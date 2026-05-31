কেন 'সুন্দরী'র দিদির মৃত্যু ! কী বলছেন পশুপ্রেমী ব্লগার সায়নীর মা

কেন 'সুন্দরী'র দিদির মৃত্যু ! কী বলছেন পশুপ্রেমী ব্লগার সায়নীর মা
প্রেমিকের বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করলেন ব্লগার সায়নীর পরিবার। মানসিক নির্যাতনেই কি নিজেকে শেষ করে ফেললেন ? বর্তমান অবস্থা জানালেন মা মলি চক্রবর্তী ৷
Published : May 31, 2026 at 3:04 PM IST
মগরা, 31 মে: পশুপ্রেমী ব্লগারের নিজের জীবন নেওয়ার ঘটনায় অনুরাগী থেকে নেটাগরিকদের কোনও ফেক খবর না-ছড়ানোর অনুরোধ সায়নীর মায়ের। গত বৃহস্পতিবার বাড়িতে থেকে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয় ৷ প্রেম সম্পর্কে টানাপোড়েনের জেরেই নিজেকে শেষ করে ফেলেন সায়নী চক্রবর্তী ৷ তারপরই ব্লগারের মৃত্যু ঘিরে জল্পনা শুরু হয়েছে সোশাল মিডিয়ায়। শনিবার পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন সায়নীর মা মলি চক্রবর্তী ৷ যিনি নিজেও পশুপ্রেমী ব্লগার ৷
নানা অভিযোগ পাল্টা অভিযোগে বিভিন্ন গুঞ্জনের খবর শোনা যাচ্ছে ৷ পরিবারের তরফে সায়নীর প্রেমিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে মগরা থানায়। যদিও প্রেমিকের পরিবারের কোনও খোঁজ নেই। সায়নীর মায়ের দাবি, প্রেমিকের থেকে অপমানিত হয়েই এই ঘটনা ঘটিয়েছে। পুলিশের কাছে প্রকৃত তদন্ত করার আর্জি মায়ের ৷ পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযোগ দায়ের করেছে পরিবার ৷ তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ত্রিবেণীর যুবক সায়ন কুণ্ডুর সঙ্গে মেয়ের প্রেমের সম্পর্ক ছিল, বলে জানিয়েছেন মেয়ের মা ৷
হুগলি গ্রামীণ পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "সায়নীর পরিবার মগরা থানায় প্রেমিক সায়নের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে। এখনও পর্যন্ত কেউ আটক হয়নি।"
সায়নীর মা মলি চক্রবর্তী বলেন, "গত চার বছর ধরে মেয়ের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক ছিল ত্রিবেণী এক যুবকের। দুই পরিবার তা মেনেও নিয়েছিল। আমি মেয়ের সঙ্গে সব সময় বন্ধুর মতো মিশেছি। কিন্তু কেন এমন হল, কী হয়েছিল আমরা কিছুই বুঝতে পারছি না। আমার মেয়ে খুব ট্যালেন্টেড, সবসময় হাসি-খুশি থাকে। পশু-পাখি নিয়ে থাকতে ভালোবাসত। মেয়ের সঙ্গে যা ঘটেছে তার জন্য আমরা থানায় অভিযোগ জানিয়েছি। মেয়ের বন্ধুদের কাছ থেকে যা জানতে পেরেছি, গত দু'দিনে যা ঘটেছে তার ভিত্তিতেই আমরা থানায় অভিযোগ জানিয়েছি ।"
তিনি আরও বলেন, "আমার মেয়ের উপর মানসিক নির্যাতন করা হয়েছে । মেয়ের প্রেমিকের বিরুদ্ধে আমরা থানার অভিযোগ করেছি। ঘটনার আগের দিন প্রেমিকের বাড়িতে গিয়েছিল আমার মেয়ে। সেখান থেকে কাঁদতে কাঁদতে ফিরেছে। মেয়েকে প্রচণ্ডভাবে হেনস্থা করা হয়েছে। আমার সঙ্গে মেয়ের বন্ধুর মতো সম্পর্ক ছিল, কিন্তু আমাকে অনেক কথাই লুকিয়ে গিয়েছে । প্রেমিকের বাড়িতে গিয়ে এমন কিছু ঘটেছিল, যার জন্য আমার মেয়ে এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছে ।"
শেষে মলি আরও বলেন, "মেয়ের ফোন থেকে অনেক চ্যাট পাওয়া গিয়েছে, সেখান থেকে অনেক তথ্য উঠে এসেছে ৷ আমি শুধু চাই, আমার মেয়ের বিচার। পুলিশের উপর আমাদের আস্থা রয়েছে । এই ঘটনার পর মেয়ের প্রেমিক ও পরিবারের সদস্যরা বাড়ি থেকে পালিয়েছে । যদি তারা দোষীই না-হয় কেন বাড়ি থেকে পালিয়ে গেল ? দু'জনের সম্পর্ক দুই পরিবারের থেকেই মেনে নিয়েছিল। চার বছর ধরে সম্পর্ক থাকার পরেও কিছুদিন ধরে এড়িয়ে যেতে থাকে। মেয়ের গায়ে হাত দিত, নেশা করত ছেলেটা। যদিও মেয়ে আমাদের কখনও কিছু বলেনি।"
মগরার গজঘণ্টা দেবনাথ পাড়ায় থাকতেন সায়নী চক্রবর্তী। উল্লেখ্য, বছর তেইশের মেয়েটি তাঁর প্রতিবেশীর পোষ্য সুন্দরী, আদুরী, শিবা ও বাড়ির পোষ্য সারমেয় পরীকে নিয়ে সারাদিন কাটাতেন। তারাই ছিল সায়নীর ভিডিয়ো কনটেন্ট। নেট দুনিয়ায় বহু ফলোয়ার্সদের ভালোবাসা পেয়েছেন। মেয়ের মৃত্যুতে শোকে মূর্ছা যাচ্ছে সায়নীর পরিবার ৷ মলির আবেদন, 'সোশাল মিডিয়ায় বিভিন্ন মন্তব্য করা হচ্ছে ৷' এমন মন্তব্য না-করার আবেদন জানিয়েছেন তিনি।