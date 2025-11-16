পুলিশ কি সমাজবিরোধীদের হয়ে দালালি করছে ? যতদূর যাওয়ার যাব, হুঁশিয়ারি শোভনদেবের

পুলিশ কি সমাজবিরোধীদের হয়ে দালালি করছে ? যতদূর যাওয়ার যাব, হুঁশিয়ারি শোভনদেবের
হঠাৎ কেন পুলিশকে আক্রমণ করতে গেলেন শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ? পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা দায়ী করে মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় হুঁশিয়ারির সুরে বলেন, "এর জন্য যতদূর যেতে হয় যাব।"
Published : November 16, 2025 at 6:47 PM IST
খড়দা, 16 নভেম্বর: এবার পুলিশকে নিশানা করলেন রাজ্যের মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। রহড়া থানার পুলিশের একাংশের ভূমিকায় অসন্তুষ্ট পরিষদীয় মন্ত্রী বলেন, "আমি জানি না, পুলিশ কার দালালি করছে ? সমাজবিরোধীদের ? তা না-হলে দুষ্কৃতী দৌরাত্ম্য বাড়বে কেন ? এতদিন তো সবকিছু ঠিকঠাকই ছিল। হঠাৎ কেন সমাজবিরোধীদের বাড়বাড়ন্ত বাড়ল এলাকায় !" এর পিছনে পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা দায়ী করে মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় হুঁশিয়ারির সুরে বলেন, "এর জন্য যতদূর যেতে হয় যাব ।"
কিন্তু হঠাৎ কেন পুলিশকে আক্রমণ করতে গেলেন শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ? জানা গিয়েছে, দু'দিন আগে তাঁর নিজের বিধানসভা খড়দার বন্দিপুর এলাকায় শেখ সূরজ নামে এক যুবককে কুপিয়ে খুনের চেষ্টার অভিযোগ ওঠে কয়েকজন দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে ৷ মদের আসরে বচসার মধ্যেই যুবকের ওপর ধারালো অস্ত্র নিয়ে হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ। বর্তমানে, গুরুতর আহত অবস্থায় কামারহাটির সাগর দত্ত মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসাধীন সূরজ ।
অভিযোগ, সেই ঘটনায় রহড়া থানার পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন আক্রান্ত যুবকের পরিবারের । তাঁদের দাবি, ঘটনাটি ধামাচাপা দিতে রহড়া থানার তদন্তকারী অফিসার বিষয়টি মিটমাট করে নেওয়ার প্রস্তাব দেয় । রবিবার খড়দার বন্দিপুরে আক্রান্ত যুবকের মায়ের সঙ্গে দেখা করতে এসে বিষয়টি জানতে পারেন স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজ্যের পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। এরপরেই রহড়া থানার পুলিশের একাংশের বিরুদ্ধে তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠেন তিনি ৷
এ নিয়ে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে শোভনদেব বলেন, "আমি তো শুনে অবাক হয়ে যাচ্ছি ৷ কোনও ঘটনা ঘটলে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত করবে। আক্রান্ত যুবকের পরিবারের সঙ্গে কথা বলবে । প্রয়োজন হলে হাসপাতালে গিয়ে সবকিছু দেখবে। এটাই তো হওয়া স্বাভাবিক । কিন্তু, কিছুই করল না। উল্টে, পুলিশ বলছে মিটমাট করে নিতে ৷ পুলিশ কার দালালি করছে ? সমাজবিরোধীদের হয়ে দালালি করছে ? পুলিশের তো আক্রান্ত পরিবারের পাশে দাঁড়ানো উচিত ছিল । আমি জানি না, এখানে পুলিশের কোন লোক এসেছিল । কে এই কথা বলেছে তাও আমার জানা নেই । আমি সবসময় চেষ্টা করে এসেছি খড়দা বিধানসভা এলাকায় সমাজবিরোধী মুক্ত করতে । কিন্তু, দু-চার জন সমাজবিরোধীর জন্য পুরো এলাকার বদনাম হবে, তা মেনে নেওয়া যায় না।"
পুলিশের সক্রিয়-নিষ্ক্রিয়তার প্রশ্নের জবাবে পরিষদীয় মন্ত্রী বলেন, "এর উত্তর আমি এখন দেব না। তবে, তার জন্য যতদূর যাওয়ার ততদূর যাব। পুলিশ সঠিকভাবে চললে কোনও গণ্ডগোল হতে পারে না। এখানকার মানুষ খুবই শান্তিপ্রিয়। চার বছর ধরে বিধায়ক পদে থেকে তা প্রত্যক্ষ করেছি । এতদিন কোনও অসুবিধা হয়নি। এলাকার মানুষের সহযোগিতা সবসময় পেয়ে এসেছি । টুকটাক ঝামেলা হতেই পারে । তার মানে এই নয় যে কাউকে প্রাণে মারার চেষ্টা হবে । পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা তো অবশ্যই রয়েছে । তা না-হলে হঠাৎ কেন এই এলাকায় দুষ্কৃতী দৌরাত্ম্য বাড়বে ! এতদিন তো দেখা যায়নি।"
এদিকে, ওই যুবকের ওপর হামলাকারী দুষ্কৃতীরাও তৃণমূল দলের সঙ্গে জড়িত বলে অভিযোগ উঠেছে । এই প্রশ্নের উত্তরে শাসক দলের প্রবীণ এই বিধায়ক বলেন, "গুন্ডা, মস্তানদের তৃণমূল দলে কোনও জায়গা নেই । অভিযুক্তরা শাসকদলের সঙ্গে যুক্ত বলে মনে হয় না। আমি 66 বছর ধরে রাজনীতি করছি । আমি সবসময় সুস্থ রাজনীতিতে বিশ্বাসী । এতদিন ধরে রাজনীতি করার পরেও কারও কাছ থেকে ভয় দেখিয়ে কিংবা জোর করে এক টাকাও নিতে হয়নি । তারা অসামাজিক পথে যাবে কেন ? খেটে পরিশ্রম করে রোজগার করবে।"
অন্যদিকে, মন্ত্রী শোভনদেবের পুলিশ সম্পর্কে অসন্তোষ প্রকাশ করা নিয়ে কটাক্ষের সুর শোনা গিয়েছে গেরুয়া শিবিরের তরফে । বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, "তৃণমূলের নেতা-মন্ত্রীরাই তো এতদিন পুলিশকে তোল্লাই দিয়ে এসেছে । অনেক পরে তাঁদের ঘুম ভেঙেছে । পুলিশের বিরুদ্ধে এখন মুখ খুলে কোনও লাভ নেই । ক্ষমতা থেকে তৃণমূল সরকারের যাওয়ার সময় চলে এসেছে ।"