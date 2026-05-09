সোশালে বায়ো বদল, 'প্রাক্তনে' আপত্তি মমতার; শুভেন্দুর নামে জুড়ল মুখ্যমন্ত্রী

সোশালে বায়ো বদল, 'প্রাক্তনে' আপত্তি মমতার; শুভেন্দুর নামে জুড়ল মুখ্যমন্ত্রী
ক্ষমতা থেকে বিদায় নেওয়ার পর নামের পাশে 'প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী' তকমা বসার কথা ছিল মমতার। শুভেন্দু অধিকারীর নামের পাশে জুড়ল মুখ্যমন্ত্রী তকমা ৷
Published : May 9, 2026 at 3:22 PM IST|
Updated : May 9, 2026 at 3:38 PM IST
কলকাতা, 9 মে: রাজ্য রাজনীতিতে এক বিরাট পালাবদল ঘটে গিয়েছে। টানা 15 বছরের শাসনকালের পর অবশেষে ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়াতে হয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। সদ্যসমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের পরাজয়ের পর তিনি আর পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী পদে আসীন নন। অন্যদিকে, নয়া মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শনিবার শপথ নিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী ৷ এরপরই দুই হেভিওয়েটের সোশাল মিডিয়ার বায়ো বদল হল ৷ শুভেন্দু অধিকারীর নামের পাশে জুড়ল মুখ্যমন্ত্রী তকমা ৷ অন্যদিকে, প্রাক্তন না লিখলেও কতবার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তা লিখেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় ৷
ক্ষমতা থেকে বিদায় নেওয়ার পর নামের পাশে 'প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী' তকমা বসার কথা ছিল। কিন্তু এখানেই এক অভিনব এবং কৌশলী পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন তৃণমূল সুপ্রিমো। নিজের সোশাল মিডিয়া পেজে নিজের পরিচিতি বা বায়ো আপডেট করেছেন তিনি ৷ তবে অত্যন্ত সুকৌশলে এড়িয়ে গেলেন 'প্রাক্তন' বা 'Former' শব্দটি। সম্প্রতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক্স হ্যান্ডেলের প্রোফাইলে যে নতুন বায়ো লেখা হয়েছে, তা ইতিমধ্যেই নেটদুনিয়া এবং রাজনৈতিক মহলের নজর কেড়েছে। দেখা যাচ্ছে, সেখানে ইংরেজিতে লেখা হয়েছে— "প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারপার্সন সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী (15, 16 এবং 17তম বিধানসভা) ৷" অর্থাৎ, পঞ্চদশ, ষোড়শ এবং সপ্তদশ বিধানসভার পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তিনি।
এই বায়ো পরিবর্তনের বিষয়টি সামনে আসতেই রাজ্য রাজনীতিতে শুরু হয়েছে জোর চর্চা। সাধারণত, দেশ বা বিদেশের যে কোনও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ক্ষমতা থেকে সরে গেলে সোশাল মিডিয়ায় নিজের পদবির আগে খুব স্বাভাবিকভাবেই 'প্রাক্তন' শব্দটি যুক্ত করে থাকেন। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই চিরাচরিত পথে হাঁটলেন না। বরং তিনি অত্যন্ত চতুরতার সঙ্গে ব্র্যাকেটের মধ্যে উল্লেখ করে দিলেন যে, তিনি ঠিক কোন কোন মেয়াদে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পদে আসীন ছিলেন।
রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এটি নিছকই কোনও সাধারণ প্রোফাইল আপডেট বা বাক্য গঠন নয়, বরং এর নেপথ্যে রয়েছে গভীর রাজনৈতিক মনস্তত্ত্ব। প্রথমত, 'প্রাক্তন' শব্দটি এক ধরণের রাজনৈতিক অবসান বা ক্ষমতাচ্যুতির প্রত্যক্ষ ইঙ্গিত দেয়, যা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো একজন আজীবন লড়াকু নেত্রী সম্ভবত মানসিক ভাবে মেনে নিতে নারাজ। দ্বিতীয়ত, 15, 16 এবং 17 তম বিধানসভার নির্দিষ্ট উল্লেখ করে তিনি তাঁর হ্যাটট্রিক জয়ের ঐতিহাসিক রেকর্ডকে জনমানসে উজ্জ্বল করে রাখতে চেয়েছেন।
অন্যদিকে, এদিন ব্রিগেডে শপথের পরই দুপুরে নিজের বায়ো পরিবর্তন করেছেন শুভেন্দু অধিকারী ৷ সেখানে লেখা হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী ৷ বিধানসভায় তাঁর ঘরের বাইরেও বসেছে মুখ্যমন্ত্রী নামের নেমপ্লেট ৷ জানা যাচ্ছে, মহাকরণে যতক্ষণ না মুখ্যমন্ত্রী এবং মন্ত্রীদের ঘর ঠিক না হচ্ছে ততক্ষণ বিধানসভাতেই বসবেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ সেখানেই থাকছে মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয় ৷