যাতায়াত করছিলেন। আচমকা দেখা যায়, এক যুবক রাস্তার ওপরে এক যুবতীকে ছুরি দিয়ে এলোপাতাড়ি কোপানো শুরু করেছেন। দু'জনের কেউই আমাদের এলাকার বাসিন্দা নয়। রক্তাক্ত যুবতী কিছুক্ষণের মধ্যেই রাস্তার উপরে লুটিয়ে পড়েন। তারপর ওই যুবক নিজেই নিজের গলায় ছুরি চালিয়ে দেন।

বিজেপির পানিহাটি এক নম্বর মন্ডলের সভাপতি মধুময় ঘোষ বলেন, "ব্যস্ত এই রাস্তাটা ধীরে ধীরে দুষ্কৃতীদের কবলে চলে গিয়েছে। কয়েকদিন আগেও এই রাস্তার ওপরে আমি এক যুবক-যুবতীকে মারামারি করতে দেখেছি। সন্ধ্যার পরে রাস্তার উপরে নেশাখোরদের দৌরাত্ম্য বাড়ে। পুলিশকে বলেছি রাতের দিকে এই রাস্তায় টহলদারি বাড়াতে। পুলিশ আমাদের আশ্বাস দিয়েছে, এলাকায় নজরদারি বাড়ানো হবে।"

রাস্তার উপরে কী কারণে ওই যুবক ছুরি চালিয়ে যুবতীকে হত্যা করলেন, পুলিশের কাছে তা এখনও স্পষ্ট নয়। ব্যারাকপুর কমিশনারেটের এক আধিকারিক বলেন, "প্রকাশ্য রাস্তায় এক যুবতীকে কুপিয়ে খুন করা হয়েছে। যুবক নিজে পরে নিজেকেও শেষ করার চেষ্টা করেছেন। রাস্তার ওপরে এলাকাটি ঘিরে দেওয়া হয়েছে। কী কারণে ঘটনাটি ঘটেছে, সে ব্যাপারে তদন্ত করা হচ্ছে। পরিবারের লোকেদের সঙ্গেও কথা বলে ঘটনার কারণ খোঁজার চেষ্টা করা হচ্ছে।"

  1. বারুইপুর-আবহে এবার কানাইপুরে নাবালিকাকে যৌন হেনস্তা ! গ্রেফতার অভিযুক্ত গৃহশিক্ষক
  2. নাবালিকার যৌন নির্যাতন-খুন ! অগ্নিগর্ভ বারুইপুরে গণপিটুনিতে মৃত 1 অভিযুক্ত

TAGGED:

WOMAN STABBED TO DEATH
SODEPUR MURDER

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.