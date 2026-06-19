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শিশুসন্তানকে আটকে রেখে মহিলাকে লাগাতার ধর্ষণ, শওকত মোল্লা-সহ সঙ্গীদের বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগ

দক্ষিণ 24 পরগনার জীবনতলার ঘটনা৷ নির্যাতিতার দাবি, 2019 সালে ঘটনাটি ঘটেছিল৷ অন্য মামলায় শওকত মোল্লা গ্রেফতার হতে তিনি অভিযোগ জানানোর সাহস পেয়েছেন৷

RAPE COMPLAINT AGAINST SOAKAT MOLLA
শওকত মোল্লা-সহ সঙ্গীদের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে ধর্ষণের অভিযোগ (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 19, 2026 at 9:10 PM IST

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ক্যানিং (দক্ষিণ 24 পরগনা), 19 জুন: ক্যানিং পূর্বের প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক শওকত মোল্লার বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল৷ দক্ষিণ 24 পরগনার জীবনতলা থানায় এক মহিলা এই অভিযোগ দায়ের করেন৷ শওকত ছাড়াও আরও কয়েকজনের বিরুদ্ধেও ধর্ষণের অভিযোগও দায়ের করেছেন ওই মহিলা৷ অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। যদিও এখনও পর্যন্ত অভিযুক্তপক্ষের তরফে এই বিষয়ে প্রকাশ্যে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

অভিযোগকারী ওই মহিলার দাবি, ঘটনার সূত্রপাত 2019 সালের মার্চ মাসে। সেই সময় তাঁর পাঁচ বছরের সন্তানকে কয়েকজন সমাজবিরোধী অপহরণ করে নিয়ে যায়৷ হঠাৎ সন্তানের নিখোঁজ হয়ে যাওয়ায় দিশেহারা হয়ে পড়েন তিনি। সন্তানকে ফিরে পাওয়ার আশায় নানা জায়গায় খোঁজখবর শুরু করেন। সেই সময় তিনি অভিযুক্তদের একজন শওকত মোল্লার গাড়িচালকের দাদার সঙ্গে যোগাযোগ করেন৷

নির্যাতিতা মহিলার অভিযোগ, সন্তানকে ফিরিয়ে দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে ওই ব্যক্তি তাঁকে একটি নির্জন ডেরায় ডেকে নিয়ে যায়। সেখানে তাঁকে প্রথমে মারধর করা হয় এবং পরে ধর্ষণ করা হয়৷ শুধু তাই নয়, তাঁকে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয় - যখনই ডাকা হবে, তখনই হাজির হতে হবে। অন্যথায় তাঁর সন্তানকে আর কোনোদিন ফিরে পাওয়া যাবে না। সন্তানের নিরাপত্তার কথা ভেবে তিনি তখন সম্পূর্ণ অসহায় হয়ে পড়েন।

অভিযোগ অনুযায়ী, ওই নির্যাতনের সময় তোলা ছবি এবং ভিডিয়ো পরবর্তীকালে ব্ল্যাকমেলের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়। অভিযোগকারিণীর দাবি, বারবার তাঁকে ওই ছবি ও ভিডিয়ো ভাইরাল করে দেওয়ার হুমকি দেখানো হয়। সামাজিক সম্মানহানি, পারিবারিক ভাঙন এবং অপমানের ভয় দেখিয়ে দীর্ঘদিন তাঁকে মুখ বন্ধ রাখতে বাধ্য করা হয়৷ নির্যাতিতা জানান, এই ব্ল্যাকমেলের কারণেই তিনি দীর্ঘ সময় কাউকে কিছু বলতে পারেননি।

মহিলার আরও দাবি, পরে ওই অভিযুক্তই তাঁকে শওকত মোল্লার ডেরায় পাঠায়। সেখানে গিয়েও তিনি শারীরিক নির্যাতনের শিকার হন। অভিযোগ, শওকত মোল্লাও তাঁকে ধর্ষণ করেন। এই ঘটনার পর ভয়, লজ্জা এবং মানসিক চাপ এতটাই বেড়ে যায় যে তিনি বিষয়টি গোপন রাখতেই বাধ্য হন। দীর্ঘদিন ধরে নীরবে এই নির্যাতন সহ্য করেছেন বলেই অভিযোগকারিণীর দাবি।

রাজ্য রাজনৈতিক পালাবদলের পর শওকত মোল্লা ভাঙড় বিস্ফোরণ মামলায় গ্রেফতার হয়েছেন৷ তার পরই তিনি অভিযোগ করার সাহস পান বলে দাবি করেছেন নির্যাতিতা মহিল৷ সুবিচারের দাবিতে তিনি এখন সরব। তাঁর দাবি, ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করে দোষীদের কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করা হোক।

অন্যদিকে পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের প্রতিটি দিক গুরুত্ব দিয়ে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রয়োজনীয় প্রমাণ সংগ্রহ এবং সাক্ষ্য যাচাইয়ের কাজ শুরু হয়েছে। তদন্তের অগ্রগতির উপরই এখন নির্ভর করছে এই বহুল আলোচিত মামলার পরবর্তী পদক্ষেপ।

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TAGGED:

RAPE
SOAKAT MOLLA
শওকত মোল্লা
ধর্ষণ
RAPE COMPLAINT AGAINST SOAKAT MOLLA

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