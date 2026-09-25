ফের উদ্বেগ মালদা মেডিক্যালে, চলতি মাসে মৃত্যু 55 শিশুর !
Child Death in Malda Medical: শুক্রবার মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে রোগীকল্যাণ সমিতির বৈঠক হয় ৷ সেখানে এই নিয়ে আলোচনা হয়েছে ৷
Published : September 25, 2026 at 6:04 PM IST|
Updated : September 25, 2026 at 6:12 PM IST
মালদা, 25 সেপ্টেম্বর: শিশুমৃত্যু নিয়ে মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল আরও একবার শিরোনামে চলে এল ৷ সেপ্টেম্বর মাসের 24 তারিখ পর্যন্ত এই হাসপাতালে 55 জন শিশুর মৃত্যু হয়েছে ৷ মাস শেষ হওয়ার সময় এই সংখ্যাটা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে ৷
এর আগে গত অগস্টে মালদা মেডিক্যালে শিশুমৃত্যু নিয়ে ব্যাপক হইচই পড়েছিল ৷ তখন স্বাস্থ্য দফতরের প্রতিনিধিরা হাসপাতালে আসেন ৷ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও নেন ৷ তারপরও শিশুমৃত্যুর সংখ্যা নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ ছড়িয়েছে মালদায় ৷ যদিও শিশুমৃত্যু নিয়ে চলতি মাসের পরিসংখ্যান অগস্টের থেকে কম ৷
সংখ্যা কম হলেও এনিয়ে উদ্বিগ্ন মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ । বিষয়টি নিয়ে শুক্রবার রোগী কল্যাণ সমিতির বৈঠকেও গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে । মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের এমএসভিপি গণেশচন্দ্র গাইন বলেন, ‘‘চলতি মাসে এখনও পর্যন্ত 55 জন শিশুর মৃত্যু হয়েছে । তার মধ্যে 35 জন শিশু অপুষ্টিতে ভুগছিল । নাবালিকা অবস্থাতেই গর্ভবতী হয়ে পড়ার কারণের অপুষ্ট শিশুর জন্ম হওয়ার ঘটনা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সামনে এসেছে । আজ আমাদের রোগী কল্যাণ সমিতির বৈঠকে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়েছে।’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বাইরে থেকে মালদা মেডিক্যাল কলেজে আশঙ্কাজনক অবস্থায় শিশুদের ভর্তি করা হয় । এমনও দিন গিয়েছে, যেখানে সরাসরি মালদা মেডিক্যালে আটজন শিশু ভর্তি হয়েছে, আর অন্যান্য জায়গা থেকে রেফার করা হয়েছিল দশজনকে । যেকোনও রোগে মৃত্যুর হার কমাতে আমরা সমস্তরকম উদ্যোগ নিচ্ছি ।’’
উল্লেখ্য, গত মে মাসে মালদা মেডিক্যাল 63 জন শিশুর মৃত্যু হয়েছিল । জুন মাসে সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় 74-এ । জুলাই মাসে সেটা আরও বেড়ে 87-তে পৌঁছে যায় । অগস্ট মাসে 27 তারিখ পর্যন্ত মালদা মেডিক্যালে মৃত্যু হয়েছিল 89 জন শিশুর ৷ প্রতিমাসে শিশুমৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকায় রীতিমতো হইচই পড়ে যায় ৷ গত 29 অগস্ট শিশুমৃত্যুর তদন্তে মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে আসে স্বাস্থ্যভবনের প্রতিনিধি দল । মাতৃমা বিভাগে তদন্ত কমিটির একাধিক প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছিল কর্তব্যরত চিকিৎসক থেকে শুরু করে স্বাস্থ্যকর্মীদের ।
গত 5 সেপ্টেম্বর মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের এমএসভিপি-সহ শিশু বিভাগের প্রধানকে দায়িত্ব থেকে সরানোর নির্দেশিকা জারি করে স্বাস্থ্যভবন । এমএসভিপি-র দায়িত্ব দেওয়া হয় হাসপাতালের ইএনটি বিভাগের প্রধান গণেশচন্দ্র গাইনকে । শিশুমৃত্যুর হার কমাতে একগুচ্ছ নির্দেশিকাও জারি করা হয় ।
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